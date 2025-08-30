যমুনা নগৰ : যমুনাৰ জলাশয় এলেকাত হৈ থকা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে পুনৰবাৰ বৃদ্ধি পাইছে যমুনা নৈৰ জলস্তৰ । শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া ৫ বজাত হাতীকুণ্ড বেৰেজত ৯০,৯২৬ কিউছেক বৰষুণৰ পৰিমাণ ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে মহানগৰীৰ কিছু অংশত বান সদৃশ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱাত দিল্লীৰ বাবে চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে ।
বানৰ আশংকা
অৱশ্যে চৰকাৰীভাৱে এতিয়াও বানৰ কথা ঘোষণা কৰা নাই যদিও বিশেষজ্ঞসকলে সকীয়াই দিছে যে মাত্ৰ ৯ হাজাৰ কিউচেক পানী বৃদ্ধিয়ে এক সৰু বানপানীৰ সূচনা কৰিব পাৰে । অৱশ্য, সন্ধিয়া ৭ বজালৈকে পানী ৮৪,১৬০ কিউচেকলৈ হ্ৰাস পায় ।
জলসিঞ্চন বিভাগৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী শ্বেৰ সিঙে কয়, "এই মুহূৰ্তত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত আছে । অৱশ্যে জলাশয় এলেকাত বৰষুণ অব্যাহত থাকিলে বানপানীৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে । ইয়াক নিৰীক্ষণ কৰা হৈছে ।"
প্ৰায় ৬৫ ঘণ্টাত দিল্লীত প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা
কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে, হাতীকুণ্ডৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা পানী দিল্লীত উপস্থিত হ’বলৈ প্ৰায় ৬৫ ঘণ্টা সময় লাগিব । যাৰ ফলত ৰাজধানীত পুনৰ বানৰ আশংকা বৃদ্ধি পাইছে । পানী নিৰ্গমনৰ হ্ৰাস-বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে জলসিঞ্চন বিভাগে ২৪ ঘণ্টাই নিৰীক্ষণ অব্যাহত ৰাখিছে । চলিত বাৰিষাৰ আৰম্ভণিতে যমুনা নৈয়ে বিপদসীমা অতিক্ৰম কৰিছিল । ফলত নিম্নভূমি অঞ্চল প্লাবিত হোৱাৰ বাবে তাৰ পৰা বাসিন্দাসকল আঁতৰি আহিবলৈ বাধ্য হৈছিল ।
হাই এলাৰ্ট জাৰি
ইফালে প্ৰশাসনে তিনিদিনীয়া হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰি দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা দলসমূহক সাজু কৰি ৰাখিছে । বিষয়াসকলে সকীয়াই দিয়ে যে জলাশয় অঞ্চলত আৰু যদি বৰষুণ হৈ থাকে তেন্তে যমুনা পুনৰ বিপজ্জনক হৈ উঠিব পাৰে ।