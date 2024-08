আপুনি যদি IPO ত আবণ্টন পোৱা নাই; তেন্তে কিয় জানেনে ? - How To Get Shares In IPO

ETV Bharat / business

আপুনি যদি IPO ত আবণ্টন পোৱা নাই; তেন্তে কিয় জানেনে ? - How To Get Shares In IPO

By ETV Bharat Assamese Team Published : 36 minutes ago

আপুনি যদি IPO ত আবণ্টন পোৱা নাই; তেন্তে কিয় জানেনে ? ( Getty Image )

নেশ্যনেল ডেস্ক, ৩০ আগষ্ট : শ্বেয়াৰ বজাৰত ব্যৱসায় কৰা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে নিশ্চয় কোনো এটা সময়ত এই Initial Public Offering (IPO)ৰ কথা শুনিছিল । অৱশ্যে বৰ্তমান শ্বেয়াৰ বজাৰত IPO চলি আছে । বহু ব্যৱসায়ীয়ে IPO ৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণৰ পৰা মূলধন সংগ্ৰহ কৰে । ইয়াৰে কিছুমানে প্ৰাৰম্ভিক লাভ দিয়ে আৰু বিনিয়োগকাৰীক নতুন প্ৰেৰণা দিয়ে । ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ বহু লোকে IPO ৰবাবে আৱেদন কৰিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে । কিন্তু, ইয়াৰে মাত্ৰ কেইজনমানেহে শ্বেয়াৰ পাইছে । যদি আপুনি প্ৰতিবাৰেই IPO ত শ্বেয়াৰ পোৱা নাই, তেন্তে এই খবৰটো আপোনাৰ বাবে । আজি আমি এই বাতৰিৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাম যে IPO ত শ্বেয়াৰ পাবলৈ কি কি কৌশল মানি চলিব লাগে । মন কৰিবলগীয়া যে, প্ৰাৰম্ভিক ৰাজহুৱা প্ৰস্তাৱত শ্বেয়াৰৰ আবণ্টন সম্পূৰ্ণ যান্ত্ৰিকভাৱে কৰা হয় । এই শ্বেয়াৰ আবণ্টন প্ৰক্ৰিয়াত মানুহৰ হস্তক্ষেপৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই । যেতিয়া IPO ৰ আবেদন বেছি হয়, তেতিয়া সকলো আবেদনকাৰীক অন্ততঃ এটা লট আবণ্টন দিয়া হয় ।

এইবোৰ উপায়েৰে IPO লট পাব পাৰি ! বহুতো ডিম'ট একাউণ্ট-বিনিয়োগকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ সকলো ডিম'ট একাউণ্টৰ পৰা IPO ৰ বাবে আবেদন কৰে । ইয়াৰ বাবে বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে শ্বেয়াৰ আবণ্টন দিব নোৱাৰি । তাৰ পৰিৱৰ্তে পৰিয়ালৰ সদস্যৰ নামত ৰখা সকলো ডিম'ট একাউণ্টৰ পৰা IPO ৰ বাবে আবেদন কৰাটো ভাল । সেই ক্ষেত্ৰত একাউণ্টত শ্বেয়াৰ আবণ্টনৰ সম্ভাৱনা বেছি হয় । সৰ্বোচ্চ কাট অফত নিবিদা কৰক– খুচুৰা বিনিয়োগকাৰীয়ে সৰ্বোচ্চ কাট অফত নিবিদা দিব লাগে । কিছুমান মানুহে কোন মূল্যত শ্বেয়াৰ কিনিব বিচাৰে সেইটো নিৰ্ণয় কৰে । সৰ্বোচ্চ মূল্যত আবণ্টন দিলে তেওঁলোকক কোনো শ্বেয়াৰ প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিব । গতিকে কাট অফ মূল্যত আবেদন কৰাটো সদায় ভাল । শ্বেয়াৰহোল্ডাৰ শিতানত – বিনিয়োগকাৰীয়েও শ্বেয়াৰহোল্ডাৰৰ কোটাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগে যাতে তেওঁলোকৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় । ইয়াৰ বাবে প্ৰথমে মূল কোম্পানীটোৰ শ্বেয়াৰ ক্ৰয় কৰিব লাগে । তাৰ পিছত শ্বেয়াৰহোল্ডাৰ ছেকশ্যনত আবেদন কৰাৰ সুযোগ । ইয়াত প্ৰতিযোগিতা কম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । গতিকে শ্বেয়াৰ পোৱাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়িব । UPI ৰ জৰিয়তে পেমেণ্ট – UPI ৰ সৈতে প্ৰাৰম্ভিক ৰাজহুৱা অফাৰিঙৰ বাবে আবেদন কৰাসকলৰ লেনদেনৰ সীমা ৫ লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে । কিন্তু UPI ৰ জৰিয়তে মাত্ৰ এটা এপ্লিকেচনৰ অনুমতি দিয়া হৈছে । ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়া, বেংক অৱ বৰোদা, আৰ বি এল, এক্সিছ বেংকে বৰ্তমান ৫ টা পৰ্যন্ত আবেদনৰ অনুমতি দিয়ে । যদি আপুনি শেষ তাৰিখত আবেদন কৰিব বিচাৰে প্ৰাৰম্ভিক ৰাজহুৱা প্ৰস্তাৱৰ সময়সীমা নোহোৱালৈকে বহুতে আবেদন নকৰে । ইয়াৰ ফলত কেতিয়াবা সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে । শেষ দিনৰ সময়সীমাৰ আগতেই দালালসকলে আবেদন গ্ৰহণ কৰা বন্ধ কৰিব পাৰে । যেতিয়া কোনো কোম্পানীয়ে IPO ৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেতিয়া প্ৰথম দিনাই আবেদন কৰিব লাগে । অপেক্ষা কৰাটো অসাৰ । IPO ৰ নিয়ম বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক বিনিয়োগকাৰীয়ে অহৰহ পৰিৱৰ্তিত IPO ৰ নিয়মবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত । IPO ৰ বাবে আবেদন কৰাৰ সময়ত সংশ্লিষ্ট কোম্পানীটোৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ তথ্য থাকিব লাগে । কিছুমান কোম্পানীয়ে বিনিয়োগকাৰীক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে । এনেবোৰ কথাত গুৰুত্ব দিব লাগে ।