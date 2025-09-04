নতুন দিল্লী : দুৰ্গা পূজা আৰু দীপাৱলীৰ পূৰ্বে দেশবাসীলৈ চৰকাৰৰ 'ডাবল ধামাকা' । জি এছ টি সংশোধনৰ লগে লগে হ্ৰাস পাব বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ দাম । দৈনিক ব্যৱহাৰ্য প্ৰসাধন সামগ্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ট্ৰেক্টৰলৈ, আইচক্ৰীমৰ পৰা টিভিলৈকে হ্ৰাস পাব মূল্য । একেদৰে স্বাস্থ্য আৰু জীৱন বীমাৰ ওপৰত নাথাকিব জি এছ টি । অহা ২২ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব এই সংশোধিত জি এছ টি ।
ইফালে প্ৰায় সকলো ব্যক্তিগত ব্যৱহাৰৰ সামগ্ৰী আৰু মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ বাবে আকাংক্ষিত সামগ্ৰী যেনে এচি, ৱাশ্বিং মেচিনৰ ক্ষেত্ৰতো জি এছ টি কৰ্তন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰে । কাৰণ চৰকাৰে ঘৰুৱা ব্যয় বৃদ্ধি আৰু আমেৰিকাৰ শুল্কৰ অৰ্থনৈতিক আঘাত লাঘৱ কৰিবলৈ বিচাৰিছে ।
একেদৰে ব্যক্তিগত জীৱন বীমা আৰু স্বাস্থ্য বীমাৰ বাবে প্ৰদান কৰা প্ৰিমিয়াম বা পলিচিসমূহো জি এছ টিৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে । পূৰ্বে এনে পলিচিত ১৮ শতাংশ জি এছ টি আদায় কৰা হৈছিল । জি এছ টি পৰিষদৰ বৈঠকৰ অন্তত সাংবাদিকক সম্বোধন কৰি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে কয় যে সকলো সিদ্ধান্ত সৰ্বসন্মতিক্ৰমে লোৱা হৈছে, কোনো ৰাজ্যৰ সৈতে কোনো পাৰ্থক্য নাই ।
বৰ্তমানৰ ৪ টা স্লেব - ৫, ১২, ১৮ আৰু ২৮ শতাংশৰ পৰা দুটা স্লেবলৈ (৫ আৰু ১৮) জি এছ টি সৰল কৰাত অনুমোদন জনাইছে পৰিষদে । অৱশ্যে বিলাসী বাহন, ধঁপাত আৰু চিগাৰেটৰ দৰে নিৰ্বাচিত কেইটামান বস্তুৰ বাবে বিশেষ ৪০ শতাংশ স্লেবৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে ।
জি এছ টি সংশোধনৰ পিছত কোনবোৰ বস্তু সস্তা হ'ব, কি ব্যয়বহুল হ'ব-
দৈনিক ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী
- জি এছ টিৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে ইউ এইচ টি গাখীৰ, পনীৰ, পৰঠা, পিজ্জা ব্ৰেড, খাখৰা আৰু ৰুটি ।
- মাখন, ঘিউ, চীজ, জেলি, ছচ, চূপ, পাস্তা, নিমখীয়া আৰু মিঠা খাদ্য সামগ্ৰী এতিয়া ১২-১৮ শতাংশৰ পৰা ৫ শতাংশলৈ হ্ৰাস ।
- ড্ৰাই ফ্ৰুটছ, খেজুৰ আৰু টেঙাজাতীয় ফলত এতিয়া ৫ শতাংশ জি এছ টি ।
স্বাস্থ্যসেৱা
- এগালচিডেজ বিটা (Agalsidase Beta), অনেচেমনোজিন (Onasemnogene), ডাৰাটুমুমেব (Daratumumab) আৰু এলেক্টিনিবৰ (Alectinib) দৰে জীৱনদায়িনী ঔষধ এতিয়া কৰমুক্ত হ'ব ।
- বেছিভাগ ঔষধ, চিকিৎসা সঁজুলি, ডায়েগনষ্টিক কিট, বেণ্ডেজ, থাৰ্মোমিটাৰ আৰু অক্সিজেনৰ ওপৰত ১২-১৮ শতাংশৰ পৰিৱৰ্তে ৫ শতাংশ কৰ আৰোপ কৰা হ'ব ।
