১ নৱেম্বৰৰ পৰা সলনি হ’ব SBI কাৰ্ডৰ লেনদেনৰ মাচুল, সবিশেষ জানো আহক...
২০২৫ চনৰ ১ নৱেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ নতুন লেনদেন মাচুল ৰূপায়ণ কৰিছে SBI card-এ । Ajio আৰু JioMart ত ৰিৱাৰ্ড পইণ্ট উপলব্ধ হ’ব ।
Published : October 4, 2025 at 4:01 PM IST
নতুন দিল্লী: এছ বি আই কাৰ্ডে কাৰ্ডধাৰীসকলৰ বাবে নতুন লেনদেন মাচুল আৰু ৰিৱাৰ্ড পইণ্ট আপডেট ঘোষণা কৰিছে । এই পৰিৱৰ্তনসমূহ ২০২৫ চনৰ ১ নৱেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ’ব । অক্টোবৰ মাহত মুকলি কৰা Ajio আৰু JioMart প্লেটফৰ্মত ৰিৱাৰ্ড পইণ্টৰ সুবিধা উপলব্ধ হৈ থাকিব ।
- Ajio আৰু JioMart প্লেটফৰ্মত ৰিৱাৰ্ড পইণ্ট
১ অক্টোবৰৰ পৰা SBI কাৰ্ডধাৰীয়ে Ajio আৰু JioMart ত অনলাইন বজাৰ কৰাৰ বাবে ৰিৱাৰ্ড পইণ্ট লাভ কৰিব পাৰিব । ৰিলায়েন্স এছ বি আই কাৰ্ড প্ৰাইম ব্যৱহাৰকাৰীয়ে প্ৰতি ১০০ টকা খৰচ কৰাৰ বিপৰীতে ২০টা ৰিৱাৰ্ড পইণ্ট লাভ কৰিব ৷ আনহাতে আন নিয়মীয়া এছ বি আই কাৰ্ডধাৰীয়ে প্ৰতি ১০০ টকা খৰচৰ বিপৰীতে ১০ ৰিৱাৰ্ড পইণ্ট লাভ কৰিব । এই বৈশিষ্ট্য কেৱল নিজ নিজ প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে কৰা ক্ৰয়ৰ বাবে প্ৰযোজ্য হ'ব আৰু এই নিয়ম চৰ্তৰ অধীনত ৷
- শিক্ষা পেমেণ্টৰ ওপৰত নতুন চাৰ্জ
২০২৫ চনৰ ১ নৱেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ এছ বি আই কাৰ্ডে তৃতীয় পক্ষৰ এপৰ জৰিয়তে কৰা শিক্ষা পেমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ১ শতাংশ মাচুল প্ৰয়োগ কৰিব । অৱশ্যে বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট বা POS মেচিনৰ জৰিয়তে কৰা প্ৰত্যক্ষ পেমেণ্ট এই মাচুলৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হ’ব । ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে অনলাইন শিক্ষাৰ ধন পৰিশোধৰ সুৰক্ষা আৰু ন্যায্য মাচুলৰ গাঁথনি নিশ্চিত কৰা ।
- ৱালেট লোড লেনদেনৰ মাচুল
ইয়াৰ উপৰিও, ১ নৱেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱা ১,০০০ টকাতকৈ অধিক সকলো ৱালেট লোড লেনদেনৰ বাবে ১ শতাংশ চাৰ্জ প্ৰযোজ্য হ’ব । এই পৰিৱৰ্তনৰ লক্ষ্য হৈছে ৱালেট লোডিঙৰ জৰিয়তে নিয়মিতভাৱে কৰা লেনদেন, যাতে বেংকিং আৰু পেমেণ্ট ব্যৱস্থাৰ স্থিতিশীলতা বজাই ৰাখিব পাৰি ।
- CPP গ্ৰাহক প্ৰব্ৰজন
এছবিআই কাৰ্ডে এইটোও নিশ্চিত কৰিছে যে ২০২৫ চনৰ ১৬ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সকলো CPP (Card Payment Plan) গ্ৰাহকক নবীকৰণৰ তাৰিখ অনুসৰি আপডেট কৰা পৰিকল্পনাৰ ভিন্নতালৈ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে প্ৰব্ৰজন কৰা হৈছে । গ্ৰাহকৰ অভিজ্ঞতাক নিৰৱচ্ছিন্ন আৰু সুবিধাজনক কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
- গ্ৰাহকৰ বাবে পৰামৰ্শ
বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে কাৰ্ডধাৰীসকলে তেওঁলোকৰ খৰচ আৰু লেনদেনৰ ধৰণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নতুন চাৰ্জ আৰু ৰিৱাৰ্ড পইণ্টৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিব লাগে । Ajio আৰু JioMart ত উপলব্ধ ৰিৱাৰ্ডৰ সুবিধা ল’বলৈ অনলাইন শ্বপিঙৰ আগতীয়াকৈ পৰিকল্পনা কৰাটো সহায়ক হ’ব । শিক্ষাৰ পেমেণ্ট আৰু ৱালেট লোডিঙৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নতুন মাচুলৰ বিষয়েও সচেতন হোৱাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ।