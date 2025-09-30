বিশ্ব বাণিজ্যিক প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ ৰিজাৰ্ভ বেংকে সুতৰ হাৰ কৰ্তন স্থগিত ৰখাৰ সম্ভাৱনা
শেহতীয়া কেয়াৰ ৰেটিং অনুসৰি, মুখ্য মুদ্ৰাস্ফীতি এতিয়াও সুস্থিৰ হৈয়ে আছে । জি এছ টি যুক্তিসংগতকৰণে নিকট ভৱিষ্যতে ইয়াৰ বিপদ আৰু কম কৰাৰ আশা আছে ।
Published : September 30, 2025 at 5:07 PM IST
নতুন দিল্লী : ১ অক্টোবৰত ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গৱৰ্ণৰে আৰ বি আইৰ মুদ্ৰানীতিৰ বৈঠকৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব । কিন্তু সেয়া ইমান সহজ সিদ্ধান্ত নহ’ব । ইয়াৰ বাবে গৱৰ্ণৰৰ সন্মুখত অসংখ্য প্ৰত্যাহ্বান আছে । সেয়ে ইয়াৰ ফলাফলত ব্যাপক বিচাৰ-বিবেচনাৰ প্ৰতিফলন ঘটিব ।
এই বৈঠক বৰ্ধিত বৈশ্বিক অনিশ্চয়তা, বিকাশ সম্পৰ্কীয় বৰ্ধিত প্ৰত্যাহ্বান আৰু ভাৰতৰ ৰপ্তানিৰ প্ৰতি নতুন বিপদৰ পটভূমিত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত আমেৰিকাৰ উচ্চ শুল্কৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ব্যয়বহুল এইচ১বি ভিছা আৰু আউটচ’ৰ্চিঙৰ ওপৰত প্ৰস্তাৱিত নিষেধাজ্ঞালৈকে আছে ।
শেহতীয়া কেয়াৰ ৰেটিং অনুমান অনুসৰি, মুখ্য মুদ্ৰাস্ফীতি এতিয়াও সুস্থিৰ হৈয়ে আছে । আনহাতে, জি এছ টি যুক্তিসংগতকৰণে নিকট ভৱিষ্যতে ইয়াৰ বৰ্ধিত বিপদাশংকা আৰু অধিক কম কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । বিগত কেইমাহমানত উল্লেখনীয়ভাৱে মধ্যমীয়া হোৱাৰ মূল কাৰণ হৈছে খাদ্যৰ মূল্য হ্ৰাস পোৱা । অনুকূল ভিত্তি, জি এছ টিৰ হাৰ হ্ৰাস আৰু লেহেমীয়া খাদ্যৰ মুদ্ৰাস্ফীতিৰ কাৰণে ২৬ বিত্তীয় বৰ্ষৰ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় ত্ৰৈমাসিকৰ ভিতৰত মুদ্ৰাস্ফীতি গড়ে ২ শতাংশৰ ওচৰ চাপিব বুলি পূৰ্বানুমান কৰা হৈছে ।
বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত ২৬ বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম ত্ৰৈমাসিকত ৭.৮ শতাংশ হাৰত ইয়াৰ গতি শক্তিশালী হৈ আছে যদিও সাম্প্ৰতিক অনিশ্চয়তাৰ মাজত অদূৰ ভৱিষ্যতে কিছু মধ্যমীয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । অৱশ্যে বিশ্ব বাণিজ্য নীতিৰ বিপদে বিকাশৰ দৃষ্টিভংগীত আঁচোৰ পেলাইছে । কিন্তু আমেৰিকাৰ সৈতে ভাৰতৰ তুলনামূলকভাৱে সীমিত ব্যৱসায়িক সংস্পৰ্শৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভাৰতৰ ওপৰত ইয়াৰ সামগ্ৰিক প্ৰভাৱ নিয়ন্ত্ৰণত ৰখা উচিত ।
এইখিনিতে ক’ব পাৰি যে সেৱা ৰপ্তানিলৈ ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ আশংকা বৃদ্ধি পাইছে আৰু ইয়াৰ ওপৰত সূক্ষ্ম নিৰীক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে । উৎসাহজনকভাৱে শেহতীয়া নীতিগত বিবৃতিসমূহে আমেৰিকাৰ সৈতে বাণিজ্যিক সমস্যাসমূহৰ দ্ৰুত সমাধানৰ সম্ভাৱনাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে ।