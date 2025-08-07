নতুন দিল্লী: ভাৰতে নিজৰ কৃষক, মাছমৰীয়া আৰু দুগ্ধ পালকৰ স্বাৰ্থত কেতিয়াও আপোচ নকৰে আৰু ইয়াৰ বাবে যিকোনো মূল্য দিবলৈ সাজু বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বৃহস্পতিবাৰে দৃঢ়তাৰে কয় ৷
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে আমেৰিকালৈ ৰপ্তানি কৰা ভাৰতীয় সামগ্ৰীৰ ওপৰত ৫০% শুল্ক আৰোপ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছত ভাৰত-আমেৰিকাৰ সম্পৰ্ক অৱনতি ঘটাৰ সময়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই কঠোৰ বক্তব্য দাঙি ধৰে ৷ ভাৰতীয় সামগ্ৰীৰ শুল্ক বৃদ্ধিত কৃষিজাত সামগ্ৰীও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৷
নতুন দিল্লীত আয়োজিত এম এছ স্বামীনাথন শতবাৰ্ষিকী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "আমাৰ বাবে আমাৰ কৃষকৰ স্বাৰ্থ আমাৰ সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ ৷ ভাৰতে কেতিয়াও কৃষক, মাছমৰীয়া আৰু দুগ্ধ পালকৰ স্বাৰ্থত আপোচ নকৰে ৷ মই জানো ইয়াৰ বাবে আমি কঠোৰ মূল্য দিব লাগিব আৰু মই ইয়াৰ বাবে সাজু ৷ ইয়াৰ বাবে ভাৰত সাজু..."
প্ৰয়াত বিশিষ্ট কৃষি বিজ্ঞানী অধ্যাপক এম এছ স্বামীনাথনৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে তিনিদিনীয়া বিশ্ব সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ৷ মহান বিজ্ঞানীগৰাকীৰ সন্মানত মোদীয়ে এটা স্মৃতি মুদ্ৰা আৰু ডাক টিকট মুকলি কৰে ৷
প্ৰয়াত দূৰদৰ্শীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এনে কিছুমান ব্যক্তি আছে যাৰ অৱদান কোনো এটা যুগ বা কোনো এটা অঞ্চলতে সীমাবদ্ধ নহয় আৰু অধ্যাপক এম স্বামীনাথন আছিল তেনে এজন মহান বিজ্ঞানী আৰু ভাৰত মাতৃৰ প্ৰকৃত পুত্ৰ ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "তেওঁ বিজ্ঞানক জনসেৱাৰ মাধ্যম কৰি তুলিলে ৷ দেশৰ খাদ্য সুৰক্ষাক তেওঁ নিজৰ জীৱনৰ মিছন কৰিলে ৷ তেওঁ এনে এক চেতনা জাগ্ৰত কৰিলে যিয়ে আগন্তুক বহু শতিকালৈ ভাৰতৰ নীতি আৰু অগ্ৰাধিকাৰক পথ প্ৰদৰ্শন কৰি থাকিব ৷ আজিও ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস ৷ বিগত ১০ বছৰত সমগ্ৰ দেশতে হস্ততাঁত খণ্ডই নতুন স্বীকৃতি আৰু শক্তি লাভ কৰিছে ৷"
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অধ্যাপক স্বামীনাথনৰ সৈতে থকা সম্পৰ্ক স্মৰণ কৰি কয় যে খৰাং আৰু ঘূৰ্ণীবতাহৰ বাবে গুজৰাটৰ কৃষি এক বৃহৎ সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু কচ্ছত মৰুভূমিৰ সম্প্ৰসাৰণ ঘটিছে ৷ "মই যেতিয়া গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলো তেতিয়া আমি মাটি স্বাস্থ্য কাৰ্ডৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলো ৷ অধ্যাপক স্বামীনাথনে ইয়াৰ প্ৰতি তীব্ৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিল, তেওঁ আমাক মুক্তভাৱে পৰামৰ্শ দিছিল আৰু আমাক পথ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল ৷ তেওঁৰ অৱদানৰ বাবেই এই পদক্ষেপে অভূতপূৰ্ব সফলতা লাভ কৰিছিল ৷"
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে অধ্যাপক স্বামীনাথনক লগ পোৱাটো এক মূল্যৱান শিক্ষণ অভিজ্ঞতা আছিল আৰু কামৰ জৰিয়তে তেওঁ প্ৰমাণ কৰিলে যে বিজ্ঞান কেৱল আৱিষ্কাৰ নহয়, কিন্তু উপলব্ধিৰ কথা ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আজিও তেওঁৰ ধাৰণা ভাৰতৰ কৃষি খণ্ডত দেখা গৈছে ৷ তেওঁ সঁচাকৈয়ে মা ভাৰতীৰ মণি আছিল ৷ আমাৰ চৰকাৰে অধ্যাপক স্বামীনাথনক ভাৰতৰত্নৰে সন্মান জনোৱাৰ সুযোগ পোৱাত আমি গৌৰৱান্বিত ৷"
প্ৰখ্যাত জিনীয় বিজ্ঞানী আৰু কৃষি বিজ্ঞানী অধ্যাপক স্বামীনাথনে ১৯৬০ চনত ভাৰতীয় কৃষিৰ ৰূপান্তৰ ঘটোৱাত মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে ভাৰতত ‘সেউজ বিপ্লৱৰ পিতৃ’ হিচাপে পৰিচিত ৷ ১৯২৫ চনৰ ৭ আগষ্টত কুম্বাকোনামত জন্মগ্ৰহণ কৰা স্বামীনাথনৰ মৃত্যু হৈছিল ২০২৩ চনৰ ২৮ ছেপ্টেম্বৰত তামিলনাডুৰ চেন্নাইত ৷