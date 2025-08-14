ETV Bharat / business

ক্ৰেডিট কাৰ্ড থাকিলেও নকৰিব এই কাম, অন্যথা ভৰিব লাগিব জৰিমনা - CREDIT CARD

ক্ৰেডিট কাৰ্ড যিমানেই লাভজনক, তাতোকৈও অধিক হ’ব পাৰে আপোনাৰ বাবে ক্ষতিকাৰক ৷

ক্ৰেডিট কাৰ্ড
নতুন দিল্লী: আজি ভাৰতৰ অধিকাংশ লোকেই ব্যৱহাৰ কৰে ক্ৰেডিট কাৰ্ড । ক্ৰেডিট কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰা বেছিভাগ লোকেই কৰ্মৰত । ক্ৰেডিট কাৰ্ড ব্যৱহাৰকাৰী সকলোৱে জানে যে ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰে বজাৰ কৰাটো ঋণ লোৱাৰ দৰেই প্ৰায় একে । ইয়াৰ পিছতো বহুলোকে এই কাৰ্ডৰ বহুল ব্যৱহাৰ কৰি আছে ।

ইয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কাৰণ হ’ল ক্ৰেডিট কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিলে লাভ কৰিব পাৰি ৰিৱাৰ্ড পইণ্ট, কেছবেক আৰু ৰেহাইৰ দৰে কিছু সুবিধা । এনে পৰিস্থিতিত অধিকাংশ লোকেই ক্ৰেডিট কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰাটো লাভজনক বুলি ভাবে, কিন্তু সেয়া একেবাৰেই নহয় ।

ক্ৰেডিট কাৰ্ড যিমানেই উপকাৰী, তাতোকৈও অধিক পৰিমাণে ই আপোনাৰ বাবে ক্ষতিকাৰক প্ৰমাণিত হ’ব পাৰে । বিশেষকৈ এনে সময়ত, যেতিয়া মানুহে প্ৰয়োজনত ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ পৰা নগদ ধন উলিয়াই ল’বলগীয়াত পৰে । সেয়েহে আমি ক্ৰেডিট কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি ধন নুলিয়াবলৈয়ে পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰো ৷

তিনি শতাংশ পৰ্যন্ত মাচুল প্ৰযোজ্য হ’ব পাৰে

যেতিয়াই কোনো ব্যক্তিয়ে ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ পৰা নগদ ধন উলিয়ায়, তেতিয়াই তেওঁ ২.৫-৩ শতাংশ মাচুল পৰিশোধ কৰিব লাগে, যিটো সাধাৰণতে অত্যাধিক বুলিয়েই গণ্য কৰা হয় ৷ তদুপৰি এই মাচুল টকা উলিওৱাৰ প্ৰথম দিনাৰ পৰাই প্ৰযোজ্য হ’বলৈ আৰম্ভ কৰে ।

যদি কোনো লোকে ধন পৰিশোধ কৰাত পলম কৰে, তেতিয়া সুত হিচাপে বহু বেছি পৰিমাণৰ ধন আদায় দিব লাগে ।

এ টি এমৰ লেনদেনৰ ওপৰত মাচুল

যেতিয়া কোনো ব্যক্তিয়ে কাৰ্ড হোল্ড এ টি এমত ক্ৰেডিট কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰে, তেতিয়া তেওঁ এ টি এম মেইণ্টেনেন্স চাৰ্জ বা এ টি এম ট্ৰেন্সজেকচন চাৰ্জ পৰিশোধ কৰিব লাগে । একাংশ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত এই মাচুল বিনামূলীয়া, তাৰপিছতহে ইয়াৰ বাবে ধন পৰিশোধ কৰিব লাগে ।

নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ পলম হ’লে পৰিশোধ কৰিব লাগে মাচুল

যদি কোনোবাই ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ পৰা নগদ ধন উলিওৱাৰ পিছত দেৰিকৈ পেমেণ্ট কৰে বা পেমেণ্ট আধৰুৱা হৈ ৰয়, তেন্তে তেওঁ লেট পেমেণ্ট চাৰ্জ আদায় দিব লাগে ৷ যাৰ পৰিমাণ ১৫-৩০ শতাংশ পৰ্যন্ত হ’ব পাৰে ।

ক্ৰেডিট স্ক’ৰৰ ওপৰত প্ৰভাৱ

সাধাৰণতে ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ সীমাৰ ৪০ শতাংশ নগদ ধনৰ ৰূপত উলিয়াব পাৰি । যদি কোনোবাই ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ পৰা নগদ ধন উলিয়াই, তেন্তে তেওঁৰ ক্ৰেডিট স্ক’ৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰে । কেৱল এয়াই নহয়, যদি কোনো ব্যক্তিয়ে সময়মতে ধন পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰে, তেন্তে ইয়াৰ প্ৰভাৱ ক্ৰেডিট কাৰ্ডত পৰিলক্ষিত হয় ৷

