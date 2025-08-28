অমৰাৱতী/ হায়দৰাবাদ: কাউণ্টাৰ বুকিং কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিৰাপত্তা পৰীক্ষালৈকে ৰে'লৱে ষ্টেচনত কাম কৰাটো প্ৰত্যাহ্বানমূলক আৰু দুঃসাহসিক । প্ৰতিটো কামতে নিখুঁততা আৰু দায়িত্বৰ প্ৰয়োজন হয়, কিয়নো সামান্য ভুল হ’লেও এটা ডাঙৰ বিপদৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ।
ৰে’ল অহা বা যোৱাৰ সঠিক সময়ত সংকেত দিব লাগিব, বৃহৎ সংখ্যক যাত্ৰী গোট খালে দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিব লাগিব, দীঘলীয়া শাৰী গঠন হ’লে ৰে’ল আহি পোৱাৰ আগতেই টিকট শীঘ্ৰে প্ৰদান কৰিব লাগিব । ভিৰ বাঢ়িলে চুৰি ৰোধ কৰিব লাগিব । ব্যস্ত ষ্টেচনত যাত্ৰীৰ হুলস্থূল চম্ভালিব পৰাটো কেতিয়াও সহজ নহয় । তথাপিও দক্ষিণ মধ্য ৰে'লৱেৰ বহু ষ্টেচনৰ মহিলা কৰ্মচাৰীয়ে আত্মবিশ্বাস আৰু দক্ষতাৰে এই দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে ।
ইয়াত এটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ’ল বুকিং কেৰাণীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত থকা আৰক্ষী, ষ্টেচন মাষ্টাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তদন্ত আৰু চেকিং ষ্টাফলৈকে সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটো মহিলাই পৰিচালনা কৰি আছে । তেলেংগানাৰ বেগমপেট, বিদ্যানগৰ আৰু গুণ্ডলাপোচম্পল্লী ষ্টেচন আৰু অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ ৰামাৱৰপ্পাডু আৰু চন্দ্ৰগিৰি ষ্টেচন সকলো মহিলা বিষয়াৰ অধীনত আছে । এই ষ্টেচনসমূহে মহিলা ৰে’ল কৰ্মচাৰীসকলে এনে গুৰুত্বপূৰ্ণ কামৰ হেঁচা চম্ভালিবলৈ সক্ষম হোৱাই নহয়, ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতো পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাইছে ।
মহিলা যাত্ৰীৰ বাবে এই ব্যৱস্থাই অতিৰিক্ত আৰাম প্ৰদান কৰে । যিহেতু কৰ্মচাৰীসকলো মহিলা, যাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ গৈ কোনো ধৰণৰ সংকোচ বা ভয় নোহোৱাকৈ তেওঁলোকৰ সন্দেহ স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰাত অধিক সহজ অনুভৱ কৰে । কেৰাণী, তদন্ত আৰু সংৰক্ষণ, উপ-পৰিদৰ্শক আৰু ষ্টেচন মাষ্টাৰ আদি বিভিন্ন পদত মহিলাৰ উপস্থিতিয়ে অধিক সুলভ আৰু সহায়ক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
ষ্টেচনৰ উপৰিও ৰে’ল পৰিচালনাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগসমূহতো মহিলাসকলে নিজৰ স্থান দখল কৰিছে । উদাহৰণস্বৰূপে বিজয়ৱাড়াৰ ৱেগন ডিপোৰ অভাৰহ’লিং অংশত ৩৫ গৰাকী মহিলা কৰ্মচাৰী আছে যিয়ে মাল ট্ৰেইন ৱেগনৰ ৰক্ষণাবেক্ষণত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । দক্ষিণ কেন্দ্ৰীয় ৰে’লৱেৰ বিষয়াসকলে কয় যে এই মহিলা প্ৰধান বিভাগটো প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পিছৰে পৰা প্ৰদৰ্শনৰ স্তৰ যথেষ্ট উন্নত হৈছে ।
এই উদাহৰণবোৰে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে যে এসময়ত তেওঁলোকৰ বাবে অত্যধিক বুলি গণ্য কৰা ক্ষেত্ৰসমূহতো মহিলাসকলে কেনেকৈ নিজৰ স্থান দখল কৰিছে । ভিৰ পৰিচালনা কৰাই হওক, সময়োপযোগীতা বজাই ৰখাই হওক বা সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাই হওক, দক্ষিণ কেন্দ্ৰীয় ৰে’লৱেৰ মহিলা কৰ্মচাৰীসকলে প্ৰমাণ কৰিছে যে লিংগতকৈ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু দক্ষতাই অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ । তেওঁলোকৰ উপস্থিতিয়ে কেৱল প্ৰেৰণাদায়ক নহয়, জনসেৱাত মহিলাৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে ধাৰণাক পুনৰ গঢ় দিছে ।