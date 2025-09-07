ভূস্বৰ্গত বানৰ সংহাৰ, লোকচানৰ সন্মুখীন কাশ্মীৰৰ আপেল খেতিয়কসকল
শ্ৰীনগৰ-জম্মু ঘাইপথত আবদ্ধ হৈ আছে প্ৰায় ১২০০-১৫০০ ট্ৰাক । লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে আপেলৰ ব্যৱসায়ীসকল ।
Published : September 7, 2025 at 7:48 PM IST
শ্ৰীনগৰ : কাশ্মীৰৰ আপেল বুলি ক'লে ইয়াৰ সোৱাদৰ কথা ক'বই নালাগে । বজাৰলৈ গ'লেও অধিকাংশ ক্ৰেতাই বিচাৰে কাশ্মীৰৰ আপেলহে । পিছে শেহতীয়াকৈ কাশ্মীৰৰ আপেল খেতিয়কসকল বহু অসুবিধাৰ লগতে লোকচানৰো সন্মুখীন হ'ব লগাত পৰিছে ।
ইতিমধ্যে সকলোৰে জ্ঞাত যে, শেহতীয়াকৈ কাশ্মীৰত বানে চলাইছিল তাণ্ডৱলীলা । ফলত দুৰ্ভোগ ভোগিছিল ৰাইজে । কাশ্মীৰৰ বাগিচাত উৎপাদিত ফলসমূহ ট্ৰাকতে পচি যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছিল । ফলত খেতিয়কসকল দুগুণ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব লগাত পৰিছিল । এতিয়াও কমেও ১৫০০ খন শ্ৰীনগৰ-জম্মু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আবদ্ধ হৈ আছে ।
৪৪ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱা হৈছে কাশ্মীৰ আৰু দেশৰ বাকী অংশৰ মাজত যোগাযোগৰ একমাত্ৰ পথ । এই পথছোৱাৰে ২৪ আগষ্টৰ পৰা যাতায়ত বন্ধ হৈ আছে । বৰষুণৰ ফলত হোৱা ভূমিস্খলনে এই পথছোৱাৰ এটা অংশ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছিল ।
এই পথছোৱা বন্ধ হোৱাৰ ফলত উপত্যকালৈ অহা ভ্ৰমণকাৰী আৰু ব্যৱসায়ী উভয়তে প্ৰভাৱ পৰিছে । বিশেষকৈ আপেল উদ্যোগটো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে । কাৰণ ট্ৰাকত উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ পচি গৈছে, যাৰ ফলত উদ্যান শস্য খণ্ডৰ ব্যাপক লোকচান হৈছে ।
ইয়াৰ মাজতে শেহতীয়াকৈ দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ ফলৰ বাগিচাসমূহৰ ক্ষতিসাধন হৈছে । কাৰণ বোকাময়, ছিটিকি পৰা অহা বানে গছ উভালি পেলোৱাৰ লগতে পকা আপেলবোৰ সিঁচৰতি কৰি পেলাইছিল । বহু ঠাইত কেইবাখনো কানাল আপেলৰ বাগিচা পানীৰ তলত জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে ।
যোৱা মাহত ভূমিস্খলনে পুতি পেলোৱা ২৫০ মিটাৰ দৈৰ্ঘৰ ঝকেনী আৰু থাৰাডৰ উধামপুৰ আৰু চেনানী সুৰংগৰ মাজত ঘাইপথ অৱৰোধ হৈ আছে । যোৱা সপ্তাহত জম্মু-কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাই ঘাইপথ ভ্ৰমণৰ সময়ত কয় যে যাতায়তৰ বাবে পথটো সম্পূৰ্ণৰূপে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ২০-২৫ দিন লাগিব ।
