কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে NPS ৰ পৰা UPS লৈ সলনি কৰাৰ অন্তিম সুযোগ
কৰ্মচাৰীসকলক ৩০ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা UPS গ্ৰহণ কৰাৰ আহ্বান বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ । সঠিক সময়ত বিকল্প গ্ৰহণ কৰিলে পেঞ্চন লাভ আৰু টেক্স আদিৰ সুবিধা সুনিশ্চিত হ'ব ।
Published : September 18, 2025 at 8:29 PM IST
নতুন দিল্লী: চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক ইউ পি এছ (ইউনিফাইড পেন্সন আঁচনি) বা এন পি এছ (নিউ পেন্সন আঁচনি) যিকোনো এটা ৩০ ছেপ্টেম্বৰ ২০২৫ ৰ পূৰ্বে বাছি লোৱাৰ বাবে বিত্ত মন্ত্ৰনালয়ে আপীল কৰে, যাতে তেওঁলোকৰ আবেদনবোৰ সময়ত সংশোধন কৰিব পাৰে ।
২০২৫ ৰ এপ্ৰিলত বলবৎ হ'ব ইউ পি এছ:
চৰকাৰে ১ এপ্ৰিল ২০২৫ ৰ পৰা ইউ পি এছ ক ৰাষ্ট্ৰীয় পেন্সন প্ৰণালীৰ অধীনত এক বিকল্প ৰূপত উপস্থাপন কৰা হৈছে । এই আঁচনি কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকলক নিশ্চিত পেন্সন ৰাশি উপলব্ধ কৰিব । মন্ত্ৰালয়ে কয় যে যিসকল কৰ্মচাৰী এই সময়ত এনপিএছত আছে, তেওঁলোকে যদি ৩০ ছেপ্টেম্বৰ ২০২৫ লৈকে ইউপিএছ বাছি নলয় যদি তাৰপিছত ইউপিএছত জড়িত হোৱাৰ বিকল্প লাভ নকৰিব ।
বৰ্তমানলৈ জড়িত হৈছে ৩১,৫৫৫ কৰ্মচাৰী:
বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, ২০ জুলাই লৈকে প্ৰায় ৩১,৫৫৫ গৰাকী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী ইউপিএছত জড়িত হৈছে । ইউপিএছৰ বাবে আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ ৩০ ছেপ্টেম্বৰ ২০২৫ ত নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে । মন্ত্ৰালয়ে কৰ্মচাৰীসকলক আপীল কৰে যে তেওঁলোকে অন্তিম সময়ৰ পূৰ্বে আগন্তুক সময়ত অসুবিধাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিবলৈ ইউপিএছ বিকল্প গ্ৰহণ কৰক ।
ইউপিএছৰ পৰা এনপিএছলৈ ওভতাৰ সুবিধা:
বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে ২৫ আগষ্টত ঘোষণা কৰিছিল যে ইউপিএছ নিৰ্বাচন কৰা কৰ্মচাৰীসকলক এবাৰৰ বাবে ইউপিএছ ৰ পৰা এনপিএছ লৈ ওভতাৰ সুবিধা দিয়া হ'ব । 'ওৱান টাইম, ওৱান ৱে চুইটচ' সুবিধা সেই সকলো কৰ্মচাৰীকে দিয়া হ'ব, যিসকলে ইউপিএছ ক বাছি লৈছে ।
অন্যান্য লাভো হ'ব উপলব্ধ:
চৰকাৰে ইউপিএছৰ অন্তৰ্গত কৰ্মচাৰীসকলৰ অৱসৰ গ্ৰেছ্যুইটি আৰু মৃত্যু গ্ৰেছ্যুইটিৰ লাভ প্ৰদান কৰাৰ ঘোষণা কৰে । ইয়াৰ উপৰিও, যিসকল কৰ্মচাৰীয়ে ইউপিএছৰ বিকল্প বাছি লয়, তেওঁলোকে CCS (Pension) Rules, 2021 তথা CCS (Extraordinary Pension) Rules, 2023 অধীনত লাভৰ যোগ্য হ'ব । যদি সেৱাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ মৃত্যু হয়, তথা পংগু/ৰোগত আক্ৰান্ত হয় তেন্তে তেওঁলোকক সেৱাৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হয় ।
টেক্সৰ সুবিধাও লাভ কৰিব:
চৰকাৰে এইটোও স্পষ্ট কৰে যে ইউপিএছ ত সেই আয়কৰ অধিনিয়ম, ১৯৬১ ৰ অধীনত টেক্সৰ লাভো বলবৎ হ'ব, যি এই সময়ত এনপিএছত উপলব্ধ । ইয়াৰ জৰিয়তে কৰ্মচাৰীসকলক টেক্সৰ পৰা ৰেহাইৰ অতিৰিক্ত সুবিধাও পাব । বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ এই পদক্ষেপে সুনিশ্চিত কৰিব যে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ সেৱা নিবৃতিৰ পাছত স্থিৰ আৰু বিশ্বাসযোগ্য পেন্সন লাভ কৰিব পাৰে ।