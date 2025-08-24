ETV Bharat / business

মন্থৰ উন্নয়নৰ পৰা বিশ্বক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা অৱস্থাত আছে ভাৰত : প্ৰধানমন্ত্ৰী - PM MODI

ইকনমিক টাইমছ ৱৰ্ল্ড লিডাৰ্ছ ফ'ৰামত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশৰ উন্নয়নৰ বিভিন্ন দিশৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে ।

In this image released on Aug. 23, 2025, Prime Minister Narendra Modi addresses The Economic Times World Leaders Forum, in New Delhi
মন্থৰ উন্নয়নৰ পৰা বিশ্বক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা অৱস্থাত আছে ভাৰত : প্ৰধানমন্ত্ৰী (PMO via PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 24, 2025 at 9:05 AM IST

3 Min Read

নতুন দিল্লী : "২০৪৭ চনৰ ভিতৰত ভাৰতক উন্নত ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে চৰকাৰে সংস্কাৰ অব্যাহত ৰাখিব ।" দেশখন অতি শীঘ্ৰে বিশ্বৰ তৃতীয় বৃহত্তম অৰ্থনীতি হিচাপে পৰিগণিত হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শনিবাৰে এই মন্তব্য কৰে ।

তেওঁৰ মতে চৰকাৰে কেৱল পৰিৱৰ্তনৰ বাবেই নহয়, এই ক্ষেত্ৰত কোৱাণ্টাম জাপ মৰাৰ লক্ষ্যৰে কাম কৰি আছে । সংস্কাৰ, প্ৰদৰ্শন আৰু ৰূপান্তৰৰ মন্ত্ৰৰে ভাৰতে বিশ্বক লেহেমীয়া বৃদ্ধিৰ পৰা উলিয়াই অনাত সহায় কৰিব পৰা অৱস্থাত আছে বুলিও তেওঁ দাবী কৰে ।

ইকনমিক টাইমছ ৱৰ্ল্ড লিডাৰ্ছ ফ'ৰামত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এই দীপাৱলীৰ পূৰ্বে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ সামগ্ৰী আৰু সেৱা কৰ (জি এছ টি) সংস্কাৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব । ইয়াৰ ফলত জি এছ টি আইন সৰল হ'ব আৰু মূল্য হ্ৰাস পাব বুলিও তেওঁ কয় ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ব্যক্তিগত খণ্ডক স্বচ্ছ ইন্ধন, কোৱাণ্টাম প্ৰযুক্তি, বেটাৰী সংৰক্ষণ, উন্নত সামগ্ৰী, জৈৱ প্ৰযুক্তিকে ধৰি বিভিন্ন খণ্ডত অনুসন্ধান আৰু বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত বিনিয়োগ বৃদ্ধি কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ভাৰত আজি বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা বৃহৎ অৰ্থনীতি । তেওঁ কয়, "আমি অতি সোনকালে বিশ্বৰ তৃতীয় বৃহত্তম অৰ্থনীতি হ'বলৈ গৈ আছো । বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে বিশ্বৰ বৃদ্ধিত ভাৰতৰ অৱদান অতি সোনকালে প্ৰায় ২০ শতাংশ হ'ব ।"

মোদীয়ে কয় যে ভাৰতৰ অৰ্থনীতিত দেখা পোৱা বৃদ্ধিৰ কাৰণ হৈছে বিগত ১০ বছৰত ব্যাপক অৰ্থনৈতিক স্থিৰতা । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ক'ভিড মহামাৰীয়ে সৃষ্টি কৰা প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো ভাৰতৰ বিত্তীয় ঘাটি ৪.৪ শতাংশলৈ হ্ৰাস পাইছে । তেওঁ কয় যে ভাৰতীয় কোম্পানীসমূহে পুঁজি বজাৰৰ পৰা অভিলেখ ধন সংগ্ৰহ কৰি আছে ।

