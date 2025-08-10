মুম্বাই : সমগ্ৰ দেশতে পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে সোণ-ৰূপৰ মূল্য ৷ বিগত এসপ্তাহত সৰোফা বজাৰত সোণৰ মূল্য ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ ২৪ কেৰেট সোণৰ মূল্য প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ১৬৯০ টকা হোৱাৰ বিপৰীতে ২২ কেৰেটৰ সোণৰ দাম ১০ গ্ৰামত ১৫৫০ টকা বৃদ্ধি পাইছে ৷
ৰাজধানী দিল্লীত এতিয়া ২৪ কেৰেটৰ সোণৰ মূল্য প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ১,০৩,১৯০ টকা হৈছেগৈ ৷ ইফাল ২২ কেৰেটৰ সোণ প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৯৪,৬০০ টকাত বিক্ৰী কৰা হৈছে ৷ বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে এই বৃদ্ধি ঘৰুৱা বজাৰৰ উত্থান-পতনৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মূল্য আৰু ডলাৰ-টকা বিনিময় হাৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফল ৷
ছয় বছৰত সোণৰ মূল্য দুগুণতকৈও অধিক বৃদ্ধি
বজাৰৰ তথ্য অনুসৰি যোৱা ছবছৰত সোণৰ মূল্য প্ৰায় ২০০% বৃদ্ধি পাইছে ৷ ২০১৯ চনত ২৪ কেৰেট সোণৰ মূল্য প্ৰতি ১০ গ্ৰামত প্ৰায় ৩৪,০০০(প্ৰতি ১০ গ্ৰাম) :৩৫,০০০ টকা আছিল যদিও এতিয়া ইয়াৰ দাম ১,০৩,০০০ টকা অতিক্ৰম কৰিছে ৷ বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে সোণৰ এই দীৰ্ঘম্যাদী বৃদ্ধিয়ে বিনিয়োগকাৰীৰ বাবে নিৰাপদ লাভৰ ইংগিত দিয়ে, আনহাতে সোণ ক্ৰয় কৰাটো সাধাৰণ গ্ৰাহকৰ বাবে পূৰ্বতকৈ অধিক ব্যয়বহুল হৈছে ৷
ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰত সোণৰ শেহতীয়া হাৰ
সোণৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰভাৱ দেশৰ প্ৰায় সকলো ডাঙৰ চহৰতে দেখা গৈছে ৷
- দিল্লী (প্ৰতি ১০ গ্ৰাম) : ২৪ কেৰেট টকা ১,০৩,১৯০ টকা, ২২ কেৰেট ৯৪,৬০০ টকা
- মুম্বাই, চেন্নাই, কলকাতা (প্ৰতি ১০ গ্ৰাম) : ২৪ কেৰেট ১,০৩,০৪০ টকা, ২২ কেৰেট ৯৪,৪৫০ টকা
- জয়পুৰ, লক্ষ্ণৌ, চণ্ডীগড় (প্ৰতি ১০ গ্ৰাম) : ২৪ কেৰেট ১,০৩,১৯০ টকা, ২২ কেৰেট ৯৪,৬০০ টকা
- আহমেদাবাদ, ভূপাল (প্ৰতি ১০ গ্ৰাম) : ২৪ কেৰেট ১,০৩,০৯০ টকা, ২২ কেৰেট ৯৪,৫০০ টকা
- হায়দৰাবাদ (প্ৰতি ১০ গ্ৰাম) : ২৪ কেৰেট ১,০৩,০৪০ টকা, ২২ কেৰেট ৯৪,৪৫০ টকা
ৰূপৰো মূল্য বৃদ্ধি
সোণৰ লগতে ৰূপৰ মূল্যও বৃদ্ধি পাইছে ৷ এসপ্তাহত প্ৰতি কেজিত ৪ হাজাৰ টকা টকা ব্যয়বহুল হৈ পৰিছে ৰূপ ৷ ১০ আগষ্টত ইয়াৰ মূল্য প্ৰতি কেজি ১,১৭,০০০ টকা ৰেকৰ্ড কৰা হৈছিল ৷ ৯ আগষ্টত ইন্দোৰৰ সৰোফা বজাৰত ৰূপৰ মূল্য ১০০ টকা বৃদ্ধি পাই ১,১৬,৫০০ টকা হয় ৷ ৰূপৰ এই বৃদ্ধিৰ কাৰণ হৈছে ঔদ্যোগিক চাহিদা বৃদ্ধি আৰু বিশ্ব বজাৰত যোগান হ্ৰাস পোৱা ৷
বজাৰ বিশ্লেষকসকলৰ মতে যদি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত বৰ্তমানৰ উত্থান অব্যাহত থাকে আৰু টকাৰ মূল্য দুৰ্বল হৈ থাকে তেন্তে অনাগত দিনত সোণ-ৰূপৰ মূল্য আৰু অধিক বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ কিন্তু তীব্ৰ বৃদ্ধিৰ পিছত কিছু সময়ৰ বাবে লাভৰ বুকিংও দেখা যাব পাৰে, যাৰ বাবে মূল্যসমূহ সুস্থিৰ হৈ থাকিব পাৰে বা হ্ৰস্বম্যাদীভাৱে সামান্য হ্ৰাস পাব পাৰে ৷