নতুন দিল্লী : অৰুণাচল প্ৰদেশৰ শ্বি যোমি জিলাৰ টাটো-II জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বাবে ৮,১৪৬.২১ কোটি টকাৰ বিনিয়োগত মঙলবাৰে অনুমোদন জনাইছে কেবিনেট কমিটি অন ইকনমিক এফেয়াৰ্ছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত বৈঠকত অঞ্চলটোত বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি আৰু স্থানীয় আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰীডৰ বিদ্যুৎ যোগান উন্নত কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই অভিলাষী প্ৰকল্পটোক সেউজ সংকেত প্ৰদান কৰে ।
প্ৰকল্পৰ বৈশিষ্ট্য আৰু ক্ষমতা
টেটো-II জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ মুঠ স্থাপন ক্ষমতা হ’ব ৭০০ মেগাৱাট (৪ ইউনিট × ১৭৫ মেগাৱাট) ৷ এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে বছৰি প্ৰায় ২৭৩৮.০৬ মিলিয়ন ইউনিট (এম ইউ) বিদ্যুৎ উৎপাদন হ’ব, যিয়ে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উন্নয়নত সহায় কৰাই নহয়, দেশৰ শক্তিৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাতো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব । প্ৰকল্পটোৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সময় প্ৰায় ৭২ মাহ অৰ্থাৎ ছবছৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।
পৰিচালনা আৰু আৰ্থিক সহায়
নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড (NEEPCO) আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰৰ যৌথ উদ্যোগ হিচাপে এই প্ৰকল্পটো ৰূপায়ণ কৰা হ’ব । ৰাজ্যৰ ইকুইটি শ্বেয়াৰৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৪৩৬.১৩ কোটি টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিব । ইয়াৰ উপৰিও পথ, দলং আৰু প্ৰয়োজনীয় ট্ৰেন্সমিছন লাইন নিৰ্মাণৰ বাবেও ৪৫৮.৭৯ কোটি টকাৰ বাজেট সহায় অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, যাৰ ফলত প্ৰকল্পটো সুচাৰুৰূপে পৰিচালনাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় আন্তঃগাঁথনিৰ সৃষ্টি নিশ্চিত হ’ব ।
স্থানীয় উন্নয়ন আৰু সুবিধা
টাটো-II প্ৰকল্পই শক্তি উৎপাদন বৃদ্ধি কৰাই নহয় স্থানীয় জনসাধাৰণৰ বাবে কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগো সৃষ্টি কৰিব । এই প্ৰকল্পৰ অধীনত স্থানীয় এলেকাৰ উন্নয়নৰ বাবে ২০ কোটি টকাৰ পুঁজি আৱণ্টন দিয়া হৈছে, যাৰ বাবে চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, বজাৰ, খেলপথাৰ আৰু অন্যান্য প্ৰয়োজনীয় আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব । ইয়াৰ উপৰিও ৰাজ্যখনে মুঠ বিদ্যুতৰ ১২ শতাংশ মুক্ত লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ১ শতাংশ বিদ্যুৎ স্থানীয় এলেকা উন্নয়ন পুঁজি (এল এ ডি এফ)ৰ বাবে আবণ্টন দিয়া হ’ব । এইদৰে প্ৰকল্পটোৱে স্থানীয় উন্নয়ন আৰু শক্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব ।
প্ৰকল্পৰ গুৰুত্ব
এই প্ৰকল্পই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ শক্তি খণ্ডত মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰীডৰ স্থিতিশীলতা বজাই ৰখাতো সহায় কৰিব । ই স্বচ্ছ শক্তি উৎপাদনৰ দিশত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ, যিয়ে ভাৰতৰ বহনক্ষম উন্নয়নৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত সহায় কৰিব । এই প্ৰকল্পই কেৱল শক্তি সংকটৰ সমাধান কৰাই নহয়, আঞ্চলিক অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন আৰু সামাজিক প্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰতো সহায় কৰিব ।
এইদৰে টাটো-দ্বিতীয় জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প অৰ্থনৈতিক, সামাজিক আৰু পৰিৱেশগতভাৱে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ, যিটো অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু সমগ্ৰ দেশৰ বাবে শক্তি সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ এক মাধ্যম হ’ব ।