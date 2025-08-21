ETV Bharat / business

জটিল ভূ-ৰাজনৈতিক প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰিবলৈ ভাৰত আৰু ৰাছিয়া সাজু থাকিব লাগিব: মস্কোত জয়শংকৰ - JAISHANKAR IN MOSCOW

শুল্কক লৈ নতুন দিল্লী-ৱাশ্বিংটনৰ সম্পৰ্ক উদ্বেগজনক হৈ থকা সময়তে জয়শংকৰে এই মন্তব্য কৰিছে, ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে শুল্ক দুগুণ কৰি ৫০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰিছে ।

Jaishankar In Moscow
বুধবাৰে মস্কোত ভাৰত-ৰাছিয়া ব্যৱসায়িক মঞ্চত ভাষণ দি থকা সময়ত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ (X@DrSJaishankar)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 21, 2025 at 8:46 PM IST

4 Min Read

নতুন দিল্লী : তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণত মস্কোত উপস্থিত থকা বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে বুধবাৰে কয় যে ভাৰত আৰু ৰাছিয়াই দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যৰ বৈচিত্ৰ্যতা আৰু অধিক যৌথ উদ্যোগ স্থাপনকে ধৰি সহযোগিতাৰ ‘এজেণ্ডা’ অহৰহ বৈচিত্ৰ্য আৰু সম্প্ৰসাৰণ কৰিব লাগিব ৷

মস্কোত ৰাছিয়াৰ প্ৰথম উপ-প্ৰধানমন্ত্ৰী ডেনিছ মাণ্টুৰভৰ সৈতে হোৱা বৈঠকত জয়শংকৰে কয় যে অধিক কৰা আৰু বেলেগ ধৰণে কৰা আমাৰ মন্ত্ৰ হ’ব লাগে ৷ টেলিভিছনৰ মুকলি ভাষণত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে জটিল ভূ-ৰাজনৈতিক প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰিবলৈ ভাৰত আৰু ৰাছিয়াই সৃষ্টিশীল আৰু উদ্ভাৱনীমূলক পন্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ৷

ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ভাৰতে ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেল ক্ৰয়ৰ বাবে ২৫ শতাংশ অতিৰিক্ত শুল্ককে ধৰি ভাৰতীয় সামগ্ৰীৰ ওপৰত শুল্ক দুগুণ কৰি ৫০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ পিছত ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজৰ সম্পৰ্কত অৱনতি ঘটাৰ পটভূমিত এই মন্তব্য কৰা হৈছে ।

মঙলবাৰে তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে মস্কোত উপস্থিত হয় বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীগৰাকী ৷ ভাৰত-ৰাছিয়া আন্তঃচৰকাৰী বাণিজ্য, অৰ্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, প্ৰযুক্তিগত, আৰু সাংস্কৃতিক সহযোগিতা আয়োগৰ পৰিকাঠামোৰ অধীনত জয়শংকৰ-মাণ্টুৰভৰ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় ৷ এই বৈঠকৰ উদ্দেশ্য আছিল ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে ভাৰত ভ্ৰমণৰ বাবে ভূমি প্ৰস্তুত কৰা ৷

বৰ্তমানৰ ভূ-ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ প্ৰেক্ষাপটত ভাৰত-ৰাছিয়াৰ সম্পৰ্কৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে বিশদভাৱে উল্লেখ কৰি জয়শংকৰে বিশেষকৈ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত সম্পৰ্ক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে বিশেষ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ৷

তেওঁ কয়, "বিভিন্ন কৰ্মগোট আৰু উপগোটে নিজৰ নিজৰ এজেণ্ডাৰ প্ৰতি অধিক সৃষ্টিশীল আৰু উদ্ভাৱনীমূলক পন্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ৷ মই ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰা বহল পৰিস্থিতিয়ে সৃষ্টি কৰা প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ বাবে আমাক তেনে কৰাৰ প্ৰয়োজন ৷" বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে দুয়োপক্ষই পাৰস্পৰিক আলোচনাৰ জৰিয়তে নিজৰ এজেণ্ডা নিৰন্তৰ বৈচিত্ৰ্য আৰু সম্প্ৰসাৰণ কৰিব লাগিব ৷

ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগৰ সম্পৰ্কৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনাক ব্যৱহাৰ কৰাত সহায়ক হ’ব ৷ জয়শংকৰে দুয়োখন দেশৰ মাজৰ সম্পৰ্ক আৰু অধিক সবল কৰাৰ বাবে ‘পৰিমাণীকৰণযোগ্য লক্ষ্য আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা’ নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈও আহ্বান জনায় ৷

