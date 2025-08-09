নতুন দিল্লী: লাহে লাহে আহিব শৰৎ কাল ৷ শৰৎ কাল মানেই উৎসৱৰ সময় ৷ আগন্তুক দশেৰা, দীপাৱলী আৰু ষঠ পূজাৰ সময়ত যদি কোনোৱে ফুৰিবলৈ যাবলৈ ৰে’লৰ টিকট বুকিং কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, তেন্তে আপোনাৰ বাবে আছে এটা সুখবৰ ৷
ভাৰতীয় ৰে’ল বিভাগে আপোনাৰ বাবে আগবঢ়াইছে এটা সুন্দৰ অফাৰ ৷ ৰে’ল বিভাগে প্ৰৱৰ্তন কৰা ‘ৰাউণ্ড ট্ৰিপ পেকেজ’ আঁচনিৰ অধীনত যাত্ৰীসকলে উভতনি যাত্ৰাৰ সময়ত লাভ কৰিব ২০ শতাংশ ৰেহাই ৷
ভাৰতীয় ৰে’ল বিভাগৰ এগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াই ই টিভি ভাৰতক জনোৱা মতে, এই আঁচনিখন প্ৰথমাৱস্থাত পৰীক্ষামূলকভাৱে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ৷ যাতে যাত্ৰীৰ অতিৰিক্ত ভিৰ, চাপমুক্ত বুকিং নিশ্চিত কৰাৰ লগতে উৎসৱৰ সময়ছোৱাত বিশেষ ৰে’লসমূহ যাত্ৰীসকলে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ।
বিষয়াগৰাকীৰ মতে, ৰে’ল মন্ত্ৰালয়ে যাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে আৰু দশেৰা, দীপাৱলী, ষঠ পূজাৰ দৰে বৃহৎ উৎসৱৰ সময়ত চলাচল কৰিবলগীয়া বিশেষ ৰে’লকে ধৰি সকলোবোৰ ৰে’লৰ ব্যৱহাৰ সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বিভাগে ৷
‘‘উৎসৱৰ ভিৰৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ ৰে’ল বিভাগে ৰেহাই মূল্যত ‘ৰাউণ্ড ট্ৰিপ পেকেজ’ নামৰ পাইলট আঁচনি তৈয়াৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । নিৰ্দিষ্ট সময়ছোৱাত ৰে’লযোগে কৰা উভতনি যাত্ৰাৰ যাত্ৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত এই আঁচনি প্ৰযোজ্য হ'ব’’ বুলি বিষয়াগৰাকীয়ে কয় ৷
মুঠ ৰেহাই
কেৱল উভতনি যাত্ৰাৰ ভাড়াৰ ক্ষেত্ৰতহে মুঠ ২০ শতাংশ ৰেহাই দিয়া হ’ব । এই আঁচনিৰ অধীনত বুকিং একেটা শ্ৰেণীৰ বাবে আৰু অহা-যোৱা (Origin-Destination) দুয়োটা যাত্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই নিয়ম প্ৰযোজ্য হ’ব ৷
আঁচনি প্ৰযোজ্য
এই আঁচনিৰ অধীনত একেজন যাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত অহা-যোৱা এই দুয়োটা যাত্ৰাৰ বাবে টিকট বুকিং কৰিলেহে ৰেহাই লাভ কৰিব ৷ কেৱল উভতনি যাত্ৰাৰ বাবদ কটা টিকটৰ মূল্য পূৰ্বৰ মূল্যৰ দৰেই একেই থাকিব ৷
বুকিঙৰ সময়সীমা