তেওঁ কয় যে বেংকসমূহ এতিয়া যথেষ্ট শক্তিশালী, মুদ্ৰাস্ফীতি অতি কম, সুতৰ হাৰ কম আৰু চলিত একাউণ্টৰ ঘাটি নিয়ন্ত্ৰণত আছে । বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ মজুত শক্তিশালী বুলিও তেওঁ দাবী কৰে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে প্ৰতিমাহে লাখ লাখ ঘৰুৱা বিনিয়োগকাৰীয়ে এছ আই পিৰ জৰিয়তে পুঁজিৰ বজাৰত হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰি আছে । তেওঁ লগতে কয় যে যেতিয়া অৰ্থনৈতিক মৌলিক দিশবোৰ শক্তিশালী হয় তেতিয়া ইয়াৰ ইতিবাচক প্ৰভাৱ চাৰিওফালে দেখা যায় । কৰ্মচাৰী ভৱিষ্যনিধি সংস্থা (ই পি এফ অ')ৰ জুন মাহৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি ২২ লাখ আনুষ্ঠানিক চাকৰি সংযোজন হৈছে, যিটো এমাহত এতিয়ালৈকে সৰ্বাধিক বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "খুচুৰা মুদ্ৰাস্ফীতি ২০১৭ চনৰ পিছত সৰ্বনিম্ন স্তৰত আছে । আমাৰ বাবে সংস্কাৰ কোনো বাধ্যবাধকতা নহয় বা সংকটৰ দ্বাৰা পৰিচালিত নহয়, কিন্তু ই প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু দৃঢ়তাৰ বিষয় ।"

মোদীয়ে কয় যে চৰকাৰে ধাৰাবাহিক সংস্কাৰ আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰতিটো খণ্ডৰ সামগ্ৰিক মূল্যায়ন কৰে । সদ্য সমাপ্ত সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ সময়ত বিৰোধী দলসমূহে বিধি পথালি দিলেও চৰকাৰে সংস্কাৰ অব্যাহত ৰাখিছে বুলি প্রধানমন্ত্রীয়ে দাবী কৰে ।

লগতে পঢ়ক :ইটিভিৰ ৩০ বছৰ সম্পূৰ্ণ: ৰামোজী ৰাওক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি টলিউডৰ তাৰকাৰ, চেনেলৰ গৌৰৱময় যাত্ৰাৰ প্ৰশংসা - ETV 30 YEARS

নতুন দিল্লী : "২০৪৭ চনৰ ভিতৰত ভাৰতক উন্নত ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে চৰকাৰে সংস্কাৰ অব্যাহত ৰাখিব ।" দেশখন অতি শীঘ্ৰে বিশ্বৰ তৃতীয় বৃহত্তম অৰ্থনীতি হিচাপে পৰিগণিত হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শনিবাৰে এই মন্তব্য কৰে ।

তেওঁৰ মতে চৰকাৰে কেৱল পৰিৱৰ্তনৰ বাবেই নহয়, এই ক্ষেত্ৰত কোৱাণ্টাম জাপ মৰাৰ লক্ষ্যৰে কাম কৰি আছে । সংস্কাৰ, প্ৰদৰ্শন আৰু ৰূপান্তৰৰ মন্ত্ৰৰে ভাৰতে বিশ্বক লেহেমীয়া বৃদ্ধিৰ পৰা উলিয়াই অনাত সহায় কৰিব পৰা অৱস্থাত আছে বুলিও তেওঁ দাবী কৰে ।

ইকনমিক টাইমছ ৱৰ্ল্ড লিডাৰ্ছ ফ'ৰামত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এই দীপাৱলীৰ পূৰ্বে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ সামগ্ৰী আৰু সেৱা কৰ (জি এছ টি) সংস্কাৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব । ইয়াৰ ফলত জি এছ টি আইন সৰল হ'ব আৰু মূল্য হ্ৰাস পাব বুলিও তেওঁ কয় ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ব্যক্তিগত খণ্ডক স্বচ্ছ ইন্ধন, কোৱাণ্টাম প্ৰযুক্তি, বেটাৰী সংৰক্ষণ, উন্নত সামগ্ৰী, জৈৱ প্ৰযুক্তিকে ধৰি বিভিন্ন খণ্ডত অনুসন্ধান আৰু বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত বিনিয়োগ বৃদ্ধি কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ভাৰত আজি বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা বৃহৎ অৰ্থনীতি । তেওঁ কয়, "আমি অতি সোনকালে বিশ্বৰ তৃতীয় বৃহত্তম অৰ্থনীতি হ'বলৈ গৈ আছো । বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে বিশ্বৰ বৃদ্ধিত ভাৰতৰ অৱদান অতি সোনকালে প্ৰায় ২০ শতাংশ হ'ব ।"

