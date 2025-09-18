ছত্তীশগড়ৰ সুকমাত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত নিহত মহিলা নক্সালবাদী
মঙলবাৰে মাজনিশা সুকমাৰ পশ্চিম অঞ্চলৰ বনাঞ্চলত তালাচী অভিযান আৰম্ভ হোৱাৰ পিছতে এই এনকাউণ্টাৰৰ সূত্ৰপাত হয় ।
সুকমা : ছত্তীশগড়ৰ সুকমাৰ গাদিৰাছ থানা এলেকাত নক্সালবাদী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষত এগৰাকী মহিলা নক্সালবাদী নিহত হয় । বৃহস্পতিবাৰে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এই কথা নিশ্চিত কৰিছে ।
সুকমা আৰক্ষী অধীক্ষক কিৰণ চাভানে জনোৱা মতে, নিহত নক্সালবাদীৰ নাম ব'স্কি নুপ্পো । মালাংগীৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ সদস্য VFUL ব'স্কি । ব'স্কিৰ সন্ধান দিওঁতাক ৫ লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ দিয়াৰ কথা আছিল । নুপ্পোৰ বিৰুদ্ধে সুকমা আৰু দন্তেৱাদাত নক্সালবাদী অপৰাধৰ ৯টা গোচৰ ৰুজু হৈছিল ।
বুধবাৰে পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হোৱা এই এনকাউণ্টাৰৰ পাচত মঙলবাৰে গভীৰ নিশা জিলাখনৰ পশ্চিম অঞ্চলৰ বনাঞ্চল আৰু পাহাৰীয়া অঞ্চলত অনুসন্ধান অভিযান আৰম্ভ কৰা হয় বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে । নক্সালবাদী কাৰ্যকলাপৰ বিষয়ে চোৰাংচোৱাৰ তথ্যৰ ভিত্তিতে এই অনুসন্ধান অভিযান আৰম্ভ কৰা হয় বুলি বিষয়াগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।
এই অভিযান চলি আছে বুলি নিশ্চিত কৰে এছ পি চাভানে । কিন্তু তেওঁ সঠিক স্থান, বলৰ শক্তি বা অন্যান্য স্পৰ্শকাতৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে । চাভানে আৰু কয় যে অতি সাৱধানতা আৰু কৌশলেৰে এই অভিযান চলোৱা হৈছে ।
সূত্ৰ অনুসৰি, নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে সন্দেহজনক এলেকা ঘেৰাও কৰাৰ সময়তে এম্বুছত পৰি থকা নক্সালবাদীয়ে গুলীচালনা কৰে, যাৰ ফলত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে প্ৰতিশোধ ল’বলৈ বাধ্য হয় ।
ইফালে চলি থকা নক্সাল বিৰোধী অভিযানত আৰক্ষীয়ে ছত্তীশগড়ৰ কাংকেৰ জিলাৰ গাঁৱে গাঁৱে ৪৪ জন মষ্ট ৱাণ্টেড নক্সালবাদীৰ পোষ্টাৰ আৰিছে ।
পোষ্টাৰসমূহত এই নক্সালবোৰৰ বাবে ঘোষণা কৰা চৰকাৰী পুৰস্কাৰৰ ফটো, নাম, আৰু সবিশেষ প্ৰদৰ্শিত হৈছে । আৰক্ষীয়ে গাঁওবাসীক আহ্বান জনাইছে যে এই ৪৪ জন নক্সালবাদীৰ কোনো এজনৰো যিকোনো তথ্য থাকিলে আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি তথ্য দিব পাৰে ।
আৰক্ষী বিষয়াসকলে গাঁওবাসীক আশ্বাস দিছে যে যিকোনো তথ্য গোপনীয় হৈ থাকিব আৰু বিশ্বাসযোগ্য তথ্য প্ৰদান কৰাসকলকো পুৰস্কৃত কৰা হ’ব ।
নক্সাল অপাৰেশ্যনৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক আকাশ শ্ৰীমলে কয় যে নক্সালবাদ নিৰ্মূলৰ বাবে সকলো প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে । বাস্তৰ সংমণ্ডলৰ কাংকেৰ জিলাৰ আৰক্ষীয়ে নক্সালবাদীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ নতুন কৌশল ৰচনা কৰিছে । এই কৌশলৰ অধীনত বৃহৎ পোষ্টাৰ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, য’ত বিচৰা নক্সালসকলৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।
গাঁৱে-ভূঞে পোষ্টাৰ আঁৰি এই ব্যক্তিৰ বিষয়ে গাঁওবাসীক অৱগত কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ কয় । তেওঁ লগতে কয় যে পোষ্টাৰসমূহত আৰক্ষী বিষয়াৰ ফোন নম্বৰো সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে যাতে গাঁওবাসী বা আত্মসমৰ্পণ কৰা নক্সালসকলে তেওঁলোকৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰে ।
আকাশ শ্ৰীমলে কয়, “পোষ্টাৰত ৪৪ জন নক্সালবাদীৰ ফটো আৰু ইয়াৰ ওপৰত থকা বাউন্টিসমূহৰ তথ্য আছে, ১ লাখ টকাৰ পৰা ১ কোটি টকালৈকে । আমাৰ মোবাইল নম্বৰো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, গতিকে গাঁৱৰ মানুহে দেখা পালে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে ।”