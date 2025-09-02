নতুন দিল্লী : চলিত বৰ্ষত ভাৰতত ভাৰতৰ সামগ্ৰী আৰু সেৱা কৰ (GST) সংগ্ৰহ বৃদ্ধি পাইছে । অৰ্থাৎ ২০২৫ চনৰ আগষ্টত জি এছ টি সংগ্ৰহ ৬.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাই ১.৮৬ লাখ কোটি টকা হৈছেগৈ । এই তথ্য় প্ৰকাশ কৰিছে বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে ।
সোমবাৰে বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, এই একেৰাহে অষ্টম মাহত জি এছ টি সংগ্ৰহ ১.৮০ লাখ কোটি টকাতকৈ অধিক হৈছে । ইয়াৰ দ্বাৰা দেশত অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ দ্ৰুত উত্থান আৰু খৰচ বৃদ্ধিৰ প্ৰতিফলন ঘটোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে ।
ঘৰুৱা ৰাজহ বৃদ্ধিৰ বিপৰীতে হ্ৰাস আমদানি কৰ :
তথ্য অনুসৰি যোৱা আগষ্টত ঘৰুৱা জি এছ টিৰ ৰাজহ ৯.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাই ১.৩৭ লাখ কোটি টকা হৈছে । একে সময়তে আমদানিৰ ওপৰত কৰৰ পৰা ৰাজহ ১.২ শতাংশ হ্ৰাস পাই ৪৯,৩৫৪ কোটি টকা হয় ।
ইয়াৰ উপৰিও আগষ্টত জি এছ টি ৰিফাণ্ড ২০ শতাংশ হ্ৰাস পাই ১৯,৩৫৯ কোটি টকা হৈছে । সামগ্ৰিকভাৱে চলিত বৰ্ষৰ আগষ্টত জি এছ টিৰ প্ৰকৃত ৰাজহ ১.৬৭ লাখ কোটি টকা হৈছে । এই পৰিমাণ বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি ১০.৭ শতাংশ বৃদ্ধি হৈছে ।
জি এছ টি কাউন্সিলৰ বৈঠকৰ পূৰ্বে পৰিসংখ্য়া :
উল্লেখ্য যে শীঘ্ৰে অনুষ্ঠিতব্য় জি এছ টি কাউন্সিলৰ বৈঠকৰ পূৰ্বেই এই পৰিসংখ্যা প্ৰকাশ পাইছে । এই বৈঠকত দুটা স্লেব জি এছ টি হাৰ (৫ আৰু ১৮ শতাংশ) ৰূপায়ণ কৰি কৰ গাঁথনি সৰল কৰাৰ কথা বিবেচনা কৰা হ’ব । একে সময়তে চিগাৰেট, ধঁপাত আৰু শৰ্কৰাযুক্ত পানীয়ৰ দৰে সামগ্ৰীৰ ওপৰত ৪০ শতাংশ উচ্চ কৰ আৰোপ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই পদক্ষেপ ৰাজহৰ সমান্তৰালভাৱে কৰ ব্যৱস্থাও সৰল কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হ’ব ।
শক্তিশালী বিত্তীয় স্থিতি:
বিগত কেইমাহমানত ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পোৱা জি এছ টি সংগ্ৰহে চৰকাৰৰ বিত্তীয় স্থিতি শক্তিশালী কৰিছে । তদুপৰি দেশৰ মাইক্ৰ' অৰ্থনৈতিক স্থিতিশীলতাও শক্তিশালী কৰিছে । বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, ভৱিষ্যতেও এই ধাৰা অব্যাহত থাকিব পাৰে ।
মৰ্গান ষ্টেনলিৰ জিডিপি বৃদ্ধিৰ পূৰ্বাভাস :
গ্ল’বেল ইনভেষ্টমেণ্ট বেংক মৰ্গান ষ্টেনলীয়ে ২০২৫-২৬ বৰ্ষৰ ভাৰতৰ জিডিপি বৃদ্ধিৰ পূৰ্বাভাস ৬.২%ৰ পৰা ৬.৭%লৈ বৃদ্ধি কৰিছে । এপ্ৰিল-জুন ত্ৰৈমাসিকত ৭.৮% জিডিপি বৃদ্ধি আৰু আগন্তুক জিএছটি কৰ্তনে ঘৰুৱা চাহিদা বৃদ্ধি কৰিব বুলি গণ্য় কৰা হৈছে ।
এই প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা মতে, সম্ভাৱ্য জি এছ টি কৰ্তন, আগন্তুক উৎসৱৰ বতৰ আৰু গ্ৰাম্য চাহিদাৰ উন্নতিয়ে ঘৰুৱা ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি কৰিব । ইয়াৰ ফলত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চাহিদা শক্তিশালী হ’ব । আনহাতে ৰাজহুৱা ব্যয়ৰ মন্থৰতা আৰু আমেৰিকাৰ শুল্ক বৃদ্ধিৰ ফলত প্ৰভাৱিত ৰপ্তানি হ্ৰাসৰ প্ৰভাৱ সুষম হ’ব বুলিও এই প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ নতুন গাঁথনি :
মৰ্গান ষ্টেনলিৰ মতে, বাহ্যিক চাহিদা হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে প্ৰায় ৫০ বেছিছ পইণ্ট (বিপিএছ) হ্ৰাস পোৱাৰ আশংকা আছে । অৱশ্য়ে জিএছটি হ্ৰাসৰ বাবেও একে পৰিমাণৰ বৃদ্ধি সম্ভৱ বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে । মৰ্গান ষ্টেনলিৰ মতে, ঘৰুৱা চাহিদাৰ ওপৰত কেন্দ্ৰিত অৰ্থনীতি ভৱিষ্যতে বৃদ্ধিৰ মূল চালক হ’ব । বিশেষজ্ঞসকলে এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য় কৰিছে যে জি এছ টি সংগ্ৰহ আৰু নীতি সংস্কাৰৰ অহৰহ উন্নতিৰ লগে লগে অনাগত সময়ত ভাৰতৰ অৰ্থনীতিয়ে অধিক শক্তি আৰু স্থিৰতা লাভ কৰিব ।