সোণৰ মূল্য ১.২১ লাখ অতিক্ৰম; এয়াই সৰ্বাধিক নে আৰম্ভণিহে ?

সোণৰ মূল্য ১.২১ লাখ অতিক্ৰম; এয়াই সৰ্বাধিক নে আৰম্ভণিহে ?
পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰি সোণৰ মূল্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত প্ৰতি আউন্সত ৪,০০০ ডলাৰ অতিক্ৰম । এই সময়ত বিনিয়োগ কিমান নিৰাপদ ?
Published : October 12, 2025 at 4:03 PM IST
নতুন দিল্লী : দীপাৱলী আৰু ধনতেৰচ সমাগত । কিন্তু এইবাৰ সোণৰ বজাৰ সেমেকিব যেন অনুমান হৈছে ! কাৰণ হোৰাহোৰে বাঢ়িছে সোণৰ মূল্য । সোণৰ মূল্যই সকলো সীমা অতিক্ৰম কৰিছে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত এতিয়া সোণৰ মূল্যই প্ৰতি আউন্সত ৪,০০০ ডলাৰৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিছে ।
ইফালে ভাৰতীয় বজাৰত প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ১.২১ লাখ টকা (এমচিএক্সৰ মূল্য ১০ অক্টোবৰ ২০২৫) অতিক্ৰম কৰিছে । এই মূল্য আগন্তুক দিন আৰু বৃদ্ধি হোৱাৰো আশংকা কৰা হৈছে । এয়া আচলতে সৰ্বাধিক মূল্য নে দীৰ্ঘম্যাদী উৰ্ধমুখী ধাৰাৰ ইংগিত ? বিনিয়োগকাৰীসকলে কিহৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিব লাগে : লাভ সংগ্ৰহ কৰে, নীতি-নিৰ্ভৰ অস্থিৰতা নে বিশ্বব্যাপী সম্পত্তি আৱণ্টনৰ পৰিৱৰ্তন ?
এই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতে কম'ডিটী এণ্ড ৱেলথ মেনেজমেণ্টৰ এগৰাকী অভিজ্ঞ ব্যক্তি তথা য়া ৱেলথ গ্ল'বেলৰ পৰিচালক অনুজ গুপ্তাৰ সৈতে আলোচনা কৰিছে । আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ বজাৰৰ মধ্যভোগী, সম্ভাৱ্য সংশোধন, সোণৰ ইটিএফৰ বৰ্ধিত চাহিদা আৰু বিনিয়োগকাৰীয়ে সোণৰ মূল্যবৃদ্ধি কেনেকৈ নিৰাপদে নেভিগেট কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰিছে ।
ইটিভি ভাৰত : আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত সোণৰ দাম ৪ হাজাৰ ডলাৰ অতিক্ৰম কৰিছে । এই সময়ত সোণত বিনিয়োগ কৰা বিপজ্জনক নেকি ? নিম্মগামী হ'বনে, নে দাম আৰু বৃদ্ধি পাই থাকিব ?
অনুজ গুপ্তা : অদূৰ ভৱিষ্যতে আমি হয়তো সোণৰ ক্ষেত্ৰত কিছু লাভৰ মুখ দেখিম যিহেতু ইয়াৰ মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । কিন্তু বৰ্তমানৰ বিশ্বজনীন পৰিস্থিতিয়ে সোণ বা ৰূপৰ মূল্যত বৃহৎ হ্ৰাসৰ কথা কোৱা নাই । বৰ্তমান বজাৰৰ অস্থিৰতাৰ অন্যতম মূল চালক হৈছে ড'নাল্ড ট্ৰাম্প, যাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু নীতিৰ পদক্ষেপে বজাৰত চালিকা শক্তি হিচাপে কাম কৰি আছে ।
ইয়াৰ উপৰিও চীনৰ ওপৰত শেহতীয়াকৈ শুল্ক আৰোপৰ পৰাই লাভ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈছে, যাৰ ফলত কিছু বিক্ৰীৰ চাপৰ সৃষ্টি কৰি বিনিয়োগকাৰীসকলে লিকুইডেট কৰিব পাৰে । লগতে গাজাত উত্তেজনা হ্ৰাস পাইছে, যি সোণৰ দামত সামান্য শিথিলতাৰ সংকেত । আন এটা কাৰক হ'ল অন্যান্য প্ৰধান মুদ্ৰাৰ তুলনাত আমেৰিকান ডলাৰ শক্তিশালী কৰা । ই সাধাৰণতে হ্ৰস্বকালীনভাৱে সোণৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে ।
ইটিভি ভাৰত : সোণ আৰু ৰূপৰ ইকুইটিয়ে তেলতকৈ বেছি ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি আছে, আমি সম্পত্তিৰ প্ৰতি বিনিয়োগকাৰীৰ পছন্দৰ গাঁথনিগত পৰিৱৰ্তনৰ সাক্ষী হৈছো নেকি ?
