নতুন আয়কৰ আইনত সন্মতি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ - NEW INCOME TAX ACT

আগন্তুক বিত্তীয় বৰ্ষ অৰ্থাৎ ১ এপ্ৰিল ২০২৬ ৰ পৰা বলবৎ হ’ব এই নতুন আয়কৰ আইন ৷

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 22, 2025 at 10:10 PM IST

নতুন দিল্লী: ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে আয়কৰ আইন ২০২৫ ত প্ৰদান কৰিছে সন্মতি ৷ যিয়ে প্ৰাচীন আয়কৰ আইন ১৯৬১ ৰ স্থানত কাৰ্যকৰী হ’ব । আগন্তুক বিত্তীয় বৰ্ষ অৰ্থাৎ ১ এপ্ৰিল ২০২৬ ৰ পৰা বলবৎ হ’ব এই নতুন আয়কৰ আইন ৷

নতুন আইনখনে কৰ আইন সৰল কৰি তুলিব আৰু আইনত শব্দৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰিব, যাৰ ফলত কথাবোৰ সাধাৰণ লোকসকলৰ বাবে বুজিবলৈ সহজ হ’ব ৷

আয়কৰ বিভাগে সামাজিক মাধ্যম এক্সত প্ৰকাশিত এটা পোষ্টত কয়, ‘‘আয়কৰ আইন ২০২৫ য়ে ২০২৫ চনৰ ২১ আগষ্টত মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সন্মতি লাভ কৰিছে । ১৯৬১ চনৰ আইনখনৰ ঠাইত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সংস্কাৰ, যিয়ে এক সহজ, স্বচ্ছ আৰু অনুসৰণ-বন্ধুত্বপূৰ্ণ প্ৰত্যক্ষ কৰ ব্যৱস্থাৰ সূচনা কৰিছে ৷’’

আয়কৰ বিধেয়ক ২০২৫ সংসদে ১২ আগষ্টত গৃহীত কৰিছিল । নতুন আইনখনে কোনো নতুন কৰৰ হাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা নাই ৷ মাথো ইয়াত ব্যৱহৃত ভাষাটো সৰল কৰি তুলিছে, যিটো জটিল আয়কৰ আইন বুজিবলৈ প্ৰয়োজনীয় আছিল ।

নতুন আইনখনে অতিৰিক্ত নীতি-নিয়ম আৰু পুৰণি ভাষাটো আঁতৰাই ১৯৬১ চনৰ আয়কৰ আইনত থকা ধাৰাসমূহৰ সংখ্যা ৮১৯ ৰ পৰা ৫৩৬ লৈ আৰু অধ্যায়ৰ সংখ্যা ৪৭ ৰ পৰা ২৩ লৈ হ্ৰাস কৰিছে । নতুন আয়কৰ আইনত শব্দৰ সংখ্যা ৫.১২ লাখৰ পৰা ২.৬ লাখলৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে আৰু স্পষ্টতা বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ১৯৬১ চনৰ আইনখনৰ ঘন পাঠ্যৰ ঠাইত ৩৯ খন নতুন টেবুল আৰু ৪০ টা নতুন সূত্ৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে ।

