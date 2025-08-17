ETV Bharat / business

গ্ৰাহকক ৰামটাঙোন SBI ৰ, গৃহ ঋণৰ EMI হ'ল মহঙা, ৮.৭০% লৈকে পৰিশোধ কৰিব লাগিব সুত - SBI HOME LOAN INTEREST RATE HIKE

SBI ৰ গৃহ ঋণৰ সুতৰ হাৰ বৃদ্ধি ৷ পূৰ্বৰ সুতৰ হাৰ ৭.৫০%ৰ পৰা ৮.৪৫%ৰ বিপৰীতে বৰ্তমান বৃদ্ধি পালে ৭.৫০%ৰ পৰা ৮.৭০%লৈ ।

Home loan rates hiked by SBI new borrowers to pay more EMIs rise
গৃহ ঋণৰ EMI হ'ল মহঙা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 17, 2025 at 2:13 PM IST

3 Min Read

নতুন দিল্লী: উৎসৱৰ সময়ত নতুন ঘৰ ক্ৰয় কৰাৰ সপোন দেখি থকাসকলৰ বাবে আহিছে এক বেয়া খবৰ । ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে কিছুদিন পূৰ্বে ৰেপ'ৰেটক ৫.৫% পৰা হ্ৰাস কৰি সাধাৰণ জনতাক কিছু সকাহ দিয়া আৰু সস্তা কৰাৰ চেষ্টা চলায় । কিন্তু দেশৰ আটাইতকৈ বৃহৎ বেংক, ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে নতুনকৈ গৃহ ঋণৰ সুত ০.২৫% বৃদ্ধি কৰে, যাৰ ফলস্বৰূপে গ্ৰাহকসকল কিছু প্ৰভাৱিত হ'ব বুলি শংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।

নতুন গৃহ ঋণত প্ৰভাৱ:

SBI ৰ গৃহ ঋণৰ সুতৰ হাৰ প্ৰথমে ৭.৫০% ৰ পৰা ৮.৪৫% মাজত আছিল । কিন্তু বৰ্তমান বৃদ্ধি কৰা হ'ল ৭.৫০% ৰ পৰা ৮.৭০% লৈ । মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল যে বেংকে নূন্যতম হাৰ সলনি কৰা নাই । ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে যিসকল নতুন গ্ৰাহকৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰ অৰ্থাৎ CIBIL স্ক'ৰ দুৰ্বল, তেওঁলোকে বেছিকৈ সুত পৰিশোধ কৰিব লাগিব । কিন্তু ভাল ক্ৰেডিট স্ক'ৰ থকা গ্ৰাহকসকলে বৰ্তমানো ৭.৫০% সুতৰ আৰম্ভণি হাৰতে লোন লাভ কৰিব ।

পুৰণি গ্ৰাহকৰ বাবে ভাল খবৰ:

যিসময়ত নতুন গ্ৰাহকৰ বাবে সুতৰ হাৰ বৃদ্ধি পাইছে, সেই সময়তে পুৰণা গ্ৰাহকক কিছু সকাহো দিয়া হৈছে । SBI য়ে ১৫ আগষ্ট, ২০২৫ ৰ পৰা নিজৰ MCLR ত কৰ্তন কৰিছে । এবছৰৰ MCLR ৮.৮০% ৰ পৰা ৮.৭৫% হৈছে । যিসকল পুৰণি গ্ৰাহকৰ লোন MCLR ৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে, তেওঁলোকৰ EMI বৰ্তমান 'ৰীচেট ডেট'ত কম হৈ যাব ।

RBI ৰ হাৰ হ্ৰাস পোৱাৰ পাছতো SBI য়ে কিয় বৃদ্ধি কৰিছে সুতৰ হাৰ:

  • EBLR (External Benchmark Lending Rate): ২০১৯ ৰ পিছত প্ৰদান কৰা নতুন গৃহ লোনত বলবৎ হয় এই ফৰ্মূলা আৰু RBI ৰ ৰেপ' ৰেটৰ সৈতে জড়িত । ফৰ্মূলা : EBLR = ৰেপ'ৰেট+ক্ৰেডিট স্প্ৰেড ।
  • MCLR: এইটো বেংকৰ আন্তৰিক বেঞ্চমাৰ্ক, যি অক্টোবৰ ২০১৯ ৰ পূৰ্বে বলবৎ হয়

SBI য়ে নতুন গ্ৰাহকৰ বাবে নিজৰ 'স্প্ৰেড' অৰ্থাৎ ৰিস্ক প্ৰিমিয়াম বৃদ্ধি কৰা হৈছে । ইয়াৰ কাৰণ হৈছে যে বাৰে বাৰে হ্ৰাস পোৱা সুতৰ হাৰৰ ফলত বেংকৰ লাভলাভত প্ৰভাৱ পৰিছে । সেইবাবে যিসকল গ্ৰাহকৰ পৰা ঋণ আদায় কৰাত ক্ষেত্ৰত শংকা বেছি, তেওঁলোকৰ পৰা বেংকে এতিয়া কিছু বেছিকৈ সুত আদায় কৰিছে । SBI ৰ জৰীপ অনুসৰি দেশৰ প্ৰায় ৬০% লোন এতিয়া EBLR সৈতে সংলগ্ন । সেয়ে ইয়াৰ প্ৰভাৱ ব্যাপক ৰূপত দেখা যাব ।

এতিয়া ঘৰ ক্ৰয় কৰা মহঙা হ'ব নেকি:

  • এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনাৰ ক্ৰেডিট স্ক’ৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব
  • যদি আপোনাৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰ ৮০০+, তেন্তে আপুনি এতিয়াও সস্তা লোন লাভ কৰিব
  • স্ক'ৰ ৭০০-৭৫০ ৰ মাজত থকা গ্ৰাহকসকলে কিছু পৰিমাণে বেছিকৈ সুতৰ হাৰ ভৰিব লাগিব
  • ৭০০ তলৰ স্ক'ৰ থকা গ্ৰাহকৰ বাবে গৃহ ঋণ যথেষ্ট মহঙা হ'ব

আপুনি কি কৰা উচিত:

লোন আবেদন কৰাৰ পূৰ্বে আপুনি প্ৰথমে ক্ৰেডিট স্ক'ৰ পৰীক্ষা কৰক । যদি কম আছে, তেন্তে তাক ঠিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক । সময়মতে ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ বিল তথা অন্য EMI পৰিশোধ কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী । ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰ ঠিক হ'ব আৰু আপোনাৰ সস্তাতে গৃহ ঋণ ল'বলৈ সুবিধা হ'ব ।

লগতে পঢ়ক: পুনৰ গ্ৰাহকৰ মূৰত মাধমাৰ; একাউণ্টত ২৫ হাজাৰ টকা নাথাকিলে ভৰিব লাগিব জৰিমনা - HDFC BANK RAISES MINIMUM BALANCE

ক্ৰেডিট কাৰ্ড থাকিলেও নকৰিব এই কাম, অন্যথা ভৰিব লাগিব জৰিমনা - CREDIT CARD

নতুন দিল্লী: উৎসৱৰ সময়ত নতুন ঘৰ ক্ৰয় কৰাৰ সপোন দেখি থকাসকলৰ বাবে আহিছে এক বেয়া খবৰ । ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে কিছুদিন পূৰ্বে ৰেপ'ৰেটক ৫.৫% পৰা হ্ৰাস কৰি সাধাৰণ জনতাক কিছু সকাহ দিয়া আৰু সস্তা কৰাৰ চেষ্টা চলায় । কিন্তু দেশৰ আটাইতকৈ বৃহৎ বেংক, ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে নতুনকৈ গৃহ ঋণৰ সুত ০.২৫% বৃদ্ধি কৰে, যাৰ ফলস্বৰূপে গ্ৰাহকসকল কিছু প্ৰভাৱিত হ'ব বুলি শংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।

নতুন গৃহ ঋণত প্ৰভাৱ:

SBI ৰ গৃহ ঋণৰ সুতৰ হাৰ প্ৰথমে ৭.৫০% ৰ পৰা ৮.৪৫% মাজত আছিল । কিন্তু বৰ্তমান বৃদ্ধি কৰা হ'ল ৭.৫০% ৰ পৰা ৮.৭০% লৈ । মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল যে বেংকে নূন্যতম হাৰ সলনি কৰা নাই । ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে যিসকল নতুন গ্ৰাহকৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰ অৰ্থাৎ CIBIL স্ক'ৰ দুৰ্বল, তেওঁলোকে বেছিকৈ সুত পৰিশোধ কৰিব লাগিব । কিন্তু ভাল ক্ৰেডিট স্ক'ৰ থকা গ্ৰাহকসকলে বৰ্তমানো ৭.৫০% সুতৰ আৰম্ভণি হাৰতে লোন লাভ কৰিব ।

পুৰণি গ্ৰাহকৰ বাবে ভাল খবৰ:

যিসময়ত নতুন গ্ৰাহকৰ বাবে সুতৰ হাৰ বৃদ্ধি পাইছে, সেই সময়তে পুৰণা গ্ৰাহকক কিছু সকাহো দিয়া হৈছে । SBI য়ে ১৫ আগষ্ট, ২০২৫ ৰ পৰা নিজৰ MCLR ত কৰ্তন কৰিছে । এবছৰৰ MCLR ৮.৮০% ৰ পৰা ৮.৭৫% হৈছে । যিসকল পুৰণি গ্ৰাহকৰ লোন MCLR ৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে, তেওঁলোকৰ EMI বৰ্তমান 'ৰীচেট ডেট'ত কম হৈ যাব ।

RBI ৰ হাৰ হ্ৰাস পোৱাৰ পাছতো SBI য়ে কিয় বৃদ্ধি কৰিছে সুতৰ হাৰ:

  • EBLR (External Benchmark Lending Rate): ২০১৯ ৰ পিছত প্ৰদান কৰা নতুন গৃহ লোনত বলবৎ হয় এই ফৰ্মূলা আৰু RBI ৰ ৰেপ' ৰেটৰ সৈতে জড়িত । ফৰ্মূলা : EBLR = ৰেপ'ৰেট+ক্ৰেডিট স্প্ৰেড ।
  • MCLR: এইটো বেংকৰ আন্তৰিক বেঞ্চমাৰ্ক, যি অক্টোবৰ ২০১৯ ৰ পূৰ্বে বলবৎ হয়

SBI য়ে নতুন গ্ৰাহকৰ বাবে নিজৰ 'স্প্ৰেড' অৰ্থাৎ ৰিস্ক প্ৰিমিয়াম বৃদ্ধি কৰা হৈছে । ইয়াৰ কাৰণ হৈছে যে বাৰে বাৰে হ্ৰাস পোৱা সুতৰ হাৰৰ ফলত বেংকৰ লাভলাভত প্ৰভাৱ পৰিছে । সেইবাবে যিসকল গ্ৰাহকৰ পৰা ঋণ আদায় কৰাত ক্ষেত্ৰত শংকা বেছি, তেওঁলোকৰ পৰা বেংকে এতিয়া কিছু বেছিকৈ সুত আদায় কৰিছে । SBI ৰ জৰীপ অনুসৰি দেশৰ প্ৰায় ৬০% লোন এতিয়া EBLR সৈতে সংলগ্ন । সেয়ে ইয়াৰ প্ৰভাৱ ব্যাপক ৰূপত দেখা যাব ।

এতিয়া ঘৰ ক্ৰয় কৰা মহঙা হ'ব নেকি:

  • এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনাৰ ক্ৰেডিট স্ক’ৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব
  • যদি আপোনাৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰ ৮০০+, তেন্তে আপুনি এতিয়াও সস্তা লোন লাভ কৰিব
  • স্ক'ৰ ৭০০-৭৫০ ৰ মাজত থকা গ্ৰাহকসকলে কিছু পৰিমাণে বেছিকৈ সুতৰ হাৰ ভৰিব লাগিব
  • ৭০০ তলৰ স্ক'ৰ থকা গ্ৰাহকৰ বাবে গৃহ ঋণ যথেষ্ট মহঙা হ'ব

আপুনি কি কৰা উচিত:

লোন আবেদন কৰাৰ পূৰ্বে আপুনি প্ৰথমে ক্ৰেডিট স্ক'ৰ পৰীক্ষা কৰক । যদি কম আছে, তেন্তে তাক ঠিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক । সময়মতে ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ বিল তথা অন্য EMI পৰিশোধ কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী । ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰ ঠিক হ'ব আৰু আপোনাৰ সস্তাতে গৃহ ঋণ ল'বলৈ সুবিধা হ'ব ।

লগতে পঢ়ক: পুনৰ গ্ৰাহকৰ মূৰত মাধমাৰ; একাউণ্টত ২৫ হাজাৰ টকা নাথাকিলে ভৰিব লাগিব জৰিমনা - HDFC BANK RAISES MINIMUM BALANCE

ক্ৰেডিট কাৰ্ড থাকিলেও নকৰিব এই কাম, অন্যথা ভৰিব লাগিব জৰিমনা - CREDIT CARD

For All Latest Updates

TAGGED:

HOME LOAN RATES HIKEDHOME LOAN RATES HIKED BY SBISBI HOME LOAN INTEREST RATEইটিভি ভাৰত অসমSBI HOME LOAN INTEREST RATE HIKE

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

এজন মুক্তিযোদ্ধা, প্ৰাক্তন বিধায়ক‌ৰ পৰিয়াল‌ৰ দুৰৱস্থা: চলিবলগা হৈছে এনৰেগা শ্ৰমিক-ৰাজমিস্ত্ৰীৰ কাম কৰি

স্বাধীনতা আন্দোলনত বিষ্ণু ৰাভাক সুৰক্ষা দিয়া সেনানীৰ আজি এই দুৰৱস্থা...

এইকেইদিন সংবাদ শিৰোনামত উৰিয়ামঘাট ! পিছে কেনেকৈ ঠাইটুকুৰা নাম হ’লগৈ উৰিয়ামঘাট ? জানো আহক

এখন ফটো আৰু এহাল বৃদ্ধ ককা-আইতাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰস্তুতি: কোন এইহাল ভাইৰেল ককা-আইতা ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.