শ্বোপিয়ান আৰু ৰাজৌৰী জিলাৰ মাজেৰে কাশ্মীৰক জম্মুৰ সৈতে সংযোগ কৰা মোগল পথটো যাতায়তৰ বিকল্প পথ হৈয়েই আছে । কিন্তু পথটোৰ অৱস্থাৰ বাবে যান-বাহন আৰক্ষীয়ে কেৱল লঘু মটৰ গাড়ী আৰু ছয় টায়াৰৰ ট্ৰাক আৰু লৰীৰ বাবেহে মুকলি কৰিছে ।
দেওবাৰে ইটিভি ভাৰতক সোপোৰে ফলৰ ব্যৱসায়ী আৰু খেতিয়ক সংস্থাৰ সভাপতি ফয়াজ আহমদ মালিকে কয়, ‘‘এই সিদ্ধান্তৰ ফলত ১০, ১২ আৰু ১৪ টায়াৰৰ ট্ৰাকৰ চলাচল সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে । ফলত সেই পথৰে গৈ আৱদ্ধ হৈ পৰা বাহনবোৰত আপেল, নাচপতি আৰু পীচ ফলৰ অধিকাংশ উচ্চ ঘনত্বৰ জাত আছে ।”
মালিকে কয় যে প্ৰায় ১২০০-১৫০০ খন ট্ৰাক কাজিগুণ্ডত (দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ কুলগাম জিলাৰ) ঘাইপথত দুসপ্তাহ ধৰি আবদ্ধ হৈ আছে আৰু তাত থকা ফলবোৰ পচিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।
তেওঁ কয় যে চৰকাৰে মোগল পথৰ পৰা ১০, ১২, ১৪ টায়াৰৰ ট্ৰাক অনুমতি দিব লাগে, যাতে নষ্ট হ’ব পৰা ফল কাশ্মীৰৰ বাহিৰৰ বজাৰলৈ নি বিক্ৰী কৰিলেহে লোকচানৰ পৰা হাত সাৰিব পৰা যাব ।
‘‘বৰ্তমানৰ অৱস্থাৰ পৰা ঘাইপথৰ মৰ্যাদা যিদৰে দেখা যায়, তেন্তে অকল সোপোৰে ফলৰ মণ্ডীয়ে ১৫০-২০০ কোটি টকাৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হ’ব লাগিব ।’’ তেওঁ কয় ।
কেৱল আপেল খেতিয়ক আৰু ব্যৱসায়ীয়েই নহয়, এই ফল পৰিবহণ কৰা চালকসকলো গ্ৰহণকাৰী শেষত থাকে, যিহেতু আপেল চপোৱাৰ বতৰত তেওঁলোকে বেছিভাগ উপাৰ্জন কৰে ।
উল্লেখ্য যে, উদ্যান শস্যখণ্ড কাশ্মীৰৰ অৰ্থনীতিৰ মেৰুদণ্ড, উপত্যকাত বছৰি ২০-২৫ মেট্ৰিক টন আপেল উৎপাদন হয় । এই পৰিমাণে ভাৰতৰ আপেল উৎপাদনৰ ৭৮ শতাংশ আৰু ঋতুৰ সময়ছোৱাত ৩৫ লাখ ব্যক্তিক প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে জীৱিকাৰ ব্যৱস্থা কৰে ।
কাশ্মীৰ ফলৰ ব্যৱসায়ী আৰু খেতিয়ক সন্থাৰ সভাপতি বছিৰ আহমদ বছিৰে কয়, ''উদ্যান শস্য উদ্যোগে কাশ্মীৰৰ পৰা বছৰি ১৫ হাজাৰ কোটি টকা আহৰণ কৰে । যদিহে ঘাইপথটো সোনকালে পুনৰ নিৰ্মাণ নহয়, তেন্তে চলিত বতৰত উচ্চ ঘনত্বৰ আপেলৰ জাত পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা বাধাৰ বাবে এই খণ্ডটোৰ বাবে ৫০০ কোটি টকাৰ লোকচান হ’ব পাৰে ।''
চাৰি বছৰ পূৰ্বে উচ্চ ঘনত্বৰ খেতিলৈ স্থানান্তৰিত হোৱা শ্বোপিয়ানৰ জৈনাপোৰাৰ আপেল খেতিয়ক আব্দুল আহমদ ভাটে কয় যে ঘাইপথ পুনৰ নিৰ্মাণ নকৰিলে বা মোগল পথটো বৃহৎ ট্ৰাকৰ বাবে মুকলি নকৰিলে তেওঁৰ সমগ্ৰ উৎপাদনেই পচি যাব ।
দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ আন এখন জিলা শ্বোপিয়ানৰ আপেল বেল্টৰ পিডিপিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক আইজাজ মিৰে কয় যে বন্ধৰ বাবে ফল-মূলৰ খেতিয়কৰ বাবে পৰিস্থিতি অত্যন্ত শোচনীয় হৈ পৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাক হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই মিৰে কয়, ‘‘আপেলৰ ব্যৱসায়ীসকলে পোনপটীয়াকৈ ফলৰ বাগিচাৰ পৰা আপেল ক্ৰয় কৰা বন্ধ কৰিছে । যিসকলে ক্ৰয় কৰি আছে তেওঁলোকে সাধাৰণতকৈ প্ৰায় ৬০% কম হাৰ আগবঢ়াইছে ।”
ইয়াৰ মাজতে দেওবাৰে প্ৰচণ্ড বৰষুণে ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ ভূমিস্খলন ক্ষতিগ্ৰস্ত ঘাইপথত যাতায়ত পুনৰুদ্ধাৰৰ প্ৰচেষ্টাত পুনৰ বাধাৰ সৃষ্টি কৰে ।
''জম্মু-শ্ৰীনগৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এতিয়াও যান-বাহনৰ চলাচলৰ বাবে বন্ধ হৈ আছে । পুনৰুদ্ধাৰৰ কাম চলি আছে ।'' পুনৰুদ্ধাৰৰ কাম সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে ধমনী পথত যাত্ৰা নকৰিবলৈ পৰামৰ্শ দি যান-বাহন বিভাগৰ এগৰাকী বিষয়াই ।
ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কৰ্তৃপক্ষৰ ৰামবন খণ্ডৰ প্ৰকল্প পৰিচালক শুবামে কয়, ''উধামপুৰ জিলাৰ এটা পাহাৰৰ তলত পুতি থোৱা ২৫০ মিটাৰ দৈৰ্ঘৰ অংশটো পৰিষ্কাৰ কৰাৰ বাবে দেওবাৰে পুৱা পুনৰ প্ৰচণ্ড বৰষুণে পুনৰুদ্ধাৰৰ প্ৰচেষ্টাত ব্যাঘাত জন্মায় ।''
''ঘাইপথটো আগতীয়াকৈ পুনৰুদ্ধাৰ কৰাটো নিশ্চিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে বিশাল শিলবোৰ বিস্ফোৰণৰ বাবে বিস্ফোৰক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । বৰষুণ হোৱাৰ পিছতো আমাৰ মানুহ আৰু মেচিনবোৰ কামত আছে যদিও কাম লাহে লাহে চলি আছে ।'' তেওঁ কয় ।
ইফালে ৰেচি জিলাৰ ত্ৰিকুটা পাহাৰৰ শিখৰত থকা মাতা বৈষ্ণো দেৱী মন্দিৰৰ তীৰ্থযাত্ৰা স্থগিত হৈ আছে । যোৱা ২৬ আগষ্টত আধকুৱাৰীত পুৰণি ট্ৰেকত হোৱা প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ ফলত ৩৪ জন লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি নিয়াৰ লগতে ২০ জন লোক আহত হোৱাৰ কিছু ঘণ্টাৰ পূৰ্বে এই যাত্ৰা স্থগিত ৰখা হৈছিল ।
বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই ৭ আৰু ৮ ছেপ্টেম্বৰৰ গভীৰ নিশা বা পুৱাৰ ভাগত জম্মু সংমণ্ডলৰ কেইখনমান জিলাৰ ওপৰত মধ্যমীয়া বৰষুণ বা বজ্ৰপাতৰ সম্ভাৱনা থকাৰ লগতে জে কেৰ বহু ঠাইত সিঁচৰতি হৈ লঘু বৰষুণ বা বজ্ৰপাতৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছে ।