ফেনে-ফোটোকাৰে বাঢ়িছে যমুনা নৈ; দিল্লীত হাই এলাৰ্ট জাৰি - DELHI FLOOD

মহানগৰীৰ কিছু অংশত বান সদৃশ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱাত দিল্লীৰ বাবে চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে ।

Delhi flood
ফেনে-ফোটোকাৰে বাঢ়িছে যমুনা নৈ; দিল্লীত হাই এলাৰ্ট জাৰি (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 30, 2025 at 7:58 AM IST

2 Min Read

যমুনা নগৰ : যমুনাৰ জলাশয় এলেকাত হৈ থকা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে পুনৰবাৰ বৃদ্ধি পাইছে যমুনা নৈৰ জলস্তৰ । শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া ৫ বজাত হাতীকুণ্ড বেৰেজত ৯০,৯২৬ কিউছেক বৰষুণৰ পৰিমাণ ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে মহানগৰীৰ কিছু অংশত বান সদৃশ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱাত দিল্লীৰ বাবে চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে ।

বানৰ আশংকা

অৱশ্যে চৰকাৰীভাৱে এতিয়াও বানৰ কথা ঘোষণা কৰা নাই যদিও বিশেষজ্ঞসকলে সকীয়াই দিছে যে মাত্ৰ ৯ হাজাৰ কিউচেক পানী বৃদ্ধিয়ে এক সৰু বানপানীৰ সূচনা কৰিব পাৰে । অৱশ্য, সন্ধিয়া ৭ বজালৈকে পানী ৮৪,১৬০ কিউচেকলৈ হ্ৰাস পায় ।

জলসিঞ্চন বিভাগৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী শ্বেৰ সিঙে কয়, "এই মুহূৰ্তত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত আছে । অৱশ্যে জলাশয় এলেকাত বৰষুণ অব্যাহত থাকিলে বানপানীৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে । ইয়াক নিৰীক্ষণ কৰা হৈছে ।"

প্ৰায় ৬৫ ​​ঘণ্টাত দিল্লীত প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা

কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে, হাতীকুণ্ডৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা পানী দিল্লীত উপস্থিত হ’বলৈ প্ৰায় ৬৫ ​​ঘণ্টা সময় লাগিব । যাৰ ফলত ৰাজধানীত পুনৰ বানৰ আশংকা বৃদ্ধি পাইছে । পানী নিৰ্গমনৰ হ্ৰাস-বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে জলসিঞ্চন বিভাগে ২৪ ঘণ্টাই নিৰীক্ষণ অব্যাহত ৰাখিছে । চলিত বাৰিষাৰ আৰম্ভণিতে যমুনা নৈয়ে বিপদসীমা অতিক্ৰম কৰিছিল । ফলত নিম্নভূমি অঞ্চল প্লাবিত হোৱাৰ বাবে তাৰ পৰা বাসিন্দাসকল আঁতৰি আহিবলৈ বাধ্য হৈছিল ।

হাই এলাৰ্ট জাৰি

ইফালে প্ৰশাসনে তিনিদিনীয়া হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰি দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা দলসমূহক সাজু কৰি ৰাখিছে । বিষয়াসকলে সকীয়াই দিয়ে যে জলাশয় অঞ্চলত আৰু যদি বৰষুণ হৈ থাকে তেন্তে যমুনা পুনৰ বিপজ্জনক হৈ উঠিব পাৰে ।

লুইতৰ দৰে বহল হৃদয়ৰ লোহিতৰ মানৱীয়তাৰ কাহিনী: উবেৰ চলাই আশ্ৰয় দিছে ১০ গৰাকী অসহায় আইতাক

ধৰ্মৰ ভিন্নতা ভেদি ঐক্যৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এটা শতবর্ষ পুৰণি মাঝাৰ

ৰাঙলী আইদেউ মৈদামলৈ গৈছেনে ? কিয় ইয়াক কলীয়াভোমোৰাৰ মৈদাম কোৱা হয় জানো আহক

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

