সৌৰভ শুক্লা
নতুন দিল্লী : ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জি এছ টিক অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰৰ মূল চালিকা শক্তি হিচাপে আলোকপাত কৰে । লগতে ইয়াক জনসাধাৰণৰ অধিক বন্ধুত্বপূৰ্ণ আৰু বৃদ্ধিমুখী কৰি তোলাৰ বাবে নতুন সংস্কৰণৰ কথা ঘোষণা কৰে ।
আগন্তুক পৰিৱৰ্তনসমূহে তিনিটা মূল ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব । সেইকেইটা হৈছে গাঁথনিগত সংস্কাৰ, হাৰ যুক্তিসংগতকৰণ আৰু জীৱন-যাপনৰ সহজতা । ইয়াৰ লক্ষ্য হ’ব কৰ ব্যৱস্থা সৰল কৰা, বিবাদ হ্ৰাস কৰা আৰু বিপৰীত শুল্কৰ গাঁথনি শুধৰোৱা । বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ৰ বিষয়াসকলৰ মতে, এই সংস্কাৰসমূহ মহিলা, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, কৃষক আৰু মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীকে ধৰি নাগৰিকসকলক দৈনন্দিন প্ৰয়োজনত প্ৰত্যক্ষভাৱে উপকৃত কৰাৰ লগতে ব্যৱসায়িক আত্মবিশ্বাস আৰু খণ্ডগত বিকাশো বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে । বিস্তৃত লক্ষ্য হৈছে অধিক সুস্থিৰ, স্বচ্ছ আৰু কাৰ্যক্ষম জি এছ টি ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ‘আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত’ৰ ভেটি শক্তিশালী কৰা ।
তথ্য অনুসৰি, বৰ্তমান মুঠ জি এছ টি ৰাজহৰ ৬৭ শতাংশ ১৮ শতাংশ শ্লেবৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হয় । আনহাতে, মাত্ৰ ৫ শতাংশহে ১২ শতাংশ শ্লেবৰ পৰা আৰু প্ৰায় ৭ শতাংশ ৫ শতাংশ শ্লেবৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হয় । বাকীখিনি ৰাজহ ২৮% শ্লেব, চেছ আৰু অন্যান্য কৰ গাঁথনিৰ পৰা আহে ।
এইটো কেনেকৈ হ’ব ?
বিষয়টোৰ বিষয়ে জনা এগৰাকী বিষয়াই ইটিভি ভাৰতক জনোৱা মতে, প্ৰস্তাৱিত পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে কেন্দ্ৰৰ মূল লক্ষ্য হৈছে বৰ্তমানৰ ব্যৱস্থাৰ অধীনত একেধৰণৰ সামগ্ৰীৰ ওপৰত বেলেগ ধৰণে কৰ আৰোপ কৰাৰ দৰে পুৰণি কৰ যুক্তি দূৰ কৰা । বিষয়াসকলে লগতে কয় যে বৰ্তমান ১২ শতাংশ শ্লেবত থকা প্ৰায় ৯৯ শতাংশ সামগ্ৰী ৫ শতাংশলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ২৮ শতাংশ শ্লেবত থকা প্ৰায় ৯০ শতাংশ সামগ্ৰী ১৮ শতাংশলৈ স্থানান্তৰিত হ’ব পাৰে । এই সংস্কাৰৰ ফলত বিভিন্ন খণ্ডত সামগ্ৰী আৰু সেৱা দুয়োটাতে প্ৰভাৱ পৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জি এছ টি সংস্কাৰৰ প্ৰস্তাৱ বিভিন্ন মন্ত্ৰী গোটলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে । সূত্ৰ অনুসৰি, এই প্ৰস্তাৱসমূহ কাৰ্যকৰীভাৱে সকলো ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধিৰ ওচৰলৈ গৈছে । এই ৰাজ্যিক প্ৰতিনিধিসকলে প্ৰস্তাৱসমূহ পৰ্যালোচনা কৰি চৰকাৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ দাখিল কৰিব । ইয়াৰ পিছত চৰকাৰে জি এছ টি কাউন্সিলত চূড়ান্ত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব আৰু তাত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱা হ’ব ।
