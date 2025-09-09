ETV Bharat / business

অষ্টম দৰমহা আয়োগ: নতুন নিয়ম মতে কেনেকৈ লোৱা হ’ব দৰমহা আৰু পেন্সনৰ সিদ্ধান্ত

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহত অষ্টম কেন্দ্ৰীয় দৰমহা আয়োগত জনাইছিল অনুমোদন ৷ অৱশ্যে ইয়াৰ আনুষ্ঠানিক অধিসূচনা এতিয়াও প্ৰকাশ পোৱা নাই ৷

8th Pay Commission
প্ৰতীকী ফটো (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 9, 2025 at 2:57 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ দৰমহাৰ গাঁথনি আৰু পেন্সনৰ সংশোধনৰ বাবে গঠন কৰা হয় পে কমিছন অথবা দৰমহা আয়োগ । ইয়াৰ দ্বাৰা মূলতঃ মুদ্ৰাস্ফীতিৰ প্ৰভাৱ হ্ৰাস কৰাত সহায়ক হৈ পৰে ৷ ভাৰতত সাধাৰণতে ১০ বছৰৰ মূৰে মূৰে এই দৰমহা আয়োগ গঠন কৰা হয় ।

সম্প্ৰতি সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ নীতি অনুসৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে লাভ কৰি আছে বেতন ৷ পূৰ্বৰ দৰমহা আয়োগ অৰ্থাৎ সপ্তম দৰমহা আয়োগ ২০১৪ চনত তেতিয়াৰ ইউ পি এ চৰকাৰে গঠন কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পৰামৰ্শসমূহ ২০১৬ চনত এন ডি এ চৰকাৰে কাৰ্যকৰী কৰিছিল । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত ৪৮ লাখৰো অধিক কৰ্মচাৰীয়ে কাম কৰি থকাৰ বিপৰীতে পেন্সনাৰ আছে ৬৬ লাখৰো অধিক ।

কেতিয়া গঠন হ'ব অষ্টম দৰমহা আয়োগ ?

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ২০২৫ চনৰ জানুৱাৰী মাহত অষ্টম কেন্দ্ৰীয় দৰমহা আয়োগত অনুমোদন জনাইছিল যদিও আনুষ্ঠানিক অধিসূচনা এতিয়াও জাৰি কৰা নাই । নতুন দৰমহা আয়োগৰ সদস্য আৰু অধ্যক্ষৰ নাম এতিয়াও চূড়ান্ত কৰা নাই চৰকাৰে ।

ৰাজ্যসভাত বিত্ত ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পংকজ চৌধুৰীয়ে কয় যে অষ্টম কেন্দ্ৰীয় দৰমহা আয়োগৰ সন্দৰ্ভত আনুষ্ঠানিক অধিসূচনা যথা সময়ত জাৰি কৰা হ’ব । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ পৰিসৰ সম্পৰ্কীয় তথ্য প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়, গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়, কৰ্মী আৰু প্ৰশিক্ষণ বিভাগৰ লগতে সকলো ৰাজ্যৰ পৰা পত্ৰৰ জৰিয়তে বিচৰা হৈছিল ।’’

নতুন দৰমহা আয়োগৰ সদস্য তথা অধ্যক্ষ নিযুক্তি সন্দৰ্ভত চৌধুৰীয়ে কয় যে চৰকাৰে অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ পিছতহে তেওঁলোকক নিযুক্তি দিয়া হ’ব ।

চৌধুৰীয়ে কয়, ‘‘যথা সময়ত চৰকাৰী অধিসূচনা জাৰি কৰা হ'ব । চৰকাৰে অষ্টম কেন্দ্ৰীয় দৰমহা আয়োগৰ অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ পিছত অষ্টম কেন্দ্ৰীয় দৰমহা আয়োগৰ অধ্যক্ষ আৰু সদস্যক নিযুক্তি দিয়া হ'ব ।’’

বেতন বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত দৰমহা আয়োগে কেনেদৰে সিদ্ধান্ত লয় ?

