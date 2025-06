ETV Bharat / business

আধাৰকাৰ্ড অবিহনে বুক কৰিব নোৱাৰিব তৎকালীন টিকট…IRCTC ৰ সৈতে কেনেদৰে কৰিব লিংক ? - HOW TO LINK AADHAAR WITH IRCTC

প্ৰতীকী ফটো ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Assamese Team Published : June 24, 2025 at 2:20 PM IST 2 Min Read

নতুন দিল্লী: ১ জুলাইৰ পৰা ৰে’লৰ টিকট কটাৰ ক্ষেত্ৰত সলনি হ’ব কিছু নিয়ম ৷ বিশেষকৈ আই আৰ চি টি চি(IRCTC) প্লেটফৰ্মত ৰে’লৰ তৎকালীন টিকট বুকিং কৰিবলৈ হ’লে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নিজৰ নিজৰ আধাৰকাৰ্ডসমূহ আই আৰ চি টি চি একাউণ্টৰ সৈতে লিংক কৰিব লাগিব । ভাৰতীয় ৰে’ল বিভাগে জাৰি কৰা নতুন নিয়ম অনুসৰি তৎকালীন টিকট বুকিং কৰাৰ বাবে আধাৰকাৰ্ডৰ প্ৰমাণীকৰণ বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে । এই প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰা যাত্ৰীসকলেহে এনে বুকিঙৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব ৷ IRCTC একাউণ্টৰ সৈতে আধাৰকাৰ্ড কেনেকৈ লিংক কৰিব ? www.irctc.co.in লৈ যাওক বা IRCTC Rail Connect এপ খোলক

আপোনাৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ সৈতে লগ ইন কৰক

My Account লৈ গৈ Link Your Aadhaar বা Aadhaar KYC ত ক্লিক কৰক

আপোনাৰ ১২ অংকৰ আধাৰ নম্বৰ বা ভাৰ্চুৱেল আই ডি দিয়ক

Send OTP ত ক্লিক কৰক

আধাৰৰ সৈতে লিংক কৰা ম’বাইল নম্বৰত লাভ কৰা অ’ টি পি লিংক কৰক

সন্মতি প্ৰ-পত্ৰ গ্ৰহণ কৰি জমা দিব

প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আধাৰৰ আপডেট আপোনাৰ IRCTC প্ৰফাইলত Verified হিচাপে দেখা যাব । আধাৰ পৰীক্ষণ সম্পূৰ্ণ হোৱা যাত্ৰীসকলক কেনেকৈ চূড়ান্ত তালিকাত যোগ কৰিব ?

তৎকালীন টিকট বুকিং কৰাৰ সময়ত কেৱল আধাৰ পৰীক্ষিত যাত্ৰীহে বাছনি কৰিব পাৰিব । লগ ইন কৰাৰ পিছত নিজৰ প্ৰফাইল- মাষ্টাৰ লিষ্টলৈ যাওক

যাত্ৰীৰ নাম, লিংগ, জন্মৰ তাৰিখ আৰু আধাৰ নম্বৰ যোগ কৰক

আইডি প্ৰুফ হিচাপে আধাৰ বাছি লওক

সবিশেষ জমা দিয়ক

প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত পৰীক্ষণৰ অৱস্থা পেণ্ডিঙৰ পৰা ভেৰিফাইডলৈ সলনি হ’ব । ১৫ জুলাইৰ পৰা অ’ টি পি পৰীক্ষণো হ’ব বাধ্যতামূলক ১৫ জুলাইৰ পৰা তৎকালীন টিকট বুকিং কৰাৰ সময়ত আধাৰ অ’ টি পি ভেৰিফিকেচনো বাধ্যতামূলক হ’ব । এই নিয়ম অনলাইন, কাউণ্টাৰ আৰু এজেণ্ট আদিকে ধৰি সকলোধৰণৰ বুকিং প্ৰক্ৰিয়াতে প্ৰযোজ্য হ’ব ৷ এই পদক্ষেপ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ হ’লে যাত্ৰীসকলে নিজৰ আধাৰৰ সৈতে সংযুক্ত ম’বাইল নম্বৰ সক্ৰিয় হৈ আছেনে নাই, সেয়া নিশ্চিত কৰিব লাগিব ৷ এজন যাত্ৰীয়ে আধাৰৰ সৈতে সংযুক্ত আই আৰ চি টি চি একাউণ্টৰ পৰাও প্ৰতিমাহে সৰ্বাধিক ২৪ খন ৰে’লৰ টিকট বুকিং কৰিব পাৰিব ৷ আনহাতে, আধাৰ পৰীক্ষণ অবিহনে একাউণ্টৰ পৰা মাত্ৰ ১২ খন টিকট বুকিং কৰিব পাৰিব । লগতে পঢ়ক: মাত্ৰ ১০-১৫ ছেকেণ্ডতে UPI ৰে কৰিব পাৰিব ধনৰ লেনদেন, কাৰ্যকৰী নতুন নিয়ম