ইটিভি ভাৰতে লগতে জানিব পাৰিছে যে ছেপ্টেম্বৰ বা অক্টোবৰ মাহত জি এছ টি কাউন্সিলৰ একাধিক পৰ্যায়ৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ’ব পাৰে । কিয়নো বিষয় অনুসৰি এটা এটাকৈ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় । কেন্দ্ৰই মূলতঃ ৫ শতাংশ আৰু ১৮ শতাংশ সৰলীকৃত দুটা হাৰৰ গাঁথনিৰ দিশত আগবাঢ়ি যোৱাৰ লক্ষ্য লোৱাৰ লগে লগে বৃহৎসংখ্যক সামগ্ৰী উক্ত কৰ শ্লেবৰ মাজলৈ স্থানান্তৰিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
সাধাৰণ জনতাক সকাহ দিয়াৰ লগতে কৃষিকাৰ্যৰ সৈতে জড়িত কৰ হ্ৰাস কৰাটো কেন্দ্ৰৰ এক বিশাল লক্ষ্য । অনিষ্টকাৰী সামগ্ৰী আৰু কিছুমান বিলাসী সামগ্ৰী ৪০ শতাংশ অধিক কৰ শ্লেবৰ অধীনত পৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে যদিও এই শ্লেবৰ সামগ্ৰীৰ চূড়ান্ত তালিকা এতিয়াও নিশ্চিত কৰা হোৱা নাই । অৱশ্যে ধঁপাত আৰু আনুষংগিক সামগ্ৰী অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাটো নিশ্চিত।
যদিও বিষয়টো সন্দৰ্ভত জ্ঞাত বিষয়াসকলে জি এছ টি কম বা অধিক শ্লেবলৈ যোৱা সামগ্ৰীৰ নাম প্ৰকাশ কৰা নাই, তথাপিও এটা কথা স্পষ্ট কৰা হৈছে যে এই পৰিৱৰ্তনৰ লক্ষ্য হৈছে সাধাৰণ জনসাধাৰণক উপকৃত কৰা আৰু ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি কৰা, যিয়ে পাছলৈ দীৰ্ঘম্যাদীভাৱে বিস্তৃত অৰ্থনীতিক সহায় কৰিব । হ্ৰস্বম্যাদীভাৱে ৰাজহৰ কিছু লোকচান হ’ব পাৰে, কিন্তু ইয়াৰ পৰিমাণ বিশেষ হ’ব বুলি আশা কৰা হোৱা নাই ।
ওপৰৰ তিনিটা মূল স্তম্ভ ক্ৰমে গাঁথনিগত পৰিৱৰ্তন, হাৰ যুক্তিসংগতকৰণ আৰু জীৱন-যাপনৰ সহজতাৰ ওপৰত স্থাপিত বিশাল জি এছ টি সংস্কাৰৰ বাবে কেন্দ্ৰই নিজৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে আৰু বিস্তৃত আলোচনাৰ বাবে মন্ত্ৰী গোটলৈ (GoM) প্ৰেৰণ কৰিছে ।
সমন্বিত প্ৰচেষ্টাৰ মনোভাবৰ সৈতে সংগতি ৰাখি কেন্দ্ৰই অনাগত সপ্তাহত ৰাজ্য চৰকাৰসমূহৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে আলোচনা কৰি এক সহমত গঢ়ি তোলাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰকাশ কৰিছে । ইয়াৰ উদ্দেশ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কল্পনা কৰা অনুসৰি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ জি এছ টি সংস্কাৰ ৰূপায়ণৰ পথ প্ৰশস্ত কৰা বুলিও বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয় ।
জি এছ টি কাউন্সিলে আগন্তুক বৈঠকত চৰকাৰৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । আনহাতে, চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ ভিতৰত এই পৰিৱৰ্তনসমূহ ৰূপায়ণ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলি আছে । চৰকাৰে জি এছ টিক অধিক সুস্থিৰ, স্বচ্ছ আৰু ব্যৱসায়সুলভ ব্যৱস্থালৈ বিকশিত কৰাৰ লক্ষ্য পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছে । ই সৰ্বাংগীণ বিকাশৰ সূচনা কৰে আৰু আনুষ্ঠানিক অৰ্থনীতিক শক্তিশালী কৰে ।