তেওঁ কয় যে মই আহ্বান জনাম যে আমি নিজকে কিছুমান পৰিমাণগত লক্ষ্য আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰোঁ যাতে আমি নিজকে অধিক সাধন কৰিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰো, হয়তো আনকি আমি কৰিবলৈ লোৱা কামকো অতিক্ৰম কৰোঁ ৷ তেওঁ কয় যে প্ৰতিটো কৰ্মগোট আৰু প্ৰতিটো উপগোটে লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণৰ দিশটো চাব পাৰে আৰু আই আৰ আই জি চি-টি ই চিৰ পৰৱৰ্তী বৈঠকৰ ভিতৰত আমি কি লাভ কৰিব পাৰো সেয়া চাব পাৰে ৷

"উদাহৰণস্বৰূপে, যদি আপুনি বাণিজ্যিক বাধাৰ ওপৰত চকু ৰাখিছে, তেন্তে আমি এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা বাছি লৈ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰকাশ কৰিব পাৰোনে ? যদি আমি এটা নিৰ্দিষ্ট প্ৰস্তাৱত সহমতত উপনীত হৈছো, তেন্তে তাৰ বাবে আমি এটা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰোনে ?" তেওঁ কয় ৷

জয়শংকৰে ব্যৱসায়িক মঞ্চ আৰু আই আৰ আই জি চিৰ বিভিন্ন কৰ্মগোটৰ মাজত ‘সমন্বয় ব্যৱস্থা’ৰ পোষকতা কৰি ধাৰণাৰ দুমুখীয়া প্ৰবাহ নিশ্চিত কৰে ৷

তেওঁ কয় যে আই আৰ আই জি চি আৰু অধিক ফলাফলমুখী, প্ৰাসংগিক আৰু দুয়োপক্ষৰ ব্যৱসায়িক সম্প্ৰদায়ৰ বাবে সহজে উপলব্ধ হোৱাটো আমি ভাল পাম ৷

লগতে পঢ়ক : তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে চীন-ছিংগাপুৰ অভিমুখে বৈদেশিক মন্ত্ৰী

ভাৰত-আমেৰিকাৰ বাণিজ্যিক চুক্তিৰ ওপৰত আশাজনক বাৰ্তা জয়শংকৰৰ

ভাৰত-ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ২০২৫ চনৰ শেষলৈকে সম্ভৱপৰ : জয়শংকৰ

নতুন দিল্লী : তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণত মস্কোত উপস্থিত থকা বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে বুধবাৰে কয় যে ভাৰত আৰু ৰাছিয়াই দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যৰ বৈচিত্ৰ্যতা আৰু অধিক যৌথ উদ্যোগ স্থাপনকে ধৰি সহযোগিতাৰ ‘এজেণ্ডা’ অহৰহ বৈচিত্ৰ্য আৰু সম্প্ৰসাৰণ কৰিব লাগিব ৷

মস্কোত ৰাছিয়াৰ প্ৰথম উপ-প্ৰধানমন্ত্ৰী ডেনিছ মাণ্টুৰভৰ সৈতে হোৱা বৈঠকত জয়শংকৰে কয় যে অধিক কৰা আৰু বেলেগ ধৰণে কৰা আমাৰ মন্ত্ৰ হ’ব লাগে ৷ টেলিভিছনৰ মুকলি ভাষণত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে জটিল ভূ-ৰাজনৈতিক প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰিবলৈ ভাৰত আৰু ৰাছিয়াই সৃষ্টিশীল আৰু উদ্ভাৱনীমূলক পন্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ৷

ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ভাৰতে ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেল ক্ৰয়ৰ বাবে ২৫ শতাংশ অতিৰিক্ত শুল্ককে ধৰি ভাৰতীয় সামগ্ৰীৰ ওপৰত শুল্ক দুগুণ কৰি ৫০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ পিছত ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজৰ সম্পৰ্কত অৱনতি ঘটাৰ পটভূমিত এই মন্তব্য কৰা হৈছে ।

মঙলবাৰে তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে মস্কোত উপস্থিত হয় বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীগৰাকী ৷ ভাৰত-ৰাছিয়া আন্তঃচৰকাৰী বাণিজ্য, অৰ্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, প্ৰযুক্তিগত, আৰু সাংস্কৃতিক সহযোগিতা আয়োগৰ পৰিকাঠামোৰ অধীনত জয়শংকৰ-মাণ্টুৰভৰ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় ৷ এই বৈঠকৰ উদ্দেশ্য আছিল ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে ভাৰত ভ্ৰমণৰ বাবে ভূমি প্ৰস্তুত কৰা ৷

