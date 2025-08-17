নতুন দিল্লী: উৎসৱৰ সময়ত নতুন ঘৰ ক্ৰয় কৰাৰ সপোন দেখি থকাসকলৰ বাবে আহিছে এক বেয়া খবৰ । ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে কিছুদিন পূৰ্বে ৰেপ'ৰেটক ৫.৫% পৰা হ্ৰাস কৰি সাধাৰণ জনতাক কিছু সকাহ দিয়া আৰু সস্তা কৰাৰ চেষ্টা চলায় । কিন্তু দেশৰ আটাইতকৈ বৃহৎ বেংক, ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে নতুনকৈ গৃহ ঋণৰ সুত ০.২৫% বৃদ্ধি কৰে, যাৰ ফলস্বৰূপে গ্ৰাহকসকল কিছু প্ৰভাৱিত হ'ব বুলি শংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।
নতুন গৃহ ঋণত প্ৰভাৱ:
SBI ৰ গৃহ ঋণৰ সুতৰ হাৰ প্ৰথমে ৭.৫০% ৰ পৰা ৮.৪৫% মাজত আছিল । কিন্তু বৰ্তমান বৃদ্ধি কৰা হ'ল ৭.৫০% ৰ পৰা ৮.৭০% লৈ । মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল যে বেংকে নূন্যতম হাৰ সলনি কৰা নাই । ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে যিসকল নতুন গ্ৰাহকৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰ অৰ্থাৎ CIBIL স্ক'ৰ দুৰ্বল, তেওঁলোকে বেছিকৈ সুত পৰিশোধ কৰিব লাগিব । কিন্তু ভাল ক্ৰেডিট স্ক'ৰ থকা গ্ৰাহকসকলে বৰ্তমানো ৭.৫০% সুতৰ আৰম্ভণি হাৰতে লোন লাভ কৰিব ।
পুৰণি গ্ৰাহকৰ বাবে ভাল খবৰ:
যিসময়ত নতুন গ্ৰাহকৰ বাবে সুতৰ হাৰ বৃদ্ধি পাইছে, সেই সময়তে পুৰণা গ্ৰাহকক কিছু সকাহো দিয়া হৈছে । SBI য়ে ১৫ আগষ্ট, ২০২৫ ৰ পৰা নিজৰ MCLR ত কৰ্তন কৰিছে । এবছৰৰ MCLR ৮.৮০% ৰ পৰা ৮.৭৫% হৈছে । যিসকল পুৰণি গ্ৰাহকৰ লোন MCLR ৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে, তেওঁলোকৰ EMI বৰ্তমান 'ৰীচেট ডেট'ত কম হৈ যাব ।
RBI ৰ হাৰ হ্ৰাস পোৱাৰ পাছতো SBI য়ে কিয় বৃদ্ধি কৰিছে সুতৰ হাৰ:
- EBLR (External Benchmark Lending Rate): ২০১৯ ৰ পিছত প্ৰদান কৰা নতুন গৃহ লোনত বলবৎ হয় এই ফৰ্মূলা আৰু RBI ৰ ৰেপ' ৰেটৰ সৈতে জড়িত । ফৰ্মূলা : EBLR = ৰেপ'ৰেট+ক্ৰেডিট স্প্ৰেড ।
- MCLR: এইটো বেংকৰ আন্তৰিক বেঞ্চমাৰ্ক, যি অক্টোবৰ ২০১৯ ৰ পূৰ্বে বলবৎ হয়
SBI য়ে নতুন গ্ৰাহকৰ বাবে নিজৰ 'স্প্ৰেড' অৰ্থাৎ ৰিস্ক প্ৰিমিয়াম বৃদ্ধি কৰা হৈছে । ইয়াৰ কাৰণ হৈছে যে বাৰে বাৰে হ্ৰাস পোৱা সুতৰ হাৰৰ ফলত বেংকৰ লাভলাভত প্ৰভাৱ পৰিছে । সেইবাবে যিসকল গ্ৰাহকৰ পৰা ঋণ আদায় কৰাত ক্ষেত্ৰত শংকা বেছি, তেওঁলোকৰ পৰা বেংকে এতিয়া কিছু বেছিকৈ সুত আদায় কৰিছে । SBI ৰ জৰীপ অনুসৰি দেশৰ প্ৰায় ৬০% লোন এতিয়া EBLR সৈতে সংলগ্ন । সেয়ে ইয়াৰ প্ৰভাৱ ব্যাপক ৰূপত দেখা যাব ।
এতিয়া ঘৰ ক্ৰয় কৰা মহঙা হ'ব নেকি:
- এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনাৰ ক্ৰেডিট স্ক’ৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব
- যদি আপোনাৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰ ৮০০+, তেন্তে আপুনি এতিয়াও সস্তা লোন লাভ কৰিব
- স্ক'ৰ ৭০০-৭৫০ ৰ মাজত থকা গ্ৰাহকসকলে কিছু পৰিমাণে বেছিকৈ সুতৰ হাৰ ভৰিব লাগিব
- ৭০০ তলৰ স্ক'ৰ থকা গ্ৰাহকৰ বাবে গৃহ ঋণ যথেষ্ট মহঙা হ'ব
আপুনি কি কৰা উচিত:
লোন আবেদন কৰাৰ পূৰ্বে আপুনি প্ৰথমে ক্ৰেডিট স্ক'ৰ পৰীক্ষা কৰক । যদি কম আছে, তেন্তে তাক ঠিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক । সময়মতে ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ বিল তথা অন্য EMI পৰিশোধ কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী । ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰ ঠিক হ'ব আৰু আপোনাৰ সস্তাতে গৃহ ঋণ ল'বলৈ সুবিধা হ'ব ।