মোদীয়ে কয় যে ভাৰতৰ অৰ্থনীতিত দেখা পোৱা বৃদ্ধিৰ কাৰণ হৈছে বিগত ১০ বছৰত ব্যাপক অৰ্থনৈতিক স্থিৰতা । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ক'ভিড মহামাৰীয়ে সৃষ্টি কৰা প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো ভাৰতৰ বিত্তীয় ঘাটি ৪.৪ শতাংশলৈ হ্ৰাস পাইছে । তেওঁ কয় যে ভাৰতীয় কোম্পানীসমূহে পুঁজি বজাৰৰ পৰা অভিলেখ ধন সংগ্ৰহ কৰি আছে ।

তেওঁ কয় যে বেংকসমূহ এতিয়া যথেষ্ট শক্তিশালী, মুদ্ৰাস্ফীতি অতি কম, সুতৰ হাৰ কম আৰু চলিত একাউণ্টৰ ঘাটি নিয়ন্ত্ৰণত আছে । বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ মজুত শক্তিশালী বুলিও তেওঁ দাবী কৰে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে প্ৰতিমাহে লাখ লাখ ঘৰুৱা বিনিয়োগকাৰীয়ে এছ আই পিৰ জৰিয়তে পুঁজিৰ বজাৰত হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰি আছে । তেওঁ লগতে কয় যে যেতিয়া অৰ্থনৈতিক মৌলিক দিশবোৰ শক্তিশালী হয় তেতিয়া ইয়াৰ ইতিবাচক প্ৰভাৱ চাৰিওফালে দেখা যায় । কৰ্মচাৰী ভৱিষ্যনিধি সংস্থা (ই পি এফ অ')ৰ জুন মাহৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি ২২ লাখ আনুষ্ঠানিক চাকৰি সংযোজন হৈছে, যিটো এমাহত এতিয়ালৈকে সৰ্বাধিক বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "খুচুৰা মুদ্ৰাস্ফীতি ২০১৭ চনৰ পিছত সৰ্বনিম্ন স্তৰত আছে । আমাৰ বাবে সংস্কাৰ কোনো বাধ্যবাধকতা নহয় বা সংকটৰ দ্বাৰা পৰিচালিত নহয়, কিন্তু ই প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু দৃঢ়তাৰ বিষয় ।"

মোদীয়ে কয় যে চৰকাৰে ধাৰাবাহিক সংস্কাৰ আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰতিটো খণ্ডৰ সামগ্ৰিক মূল্যায়ন কৰে । সদ্য সমাপ্ত সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ সময়ত বিৰোধী দলসমূহে বিধি পথালি দিলেও চৰকাৰে সংস্কাৰ অব্যাহত ৰাখিছে বুলি প্রধানমন্ত্রীয়ে দাবী কৰে ।

লগতে পঢ়ক :ইটিভিৰ ৩০ বছৰ সম্পূৰ্ণ: ৰামোজী ৰাওক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি টলিউডৰ তাৰকাৰ, চেনেলৰ গৌৰৱময় যাত্ৰাৰ প্ৰশংসা - ETV 30 YEARS

For All Latest Updates

TAGGED:

ET WORLD LEADERS FORUMINDIA ECONOMIC GROWTHইটিভি ভাৰত অসমDEVELOPED INDIAPM MODI

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

লুইতৰ দৰে বহল হৃদয়ৰ লোহিতৰ মানৱীয়তাৰ কাহিনী: উবেৰ চলাই আশ্ৰয় দিছে ১০ গৰাকী অসহায় আইতাক

ধৰ্মৰ ভিন্নতা ভেদি ঐক্যৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এটা শতবর্ষ পুৰণি মাঝাৰ

ৰাঙলী আইদেউ মৈদামলৈ গৈছেনে ? কিয় ইয়াক কলীয়াভোমোৰাৰ মৈদাম কোৱা হয় জানো আহক

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.