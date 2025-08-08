ৱাশ্বিংটন: ভাৰতৰ ওপৰত আমেৰিকাৰ ৫০ শতাংশ শুল্ক আৰোপ কৰাক লৈ তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে । এই বিতৰ্কৰ মাজতে ট্ৰাম্পৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা । শুল্কক লৈ হোৱা বিবাদৰ সমাধান নোহোৱালৈকে ভাৰতৰ সৈতে কোনো বাণিজ্যিক আলোচনা নকৰে ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে ।
৫০ শতাংশ শুল্ক সন্দৰ্ভত পুনৰ আলোচনা কৰিব নেকি বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ট্ৰাম্পে কয়, "নাই, আমি সমাধান নোপোৱালৈকে নহয় ।"
#WATCH | Responding to ANI's question, 'Just to follow up India's tariff, do you expect increased trade negotiations since you have announced the 50% tariffs?', US President Donald Trump says, "No, not until we get it resolved."
বুধবাৰে হোৱাইট হাউছে এক কাৰ্যবাহী আদেশ জাৰি কৰি ভাৰতীয় সামগ্ৰীৰ ওপৰত অতিৰিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আৰোপ কৰি মুঠ শুল্ক ৫০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰে । আমেৰিকা প্ৰশাসনে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আৰু বৈদেশিক নীতিৰ উদ্বেগ উল্লেখ কৰি ৰাছিয়াৰ পৰা ভাৰতৰ তেল আমদানিৰ দিশটো বিশেষভাৱে আঙুলিয়াই দিয়ে । এই আদেশত দাবী কৰা হৈছে যে প্ৰত্যক্ষভাৱে হওঁক বা মধ্যস্থতাকাৰীৰ জৰিয়তে হওঁক এই আমদানিয়ে আমেৰিকাৰ বাবে এক অস্বাভাৱিক আৰু অসাধাৰণ ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰে আৰু জৰুৰীকালীন অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাৰ ন্যায্যতা প্ৰদান কৰে ।
আমেৰিকাৰ বিষয়াসকলৰ মতে, প্ৰাৰম্ভিক ২৫ শতাংশ শুল্ক ৭ আগষ্টৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে । ২১ দিনৰ ভিতৰত কাৰ্যকৰী হ'ব অতিৰিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক । এই শুল্ক আমেৰিকাৰ বন্দৰত প্ৰৱেশ কৰা সকলো ভাৰতীয় সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব । অৱশ্যে ইতিমধ্যে ট্ৰেনজিটত থকা সামগ্ৰী আৰু কিছুমান ৰেহাইযুক্ত সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰম বুলিও উল্লেখ কৰা হৈছে আদেশত ।
ইফালে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত এম এছ স্বামীনাথন শতবাৰ্ষিকী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দিয়া ভাষণৰ সময়ত প্ৰত্যাহ্বানমূলক প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি নতুন দিল্লীয়ে অৰ্থনৈতিক হেঁচাত পিছুৱাই নাযায় বুলি সংকেত দিয়ে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "আমাৰ বাবে আমাৰ কৃষকৰ স্বাৰ্থ আমাৰ সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ । ভাৰত কেতিয়াও কৃষক, মাছমৰীয়া আৰু দুগ্ধপালকৰ স্বাৰ্থৰ সৈতে আপোচ নকৰে । মই জানো যে ইয়াৰ বাবে আমি গধুৰ মূল্য ভৰিব লাগিব আৰু মই ইয়াৰ বাবে সাজু । ইয়াৰ বাবে ভাৰত সাজু ।"