অনুজ গুপ্তা : শেহতীয়াকৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছতো সোণ আৰু ৰূপৰ দাম আগন্তুক বছৰলৈ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, সম্ভৱতঃ পৰৱৰ্তী দীপাৱলীলৈকে । সোণো ৪২০০ ডলাৰ/আউন্স বা তাতকৈ বৃদ্ধি পাব পাৰে আৰু ৰূপৰ ক্ষেত্ৰতো মূল্য উৰ্ধমুখী হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
এই দীপাৱলীৰ পিছত আমি হয়তো কম সময়ৰ বাবে ইয়াৰ মূল্য হ্ৰাস হোৱা দেখিব পাৰো, কিন্তু বিয়াৰ বতৰত চাহিদা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱাৰ আশা কৰা হৈছে, যিয়ে পৰম্পৰাগতভাৱে সোণৰ ক্ৰয় বৃদ্ধি কৰে । ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে সোণ আৰু ৰূপৰ দৰে সম্পত্তিৰ প্ৰতি ক্ৰমবৰ্ধমান পছন্দৰ বাবে বিনিয়োগকাৰীৰ আৱেগৰ গাঁথনিগত পৰিৱৰ্তন । কিয়নো ইয়াৰ দ্বাৰা স্থায়ী অৰ্থনৈতিক আৰু ভূ-ৰাজনৈতিক অনিশ্চয়তাৰ মাজত সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হয় ।
ইটিভি ভাৰত : আমেৰিকা চৰকাৰৰ পৰা বিত্তীয় স্পষ্টতাত পলম হোৱাটোৱেই হ'ব পাৰেনে স্থায়ী বহু মূল্যৱান ধাতুৰ প্ৰবাহৰ নতুন চালিকা শক্তি ?
অনুজ গুপ্তা : নিশ্চয়, আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ যিকোনো ডাঙৰ সিদ্ধান্ত, যেনে চৰকাৰী বন্ধ বা শুল্ক আৰোপ কৰা আদিয়ে বিশ্বব্যাপী প্ৰভাৱ পেলায় । এনে কাৰ্য্যসমূহে বিশ্ব বজাৰত অনিশ্চয়তাৰ সৃষ্টি কৰে, যিয়ে মূল্যৱান সম্পত্তিৰ চাহিদাৰ সৃষ্টি কৰে । এনে পৰিৱেশত বিনিয়োগকাৰীসকলে প্ৰায়ে মুদ্ৰা বা ধনৰ বজাৰত বিনিয়োগৰ পৰা বিৰত থাকে, ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে অধিক সুস্থিৰ, সুৰক্ষিত সম্পত্তিত বিনিয়োগ কৰে, বিশেষকৈ সোণ । যেতিয়ালৈকে এই অনিশ্চয়তা অব্যাহত থাকিব, তেতিয়ালৈকে সোণৰ দাম বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ।
ইটিভি ভাৰত : ভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটত শুল্ক আৰু বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ গতিশীলতাই সোণৰ চাহিদা আৰু মূল্য নিৰ্ধাৰণত কেনে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ?
অনুজ গুপ্তা : শুল্ক আৰু বিশ্ব অৰ্থনৈতিক পৰিৱৰ্তনে ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । আমেৰিকাৰ পৰা চাহিদা হ্ৰাসে ভাৰতৰ ৰপ্তানি-চালিত খণ্ডসমূহত প্ৰভাৱ পেলাব, যাৰ ফলত ঘৰুৱাভাৱে মন্থৰতাৰ কথা চিন্তা হ'ব ।
ইয়াৰ ফলত বিশেষকৈ আমেৰিকান ডলাৰ শক্তিশালী হোৱাৰ লগে লগে ভাৰতীয় মুদ্ৰাৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হ'ব । যিহেতু সোণ বহু পৰিমাণে আমদানি কৰা হয়, গতিকে দুৰ্বল মুদ্ৰাৰ অৰ্থ হ'ল সোণৰ বাবে স্থানীয় মূল্য অধিক । এই গতিশীলতা কেৱল ভাৰততে সীমাবদ্ধ নহয়; অন্যান্য উদীয়মান বজাৰসমূহতো একেধৰণৰ আৰ্হি দেখা যাব পাৰে ।
ইটিভি ভাৰত : সোণৰ দাম কিমান দিনলৈ এনেদৰে থাকিব পাৰে আৰু সোণৰ বিনিয়োগত কি কি নতুন ধাৰা উদ্ভৱ হৈছে ?
অনুজ গুপ্তা : আমি হয়তো দীপাৱলীৰ পিছত মূল্যত কিছু সাধাৰণ সংশোধন দেখিম, যিটো প্ৰায় ১৫ৰ পৰা ২০ দিনলৈকে থাকিব । কিন্তু বিয়াৰ বতৰ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে পুনৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাব বুলি আশা কৰা হৈছে, যিয়ে সোণৰ দাম পুনৰ এবাৰ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ।
এটা উল্লেখযোগ্য ধাৰা হৈছে ভৌতিক সোণৰ ওপৰত সোণৰ ইটিএফৰ বাবে বিনিয়োগকাৰীৰ পছন্দ বৃদ্ধি । বৰ্তমান ভাৰতৰ সোণৰ ইটিএফত এ ইউ এম (সমাজ পৰিচালনাৰ অধীনত থকা সম্পত্তি) ৮৩ হাজাৰ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে । ই শক্তিশালী প্ৰতিষ্ঠানিক আৰু খুচুৰা বিক্ৰীৰ আগ্ৰহৰ ইংগিত দিয়ে । এই পৰিৱৰ্তন অন্যান্য মূল্যৱান ধাতুৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা গৈছে ।
ইটিভি ভাৰত : দাম বৃদ্ধিৰ মাজতে সোণত বিনিয়োগ কৰাৰ নিৰাপদ উপায় কি আৰু বিনিয়োগকাৰীসকলে কি বিষয়ত সতৰ্ক হ'ব লাগে ?
অনুজ গুপ্তা : সোণৰ দাম বৃদ্ধিৰ লগে লগে বিনিয়োগৰ পৰামৰ্শ আৰু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে প্ৰৱঞ্চনামূলক ঘটনাও বৃদ্ধি পাইছে । সজাগ আৰু সতৰ্ক হোৱাটোৱেই নিৰাপদ আৰু লাভজনক সোণৰ বিনিয়োগ কৰাৰ মূল চাবিকাঠি ।
