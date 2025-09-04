ETV Bharat / business

জি এছ টি সংশোধনৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ - GST RATE CUTS

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক জি এছ টিৰ সংশোধনত গুৰুত্বপূৰ্ণ সংস্কাৰৰ সূচনা কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফাইল ফটো (ETV Bharat Assam)
Published : September 4, 2025 at 3:18 PM IST

গুৱাহাটী: দৈনিক ব্যৱহাৰ্য প্ৰসাধন সামগ্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ট্ৰেক্টৰলৈ, আইচক্ৰীমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টিভিলৈকে হ্ৰাস পাব মূল্য । একেদৰে স্বাস্থ্য আৰু জীৱন বীমাৰ ওপৰত নাথাকিব জি এছ টি । ২২ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব এই সংশোধিত জি এছ টি । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে জি এছ টি সন্দৰ্ভত গ্ৰহণ কৰিছে নতুন সিদ্ধান্ত ৷

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বাবে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক জি এছ টিৰ সংশোধনত গুৰুত্বপূৰ্ণ সংস্কাৰৰ সূচনা কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।

বুধবাৰে সন্ধিয়া জি এছ টি পৰিষদে সামগ্ৰী আৰু সেৱা কৰ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত অনুমোদন জনাই ২২ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ৫ শতাংশৰ পৰা ১৮ শতাংশ পৰ্যন্ত বহুকেইবিধ সামগ্ৰীৰ ওপৰত পূৰ্বতে প্ৰযোজ্য জি এছ টিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰে ৷

এক্সত প্ৰকাশিত এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই এনেদৰে উল্লেখ কৰে, ‘‘ভাৰতৰ জি এছ টি কাঠামোৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ সংস্কাৰৰ সূচনা কৰাৰ বাবে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী @নৰেন্দ্ৰ মোদীজীলৈ আৰু এই পৰিৱৰ্তনসমূহে দিনৰ পোহৰ দেখাটো নিশ্চিত কৰাৰ বাবে জি এছ টি পৰিষদলৈ অসমে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে ।’’

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে এই নতুন ব্যৱস্থাই ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ বাবে “ছুপাৰ বুষ্টাৰ” হিচাপে কাম কৰিব ৷ যিয়ে ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া ব্যৱসায়ত চঞ্চলতা আনিব, চাকৰি সৃষ্টিৰ বাট মুকলি কৰিব, উপভোগ বৃদ্ধি কৰিব আৰু সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল এয়ে যে আমাৰ জনসাধাৰণৰ হাতত যথেষ্ট পৰিমাণে ধন জমা থাকিব ৷"

‘‘বিগত আঠ বছৰে জি এছ টিৰ বিৱৰ্তন ঘনিষ্ঠভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰি বিশেষকৈ অসমৰ বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কাৰ্যকালত মই এইটো এটা সংজ্ঞায়িত মুহূৰ্ত হিচাপে প্ৰত্যক্ষ কৰিছো’’ বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় ৷

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ভাৰতে জি এছ টি সফলতাৰে ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষমতা আৰু প্ৰয়োজনৰ সময়ত পৰিৱৰ্তন আৰু উন্নতি সাধন কৰাটো মোদী চৰকাৰৰ শাসন ব্যৱস্থাৰ দৃঢ় আৰু নমনীয় দৃষ্টিভংগীৰ এক জলন্ত উদাহৰণ ।’’