নতুন দৰমহা আয়োগৰ অধীনত দৰমহা বৃদ্ধি দুটা কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । প্ৰথমটো হ’ল ফিটমেণ্ট আৰু দ্বিতীয়টো হ’ল ডিয়াৰনেছ এলাৱেন্সৰ হাৰ । ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ হৈছে চৰকাৰে নিজৰ কৰ্মচাৰী আৰু পেন্সনাৰসকলৰ দৰমহা আৰু পেন্সন নিৰ্ধাৰণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা স্কেল ।

ইফালে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বেতনৰ হিচাপৰ বাবে ডাঃ ৱালেছ এক্ৰয়ডে প্ৰস্তুত কৰা এক্ৰয়ড সূত্ৰ গ্ৰহণ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই সূত্ৰত জীৱন-যাপনৰ নূন্যতম খৰচৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আদৰ্শ দৰমহাৰ অনুমান কৰা হয় । ইয়াত খাদ্য, কাপোৰ আৰু বাসগৃহৰ দৰে অত্যাৱশ্যকীয় ব্যয়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এজন কৰ্মচাৰীৰ গড় পুষ্টিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।

ইয়াৰ উপৰিও মুদ্ৰাস্ফীতি হ্ৰাস কৰাত সহায়ক হোৱাকৈ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেন্সনাৰক ডি এ/ডি আৰ প্ৰদান কৰা হয় । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বছৰত দুবাৰকৈ ডি এ/ডি আৰ বৃদ্ধি কৰে, প্ৰথমটো বৃদ্ধি ১ জানুৱাৰীৰ পৰা আৰু দ্বিতীয়টো ১ জুলাইৰ পৰা কাৰ্যকৰী হয় । বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু পেন্সনাৰসকলে ৫৫ শতাংশ হাৰত ডি এ/ডি আৰ লাভ কৰাৰ অধিকাৰ আছে ।

নতুন দৰমহা আয়োগৰ অধীনত বেতনৰ সিদ্ধান্ত কেনেদৰে লোৱা হয় ?

ফিটমেণ্ট ফ্যাক্টৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সংশোধিত দৰমহা গণনা কৰাৰ মূল সূত্ৰটো হ’ল মূল দৰমহা × ফিটমেণ্ট কাৰক = সংশোধিত দৰমহা ।

সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ অধীনত বৰ্তমানৰ নূন্যতম বেতন

সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ অধীনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে নূন্যতম মৌলিক দৰমহা ১৮ হাজাৰ টকাৰ অধিকাৰী হোৱাৰ বিপৰীতে পেঞ্চনাৰসকলে নূন্যতম মৌলিক পেন্সন লাভ কৰে ৯ হাজাৰ টকা ।

৫৫ শতাংশ ডি এ নাইবা ডি আৰ ৰেটত এতিয়া এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে মাহে ২৭,৯০০ টকা (নূন্যতম মৌলিক দৰমহা + ডি এ) লাভ কৰে ৷ আনহাতে পেন্সনাৰসকলে মাহে ১৩,৯৫০ টকা (নূন্যতম মৌলিক পেন্সন + ডি আৰ) লাভ কৰে ।

লগতে পঢ়ক: ৫০% শুল্কক লৈ আতংকিত হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই; আমেৰিকাৰে সু-সম্পৰ্ক অব্যাহত বুলি ক’লে মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলে

For All Latest Updates

TAGGED:

8TH PAY PANELSALARY AND PENSION RISEঅষ্টম দৰমহা আয়োগইটিভি ভাৰত অসম8TH PAY COMMISSION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শিক্ষক দিৱসৰ ভাষণ তথা মহান বাণী, সকলোৱে কৰিব প্ৰশংসা…

পৰম্পৰা, বিশ্বাস আৰু বিবাদ: দুৰ্গা পূজাত পতিতালয়ৰ মাটিৰ তাৎপৰ্য

আধুনিক যুগৰ শ্ৰৱণ কুমাৰ ! পিতৃক বোকোচাত লৈ জীৱন সংগ্ৰাম

উত্তৰ-পূবত কিয় দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.