বৰ্তমানৰ ভূ-ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ প্ৰেক্ষাপটত ভাৰত-ৰাছিয়াৰ সম্পৰ্কৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে বিশদভাৱে উল্লেখ কৰি জয়শংকৰে বিশেষকৈ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত সম্পৰ্ক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে বিশেষ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ৷

তেওঁ কয়, "বিভিন্ন কৰ্মগোট আৰু উপগোটে নিজৰ নিজৰ এজেণ্ডাৰ প্ৰতি অধিক সৃষ্টিশীল আৰু উদ্ভাৱনীমূলক পন্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ৷ মই ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰা বহল পৰিস্থিতিয়ে সৃষ্টি কৰা প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ বাবে আমাক তেনে কৰাৰ প্ৰয়োজন ৷" বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে দুয়োপক্ষই পাৰস্পৰিক আলোচনাৰ জৰিয়তে নিজৰ এজেণ্ডা নিৰন্তৰ বৈচিত্ৰ্য আৰু সম্প্ৰসাৰণ কৰিব লাগিব ৷

ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগৰ সম্পৰ্কৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনাক ব্যৱহাৰ কৰাত সহায়ক হ’ব ৷ জয়শংকৰে দুয়োখন দেশৰ মাজৰ সম্পৰ্ক আৰু অধিক সবল কৰাৰ বাবে ‘পৰিমাণীকৰণযোগ্য লক্ষ্য আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা’ নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈও আহ্বান জনায় ৷

তেওঁ কয় যে মই আহ্বান জনাম যে আমি নিজকে কিছুমান পৰিমাণগত লক্ষ্য আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰোঁ যাতে আমি নিজকে অধিক সাধন কৰিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰো, হয়তো আনকি আমি কৰিবলৈ লোৱা কামকো অতিক্ৰম কৰোঁ ৷ তেওঁ কয় যে প্ৰতিটো কৰ্মগোট আৰু প্ৰতিটো উপগোটে লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণৰ দিশটো চাব পাৰে আৰু আই আৰ আই জি চি-টি ই চিৰ পৰৱৰ্তী বৈঠকৰ ভিতৰত আমি কি লাভ কৰিব পাৰো সেয়া চাব পাৰে ৷

"উদাহৰণস্বৰূপে, যদি আপুনি বাণিজ্যিক বাধাৰ ওপৰত চকু ৰাখিছে, তেন্তে আমি এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা বাছি লৈ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰকাশ কৰিব পাৰোনে ? যদি আমি এটা নিৰ্দিষ্ট প্ৰস্তাৱত সহমতত উপনীত হৈছো, তেন্তে তাৰ বাবে আমি এটা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰোনে ?" তেওঁ কয় ৷

জয়শংকৰে ব্যৱসায়িক মঞ্চ আৰু আই আৰ আই জি চিৰ বিভিন্ন কৰ্মগোটৰ মাজত ‘সমন্বয় ব্যৱস্থা’ৰ পোষকতা কৰি ধাৰণাৰ দুমুখীয়া প্ৰবাহ নিশ্চিত কৰে ৷

তেওঁ কয় যে আই আৰ আই জি চি আৰু অধিক ফলাফলমুখী, প্ৰাসংগিক আৰু দুয়োপক্ষৰ ব্যৱসায়িক সম্প্ৰদায়ৰ বাবে সহজে উপলব্ধ হোৱাটো আমি ভাল পাম ৷

লগতে পঢ়ক : তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে চীন-ছিংগাপুৰ অভিমুখে বৈদেশিক মন্ত্ৰী

ভাৰত-আমেৰিকাৰ বাণিজ্যিক চুক্তিৰ ওপৰত আশাজনক বাৰ্তা জয়শংকৰৰ

ভাৰত-ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ২০২৫ চনৰ শেষলৈকে সম্ভৱপৰ : জয়শংকৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

EAM JAISHANKARUS TARIFFSইটিভি ভাৰত অসমINDIA RUSSIA TRADEJAISHANKAR IN MOSCOW

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

এখন বিশেষ ফটোগ্ৰাফ - য’ত স্মৰণীয় হৈ আছে চৈতী, ৰেণুকা, নমিতাৰ হৃদয়স্পৰ্শী কাহিনী

প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি নিবিড় ভালপোৱা নৱ-প্ৰজন্মৰ এইগৰাকী অভিনেতাৰ

ম’ম’, নুডলছ, চক‘লেটো হ’ব পাৰে প্ৰসাদ ! বিশ্বাস নহ’লেও দেশৰ কিছুমান মন্দিৰত দেৱ-দেৱীক আগবঢ়োৱা হয় এইসমূহ ভোগ

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.