চলিত বৰ্ষৰ ১৪ আগষ্টৰ পৰা এই ৰাউণ্ড ট্ৰিপ পেকেজ কাৰ্যকৰী হোৱাৰ লগতে ১৩ অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব এডভান্স ৰিজাৰ্ভেচন পিৰিয়ডৰ (এ আৰ পি) বুকিং ৷ উভতনি যাত্ৰাৰ বুকিঙৰ বাবে ৰিজাৰ্ভেচনৰ সময়সীমা প্ৰযোজ্য নহ’ব ।
১৩-২৬ অক্টোবৰৰ ভিতৰত যাত্ৰা আৰম্ভ হোৱাৰ তাৰিখৰ বাবে প্ৰথমে অনৱাৰ্ড টিকট বুকিং কৰা হ’ব আৰু তাৰপিছত ১৭ নৱেম্বৰৰ পৰা ১ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত যাত্ৰা আৰম্ভ হোৱাৰ তাৰিখৰ বাবে সংযোগী যাত্ৰাৰ সুবিধা ব্যৱহাৰ কৰি উভতনি যাত্ৰাৰ টিকট বুকিং কৰা হ’ব । উভতনি যাত্ৰাৰ বুকিঙৰ বাবে আগতীয়াকৈ ৰিজাৰ্ভেচনৰ সময়সীমা প্ৰযোজ্য নহ’ব ।
চৰ্তাৱলী আৰু নিয়মসমূহ
- এই বুকিং টিকটসমূহ কেৱল দুয়ো দিশ(অহা-যোৱা) ৰ কনফৰ্ম টিকটৰ ক্ষেত্ৰতহে অনুমোদিত হ’ব । এই আঁচনিৰ অধীনত বুক কৰা টিকটৰ কোনোধৰণৰ ভাড়া ঘূৰাই দিয়া নহ’ব । এই আঁচনিখন ভাড়াৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা ৰে’লৰ বাহিৰে বিশেষ ৰে’ল (চাহিদা অনুসৰি চলাচল কৰা ৰে’ল) কে ধৰি সকলো শ্ৰেণীৰ আৰু আন সকলো ৰে’লৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য হ’ব ৷
- দুয়োটা যাত্ৰা(অহা-যোৱা) তে এই টিকটসমূহত কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত অনুমতি দিয়া নহয় ।
- ৰেহাইমূলক ভাড়াত উভতনি যাত্ৰাৰ টিকট বুকিং কৰাৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ ৰেহাই, ৰে’ল ভ্ৰমণ কুপন, ভাউচাৰভিত্তিক বুকিং, পাছ বা পি টি অ’ গ্ৰহণযোগ্য নহ’ব ।
- অহা-যোৱা যাত্ৰাৰ টিকট একে ধৰণৰ মোডৰ জৰিয়তে বুকিং কৰিব লাগিব ৷ যেনে- ইণ্টাৰনেট (অনলাইন) বুকিং অথবা ৰিজাৰ্ভেচন কাৰ্যালয়ত কাউণ্টাৰ বুকিং ৷
- এই পি এন আৰ সমূহৰ বাবে চাৰ্টিং কৰাৰ সময়ত যদি অতিৰিক্ত ভাড়া আদায় সম্পৰ্কীয় কোনো সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়, তেন্তে ৰে’ল বিভাগৰ ফালৰ পৰা কোনো অতিৰিক্ত ভাড়া লোৱা নহয় ।
ভাৰতীয় ৰে’ল বিভাগে যাত্ৰী সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা (পি আৰ এছ) ৰ সম্পূৰ্ণ সংস্কাৰৰ কাম হাতত লোৱাৰ কিছুদিন পিছতে এই আঁচনি ঘোষণা কৰা হৈছে ৷ য’ত নতুন বৈশিষ্ট্যসমূহ চম্ভালিব পৰা ডিজাইনৰ সৈতে নতুন প্ৰযুক্তিযুক্ত হাৰ্ডৱেৰ, চফ্টৱেৰ, নেটৱৰ্ক সঁজুলি, সুৰক্ষা আন্তঃগাঁথনি আৰু কাৰ্যক্ষমতাসমূহৰ উন্নীতকৰণ আৰু সালসলনি কৰা হৈছে । বৰ্তমানৰ পি আৰ এছ ব্যৱস্থা ২০১০ চনৰ পৰা চলি আহিছে আৰু ইয়াৰ উন্নীতকৰণৰ সময় আহি পৰিছে ।
