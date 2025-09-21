সোমবাৰৰ পৰা বলবৎ হ'ব জিএছটি সংশোধন, সস্তা হ'ব এইসমূহ সামগ্ৰী
ঘিঁ, ইলেক্ট্ৰনিকছ, ঔষধ আৰু অট'মোবাইলৰ দাম কমিব । কিয়নো প্ৰায় ৩৭৫ বিধ সামগ্ৰীত হ্ৰাস পাব জিএছটি ।
Published : September 21, 2025 at 7:04 PM IST
নতুন দিল্লী: সোমবাৰৰ পৰা পাকঘৰৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ পৰা অট'মোবাইললৈকে সকলোৰে দাম কমিব, কিয়নো প্ৰায় ৩৭৫ বিধ সামগ্ৰীৰ ওপৰত হ্ৰাস পাব জিএছটি । উপভোক্তাসকলৰ বাবে ডাঙৰ সকাহ প্ৰদান কৰি, কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰো জড়িত হৈ থকা জিএছটি পৰিষদে ২২ ছেপ্টেম্বৰ অৰ্থাৎ নৱৰাত্ৰীৰ প্ৰথম দিনটোতে বিভিন্ন সামগ্ৰী আৰু সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত জিএছটি হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।
যিসমূহ সামগ্ৰী যেনে ঘিঁ, পনীৰ, মাখন, জাম, বিভিন্ন আইচক্ৰীমকে আদি কৰি টিভি, এচি, ৱাশ্বিং মেচিন আদিও এতিয়া সস্তা হৈ পৰিব । বিভিন্ন এফএমচিজি কোম্পানীয়ে জিএছটি সংশোধন পূৰ্বতেই কম কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল । অধিকাংশ ঔষধ আৰু গ্লুক'মিটাৰ আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা যেনে চিকিৎসা সামগ্ৰীত ৫ শতাংশ জিএছটি কম কৰি সাধাৰণ জনতা সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যৰে এই ঘোষণা কৰা হৈছিল । ইয়াৰ উপৰিও, ঘৰ নিৰ্মাতাসকলো ইয়াৰ জৰিয়তে লাভান্বিত হ'ব কিয়নো চীমেণ্টত জিএছটি ২৮ শতাংশৰ পৰা হ্ৰাস পাই ১৮ শতাংশ কৰা হয় ।
চৰকাৰে প্ৰথমেই ফাৰ্মাচীসমূহক নিৰ্দেশ দিছিল যে তেওঁলোকে এমআৰপি সংশোধন কৰক তথা জিএছটি কাট কৰি লাভৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ঔষধ কম দামত বিক্ৰী কৰক । জিএছটি পৰিমাণ হ্ৰাসে আটাইতকৈ লাভান্বিত কৰিব অট'মোবাইল ক্ৰেতাসকলক, য'ত সৰু ডাহৰ যিকোনো বাহনৰ জিএছটি ১৮ শতাংশ আৰু ২৮ শতাংশ হ্ৰাস কৰা হয় ।
বহু বাহন কোম্পানীয়ে প্ৰথমেই দাম হ্ৰাস কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে । সেৱা সম্বন্ধত স্বাস্থ্য ক্লাৱ, চেলুনকে আদি কৰি বিভিন্ন সেৱাত ১৮ শতাংশ জিএছটি হ্ৰাস কৰা হৈছে ।