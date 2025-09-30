ETV Bharat / business

ডলফিন হোটেলৰ ২৮ বছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তি; কৰ্মচাৰীসকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন পৰিচালন সঞ্চালিকা চেৰুকুৰি বিজয়েশ্বৰীৰ

বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান, কৰ্মচাৰীসকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেৰে ২৮ বছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তি উদযাপন কৰে ৰামোজী গ্ৰুপৰ ডলফিন হোটেলে ।

DOLPHIN HOTELS 28TH ANNIVERSARY
পৰিচালন সঞ্চালিকা চেৰুকুৰি বিজয়েশ্বৰী আৰু ৰামোজী ৰাওৰ নাতি সুজয়ৰ ডলফিন হোটেলৰ ২৮ বছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তিত অংশগ্ৰহণ (ETV Bharat)
Published : September 30, 2025 at 11:58 PM IST

হায়দৰাবাদ: ৰামোজী গ্ৰুপৰ অন্তৰ্গত কোম্পানী ডলফিন হোটেল প্ৰাইভেট লিমিটেডে সোমবাৰে ৰামোজী ফিল্ম চিটিত ২৮ বছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তি উদযাপন কৰে ।

এই অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ডলফিন হোটেলৰ পৰিচালন সঞ্চালিকা (এম ডি) চেৰুকুৰি বিজয়েশ্বৰী ৷ ৰামোজী গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ প্ৰয়াত ৰামোজী ৰাওৰ দৃষ্টিভংগী অনুসৰণ কৰি ডলফিন হোটেল গ্ৰুপে অগ্ৰগতি অব্যাহত ৰাখিছে বুলি মন্তব্য কৰে পৰিচালন সঞ্চালিকাগৰাকীয়ে ।

অনুষ্ঠানত ৰামোজী ৰাওৰ নাতি সুজয়, ডলফিন হোটেলৰ উপ-সভাপতি বিপিন সিংঘল, পৰামৰ্শদাতা থিম্মাইয়া, জি এম শ্ৰীনিবাসকে ধৰি বিভিন্ন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে । অনুষ্ঠানটোত কেক কটা পৰ্বও অনুষ্ঠিত হয় ।

এই অনুষ্ঠানত দিয়া ভাষণত পৰিচালন সঞ্চালিকা বিজয়েশ্বৰীয়ে কয় যে তেওঁ কৰ্মচাৰীসকলৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰি ডলফিন হোটেলক আতিথ্য খণ্ডৰ মাপকাঠী হিচাপে গঢ়ি তুলিছে । কৰ্মচাৰীসকলে আতিথ্য খণ্ডলৈ আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদানৰ বাবে এফ এইচ আৰ আইৰ তত্বাৱধানত প্ৰদান কৰা কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সিদ্দাৰমাইয়াৰ পৰা লাভ কৰা বঁটাৰ বাবেও তেওঁ সকলোকে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে ।

ভাষণ প্ৰসংগত সুজয়ে কয়, ‘‘আতিথ্য খণ্ডত পাৰস্পৰিক বুজাবুজি, সহযোগিতা বা পাৰস্পৰিকতাৰ অভাৱ । প্ৰকৃত স্বীকৃতি তেতিয়াহে লাভ কৰিব পাৰি, যেতিয়া সেৱা নিষ্ঠা আৰু সুখেৰে প্ৰদান কৰা হয় ।’’

কৰ্মচাৰীলৈ বঁটা আৰু স্বীকৃতি

ডলফিন হোটেলৰ ২৮ বছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তিত কৰ্মচাৰীসকলৰ নিষ্ঠা আৰু কৃতিত্বকো স্বীকৃতি দিয়া হয় । ল’য়েলিটি বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত ডলফিন হোটেলৰ পোন্ধৰগৰাকী কৰ্মচাৰীক ৮ গ্ৰামকৈ সোণৰ মুদ্ৰাৰে সন্মানিত কৰা হয় । অন্যান্য বঁটাসমূহৰ ভিতৰত আছিল-

  • ৫৩ টা কৃতিত্ব বঁটা
  • ৭ টা শ্ৰেষ্ঠ কাৰ্যবাহী বঁটা
  • দুটা পৰিচালনাৰ উৎকৃষ্টতা বঁটা
  • ১০ টা প্ৰদৰ্শন উৎকৃষ্টতাৰ বঁটা
  • ৮ টা উৎকৃষ্ট নৱাগতৰ বঁটা
  • মহিলা কৰ্মচাৰীৰ বাবে ৪ টা বিশেষ বঁটা

ইয়াৰোপৰি বিভিন্ন বিভাগ আৰু গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ কুইজৰ বিজয়ীসকলক পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হয় । ২৫ বছৰীয়া সেৱা সম্পূৰ্ণ কৰা ১৮ গৰাকী কৰ্মচাৰীৰ পৰিয়ালকো অনুষ্ঠানত সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় । এই বিশেষ অনুষ্ঠানত ডলফিন হোটেলৰ পৰিচালন সঞ্চালিকা চেৰুকুৰি বিজয়েশ্বৰীয়ে কৰ্মচাৰীৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ সৈতে বাথুকম্মা উদযাপনত অংশগ্ৰহণ কৰি কোম্পানীটোৰ ব্যৱসায়িক উৎকৰ্ষতা আৰু সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাক গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

এই বৰ্ষপূৰ্তিত ডলফিন হোটেলে কৰ্মচাৰীৰ সন্মান, দলীয় কাম আৰু ৰামোজী গ্ৰুপৰ মূল্যবোধ আৰু দৃষ্টিভংগী ৰক্ষা কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

