নতুন দিল্লী : অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ বাবে টাৰ্ম অৱ ৰেফাৰেন্স (ToR) চূড়ান্ত হোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰ আলোচনাত মিলিত হৈছে পেঞ্চন কমিউটেচনৰ বিষয়টো । কৰ্মচাৰী ইউনিয়নে দীৰ্ঘদিন ধৰি দাবী জনাই আহিছে যে পেন্সনৰ কমিউট কৰা অংশ পুনৰুদ্ধাৰৰ সময়সীমা ১৫ বছৰৰ পৰা ১২ বছৰলৈ হ্ৰাস কৰা হওক । এনে পৰিস্থিতিত প্ৰশ্ন হয় অষ্টম দৰমহা আয়োগে এই দিশত কিবা পৰামৰ্শ দিব নেকি আৰু এইবাৰ চৰকাৰে মানি ল'বনে ?
উল্লেখ্য যে অৱসৰৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁলোকৰ পেন্সনৰ সৰ্বাধিক ৪০ শতাংশ এককালীনভাৱে ল'বলৈ বাছনি কৰিব পাৰে । ইয়াক 'পেন্সন কমিউটেচন' বোলা হয় । বিনিময়ত তেওঁলোকৰ মাহিলী পেন্সন সেই শতাংশ হ্ৰাস পায় যদিও বৰ্তমানৰ নিয়ম অনুসৰি এই হ্ৰাস পোৱা পেন্সন ১৫ বছৰৰ পিছত পুনৰ ঘূৰাই পোৱা যায় ।
পূৰণ হোৱা নাই দাবী
উল্লেখ্য যে পঞ্চম দৰমহা আয়োগে কৰ্মচাৰীসকলক তেওঁলোকৰ পেন্সনৰ এক তৃতীয়াংশৰ পৰা ৪০ শতাংশলৈ কমিউটেচনৰ অনুমতি দিছিল । পেনেলে ১২ বছৰৰ পাছত কমিউটেচন পেন্সন পুনৰ ঘূৰাই দিব লাগে বুলিও পৰামৰ্শ দিছিল যদিও চৰকাৰে এই পৰামৰ্শ মানি লোৱা নাছিল আৰু ১৫ বছৰৰ সময়সীমা অব্যাহত ৰাখিছিল । পৰৱৰ্তী ষষ্ঠ আৰু সপ্তম দৰমহা আয়োগে এই নিয়মৰ কোনো পৰিৱৰ্তনৰ পৰামৰ্শ দিয়াটো প্ৰয়োজনীয় বুলি বিবেচনা নকৰিলে ।
পেন্সন কমিউটেচন সময়সীমাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ স্থিতি কি ?
ফাইনেন্সিয়েল এক্সপ্ৰেছৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ আৰু ৰিস্ক ফেক্টৰৰ কথা মনত ৰাখি ১৫ বছৰৰ সময়সীমা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে বুলি চৰকাৰে কয় । যিহেতু যোৱা দুটা দৰমহা আয়োগেও ইয়াত কোনো পৰিৱৰ্তন কৰাটো প্ৰয়োজনীয় বুলি বিবেচনা কৰা নাছিল, সেয়েহে বৰ্তমান চৰকাৰেও ১৫ বছৰীয়া সময়সীমাৰ ওপৰতে অটল থাকিব ।
অষ্টম দৰমহা আয়োগ সন্দৰ্ভত অগ্ৰগতি
উল্লেখ্য যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল । তেতিয়াৰ পৰাই বিশেষ অগ্ৰগতি হোৱা নাই আৰু ইয়াৰ বাবে পেনেলো গঠন হোৱা নাই । এনে পৰিস্থিতিত নতুন দৰমহা আয়োগৰ পৰামৰ্শ ২০২৮ চনৰ আৰম্ভণিতেহে কাৰ্যকৰী হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :অষ্টম দৰমহা আয়োগ : ১.৯২ ফিটমেণ্ট ফেক্টৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিমান বৃদ্ধি পাব দৰমহা ? - 8TH PAY COMMISSION