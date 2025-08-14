ETV Bharat / business

পুনৰ গ্ৰাহকৰ মূৰত মাধমাৰ; একাউণ্টত ২৫ হাজাৰ টকা নাথাকিলে ভৰিব লাগিব জৰিমনা

ব্যক্তিগত খণ্ডৰ এটা সৰ্ববৃহৎ বেংকে নূন্যতম জমাধনৰ পৰিমাণ ২৫ হাজাৰ টকালৈ বৃদ্ধি কৰিছে । ১৫ আগষ্টৰ পৰা অনলাইন IMPSৰ নিৰিখ সলনি SBI ৰ ।

Published : August 14, 2025

মুম্বাই: আই চি আই চি আই বেংকৰ পিছত গ্ৰাহকৰ মূৰত মাধমাৰ আন এটা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বেংকৰ ৷ বেংকটোৱে গ্ৰাহকে নিজৰ একাউণ্টত জমা ৰখা ধনৰ নূন্যতম ধনৰাশিৰ পৰিমাণ(MAB) বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৷ চলিত বৰ্ষৰ ১ আগষ্টৰ পৰা যিসকল গ্ৰাহকে বেংকটোত নিজৰ একাউণ্ট খুলিব, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ’ব এই নিয়ম ৷

তথ্য অনুসৰি. মেট্ৰ’ আৰু চহৰ অঞ্চলৰ বেংকটোৰ গ্ৰাহকসকলে নতুন একাউণ্ট খুলিলে তেওঁলোকৰ চেভিংছ একাউণ্টত মাহিলী নূন্যতম ২৫,০০০ টকা জমা ৰাখিব লাগিব । পূৰ্বে এই ধনৰ পৰিমাণ আছিল ১০,০০০ টকা ৷

কিন্তু নতুন নিয়ম প্ৰযোজ্য হোৱাৰ পিছত যদি কোনো গ্ৰাহকে একাউণ্টত নিৰ্ধাৰিত পৰিমাণতকৈ কম ধন জমা ৰাখে, তেন্তে জৰিমনা ভৰিব লাগিব । অৱশ্যে পুৰণি একাউণ্টৰ গ্ৰাহকৰ ওপৰত এই নিয়মৰ কোনো প্ৰভাৱ নপৰে ।

আই চি আই চি আই বেংকৰ শেহতীয়া পৰিৱৰ্তন:

ইয়াৰ পূৰ্বে আই চি আই চি আই বেংকে গ্ৰাহকৰ নূন্যতম জমাধনৰ পৰিমাণ ১০ হাজাৰৰ পৰা ৫০ হাজাৰ টকালৈ বৃদ্ধি কৰিছিল । অৱশ্যে বেংকৰ এই সিদ্ধান্তৰ বাবে সৰ্বত্ৰে সাব্যস্ত কৰা হৈছিল প্ৰতিবাদ ৷ গ্ৰাহকৰ প্ৰতিবাদত সেও মানি বেংকে এই সীমা ১৫ হাজাৰ টকালৈ হ্ৰাস কৰে । বৰ্ধিত কাৰ্যকৰী ব্যয় আৰু সেৱাৰ মানদণ্ডৰ কথা আগত ৰাখি দুয়োটা বেংকে গ্ৰহণ কৰিছে এই পদক্ষেপ ।

আই এম পি এছৰ নিৰিখ সলনি কৰিলে এছ বি আইয়ে:

আনহাতে, দেশৰ সৰ্ববৃহৎ চৰকাৰী বেংক ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই আই এম পি এছ (ইমমিডিয়েট পেমেণ্ট চাৰ্ভিচ) ৰ জৰিয়তে ধনৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত লোৱা নিৰিখৰ পৰিৱৰ্তনৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । চলিত বৰ্ষৰ ১৫ আগষ্টৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ’ব এই নতুন নিৰিখ । ২৫০০০ টকা পৰ্যন্ত অনলাইনৰ জৰিয়তে কৰা আই এম পি এছ লেনদেনৰ বাবে কোনো ধৰণৰ চাৰ্জ লোৱা নহ’ব ।

  • ২৫০০০ টকাৰ পৰা ১ লাখ টকা পৰ্যন্ত – ২ টকা (জি এছ টি অতিৰিক্ত)
  • ১ লাখ টকাৰ পৰা ২ লাখলৈ – ৬ টকা (জি এছ টি অতিৰিক্ত)
  • ২ লাখৰ পৰা ৫ লাখলৈ – ১০ টকা (জি এছ টি অতিৰিক্ত)

এই পৰিৱৰ্তন কেৱল অনলাইন লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰতহে প্ৰযোজ্য হ’ব (নেট বেংকিং আৰু ম’বাইল বেংকিং) । কিন্তু বেংকৰ শাখাৰ জৰিয়তে কৰা আই এম পি এছৰ লেনদেনত নহয় কোনো পৰিৱৰ্তন ৷

কোনে পাব ৰেহাই ?

  • দৰমহাৰ একাউণ্টৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰাহকসকলে লাভ কৰিব পূৰ্বৰ দৰেই সম্পূৰ্ণ ৰেহাই ৷
  • কাৰেণ্ট একাউণ্ট (গোল্ড, ডাইমণ্ড, প্লেটিনাম, ৰ’ডিয়াম), চৰকাৰী বিভাগ আৰু স্বায়ত্ত শাসিত, বিধিগত সংস্থাসমূহকো এই নিৰিখৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হ’ব ।
  • কৰ্প’ৰেট গ্ৰাহকৰ ক্ষেত্ৰত নতুন সেৱা নিৰিখ চলিত বৰ্ষৰ ৮ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ’ব ।

জনস্বাৰ্থত পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ

এইচ ডি এফ চি আৰু আই চি আই চি আই বেংকৰ এই নতুন নিয়মৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সাধাৰণ নগৰীয়া গ্ৰাহকে নিজৰ একাউণ্টত জমা ৰাখিব লাগিব নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ ধন ৷ অন্যথা ভৰিব লাগিব জৰিমনা ৷

আনহাতে, ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ আই এম পি এছ(IMPS) ৰ সলনি হোৱা নিৰিখে প্ৰভাৱিত নকৰে কম পৰিমাণৰ ধনৰ লেনদেন কৰা গ্ৰাহকক ৷ বৰঞ্চ অনলাইনৰ জৰিয়তে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ লেনদেন কৰা ব্যক্তিসকলে বিহিব লাগিব অতিৰিক্ত ধন ৷