- কভাৰেজ বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে সকলো ব্যক্তিগত জীৱন আৰু স্বাস্থ্য বীমা পলিচিও কৰমুক্ত কৰা হৈছে ।
ব্যক্তিগত ব্যৱহৃত আৰু প্ৰসাধন সামগ্ৰী
- চুলিত লগোৱা তেল, চেম্পু, টুথপেষ্ট, চাবোন, শ্বেভিং প্ৰডাক্ট, টেলকম পাউদাৰ, টুথব্ৰাছ, মমবাতি আৰু জুইশলাত এতিয়া জি এছ টি মাত্ৰ ৫ শতাংশ থাকিব ।
- বহী, পেঞ্চিল, চাৰ্পনাৰ আৰু ৰবৰৰ দৰে ষ্টেচনাৰী সামগ্ৰীও সস্তা হ'ব ।
পৰিবহণ আৰু গৃহ নিৰ্মাণ
- চিমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত জি এছ টি ২৮ শতাংশৰ পৰা ১৮ শতাংশলৈ হ্ৰাস ।
- ট্ৰেক্টৰ, চাইকেল, ৩৫০ চিচিৰ তলৰ মটৰ চাইকেল, সৰু বাহন, ইলেক্ট্ৰিক আৰু হাইব্ৰিড বাহন আৰু এম্বুলেন্সৰ ক্ষেত্ৰত জি এছ টি হ্ৰাস ।
- মাৰ্বল, গ্ৰেনাইট ব্লক আৰু পৰিৱেশ-অনুকূল নিৰ্মাণ সামগ্ৰীৰ ওপৰতো জি এছ টি ৫ শতাংশলৈ হ্ৰাস ।
কোনবোৰ সামগ্ৰী ব্যয়বহুল হ'ব ?
ধঁপাত আৰু নিচা জাতীয় সামগ্ৰী
- পাণ মছলা, গুটখা, ধঁপাত আৰু চিগাৰেটৰ ওপৰত এতিয়া ২৮ শতাংশৰ পৰা জি এছ টি ৪০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি ।
- কাৰ্বনেটেড/এয়াৰেটেড শীতল পানীয়, কেফেইনযুক্ত পানীয় আৰু ফল ভিত্তিক ফিজি পানীয়ও ৪০ শতাংশ জি এছ টিৰ ভিতৰত পৰিব ।
বিলাসী সামগ্ৰী
- ১২০০ চিচি/১৫০০ চিচিৰ ওপৰৰ ইঞ্জিনযুক্ত এছইউভি বা ডাঙৰ বাহনৰ ক্ষেত্ৰত জি এছ টি ৪০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি ।
- ৩৫০ চিচিৰ ওপৰৰ মটৰ চাইকেল, মটৰচালিত নাও, ব্যক্তিগত বিমানৰ লগতে বন্দুক আৰু পিষ্টলো ৪০ শতাংশ স্লেবৰ ভিতৰত থাকিব ।
দাম বৃদ্ধি হ'বলগীয়া অন্যান্য সামগ্ৰী
- কয়লা, লিগনাইট আৰু পিটত জি এছ টি ৫ শতাংশৰ পৰা ১৮ শতাংশলৈ বৃদ্ধি
- ডিজেলৰ সৈতে মিহলি নকৰা বায়'ডিজেল ১২ শতাংশৰ পৰা ১৮ শতাংশলৈ বৃদ্ধি
- ২৫০০ টকাৰ ওপৰৰ প্ৰিমিয়াম পোছাক, বস্ত্ৰ আৰু অধিক মূল্যৰ কপাহী বিছনা চাদৰ ১৮ শতাংশলৈ বৃদ্ধি
- আনকোটেড আৰু ক্ৰাফ্ট পেপাৰকে ধৰি কিছুমান কাগজৰ সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া ১৮ শতাংশ জি এছ টি
পাণ মছলা, গুটখা, চিগাৰেট আদিৰ বাহিৰে সকলো সামগ্ৰীৰ নতুন জি এছ টি ২২ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব বুলি বিত্ত মন্ত্ৰীয়ে জনাইছে । জি এছ টি সংশোধনৰ কথা ঘোষণা কৰি সীতাৰমনে কয় যে সাধাৰণ মানুহক গুৰুত্ব দি এই সংশোধন কৰা হৈছে আৰু বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে কৰ যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে ।
তেওঁ লগতে কয়, "মই ভাবো যে ইয়াৰ ফলত জিডিপিত অতি ইতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিব । শ্ৰমিকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল উদ্যোগসমূহক সমৰ্থন দিয়া হৈছে আৰু কৰ সংশোধনৰ দ্বাৰা কৃষি আৰু স্বাস্থ্য উদ্যোগসমূহো লাভৱান হ'ব ।"