বিশ্ব প’ডকাষ্ট দিৱস; বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প’ডকাষ্টৰ গুৰুত্বক কিদৰে মূল্যায়ন কৰিব পাৰি ? - World Podcast Day

ETV Bharat / bharat

বিশ্ব প’ডকাষ্ট দিৱস; বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প’ডকাষ্টৰ গুৰুত্বক কিদৰে মূল্যায়ন কৰিব পাৰি ? - World Podcast Day

By ETV Bharat Assamese Team

বিশ্ব পডকাষ্ট দিৱস;ইয়াৰ গুৰুত্ব ( Collage of File Photos )

মনোৰঞ্জনৰ উপৰিও প’ডকাষ্টবোৰ শিক্ষা, ওকালতি আৰু সৱলীকৰণৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সঁজুলি হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । বহুতো শিক্ষাবিদ আৰু বিশেষজ্ঞই বিজ্ঞান, ইতিহাস আৰু ব্যৱসায়কে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মূল্যৱান তথ্য প্ৰদান কৰিবলৈ প’ডকাষ্টিং গ্ৰহণ কৰিছে । টেড টকছ ডেইলী (TED Talks Daily), ষ্টফ ইউ চুড নো (Stuff You Should Know) আদিৰ দৰে পডকাষ্টবোৰে জটিল বিষয়বোৰ অধিক সুলভ আৰু আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছে, আনহাতে বিশেষ প’ডকাষ্টবোৰে সম্প্ৰদায়বোৰক একত্ৰিত হ'বলৈ আৰু তেওঁলোকৰ কাহিনী শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ অনুমতি দিছে ।

প’ডকাষ্টিঙৰ সম্ভাৱনাৰ এক শক্তিশালী উদাহৰণ হ'ল সামাজিক বিষয়ত সজাগতা বৃদ্ধি কৰাৰ সামৰ্থ । আজিৰ কেইবাটাও প’ডকাষ্টে মানসিক স্বাস্থ্য, জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, সামাজিক ন্যায় আৰু বহুতো বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । উদাহৰণ স্বৰূপে, শ্ব'ণ্ডালেণ্ডৰ প’ডকাষ্টবোৰ (Shondaland’s podcasts) যিবোৰ প্ৰায়ে মনোৰঞ্জনৰ আগশাৰীৰ কণ্ঠস্বৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় । এইবোৰে লিংগ, জাতি আৰু অন্তৰ্ভুক্তিৰ বিষয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথোপকথনক সন্মুখলৈ আনিছে । এই বিশ্ব প’ডকাষ্ট দিৱসত, এনে ধৰণৰ ক্ৰিয়েটৰে আমাক পৰিৱৰ্তন আৰু দৃষ্টিভংগী প্ৰভাৱিত কৰাৰ মাধ্যমটোৰ সামৰ্থ্যৰ কথা মনত পেলাই দিয়ে ।

প’ডকাষ্টিঙৰ ভৱিষ্যৎ

প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্ব আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে প’ডকাষ্টিঙৰ ভৱিষ্যৎ উজ্জ্বল দেখা গৈছে । কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা আৰু ব্যক্তিগতকৃত পৰামৰ্শ প্ৰণালীৰ উত্থানে প’ডকাষ্ট প্ৰস্তুতকৰ্তাক অধিক উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও, ইণ্টাৰেক্টিভ আৰু ভিডিঅ' প’ডকাষ্টৰ বৰ্ধিত জনপ্ৰিয়তাই দৰ্শকৰ বাবে ব্যস্ততাৰ আন এটা স্তৰ প্ৰদৰ্শন কৰে ।

উদযাপন কৰক

এই বিশ্ব প’ডকাষ্ট দিৱসত নতুন প’ডকাষ্ট অন্বেষণ কৰা আৰু সেইবোৰৰ কণ্ঠস্বৰক সমৰ্থন কৰাৰ বিষয়ে বিবেচনা কৰক । আপুনি কৌতুক, ৰাজনীতি বা আত্ম-সহায়ৰ অনুৰাগী হিচাপে সমগ্ৰ বিশ্বত কোৱা কাহিনীৰ বৈচিত্ৰ্য উদযাপন কৰিবলৈ অলপ সময় উলিয়াওক । যদি আপুনি এজন প’ডকাষ্ট প্ৰস্তুতকৰ্তা বা ক্ৰিয়েটৰ, আপোনাৰ যাত্ৰাৰ ওপৰত প্ৰতিফলিত হোৱা আপোনাৰ দৰ্শকক প্ৰশংসা কৰা আৰু সম্ভৱতঃ এক নতুন পৰিকল্পনা আৰম্ভ কৰাৰ বাবে এইটো উপযুক্ত দিন ।

সেয়েহে, আপোনাৰ হেডফোন প্লাগ ইন কৰক, প্লে’ টিপক আৰু প’ডকাষ্টৰ পৃথিৱীত বিলীন হৈ পৰক । কিয়নো প’ডকাষ্টৰ প্ৰতিটো কাহিনী, কথোপকথন আৰু ধাৰণাৰ প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ ক্ষমতা আছে ।

লগতে পঢ়ক :১০ বছৰ সম্পূৰ্ণ হ’ল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মন কী বাতৰ - Mann Ki Baat