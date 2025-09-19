ETV Bharat / bharat

পথাৰত মাটি খান্দোতেই পালে আঠটুকুৰা হীৰা: আনন্দত ৰস্নাই কি কৰিব ভাবিয়েই পোৱা নাই !

এগৰাকী মহিলাই তেওঁৰ পথাৰত কাম কৰি থাকোতে মাটিৰ তলৰ পৰা যোৱা এটা সপ্তাহত পালে আঠটাকৈ মূল্যৱান হীৰাৰ টুকুৰা ৷

Woman Millionaire
মাটিৰ তলৰ পৰা ওলোৱা হীৰা আঠডোখৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 19, 2025 at 9:09 AM IST

2 Min Read
পন্না(মধ্য প্ৰদেশ): অদৃষ্টই কাৰোবাক কিবা এটা দিও বুলি ভাবিলে তাক কোনেও ৰখাব নোৱাৰে ৷ নিও বুলি ভাবিলেও ৰখোৱাৰ সাধ্য কাৰো নাই ৷ সেয়ে অদৃষ্টই এইবাৰ কল্পনা কৰিব নোৱৰাকৈ ভাগ্যৰ দুৱাৰ মুকলি কৰি দিলে এগৰাকী মহিলাৰ ৷

ঘটনাটো মধ্য প্ৰদেশৰ ৷ মধ্য প্ৰদেশৰ পন্না নামৰ অঞ্চলটো মূল্য়ৱান হীৰাৰ বাবে বিখ্যাত ৷ পন্নাত আছে একাধিক হীৰাৰ খনি ৷ আনকি ইয়াৰ বাবে চৰকাৰীভাৱে এটা বিশেষ দপ্তৰো আছে ৷

Woman Millionaire
মাটিৰ তলৰ পৰা ওলোৱা হীৰা আঠডোখৰ (ETV Bharat)

পন্নাৰ এগৰাকী মহিলাই তেওঁৰ পথাৰত মাটিৰ তলৰ পৰা যোৱা এটা সপ্তাহত পালে আঠটাকৈ মূল্যৱান হীৰাৰ টুকুৰা ৷ মহিলাগৰাকীৰ নাম ৰস্না গৌলদাৰ ৷ পন্নাৰ বৰগডী গাওঁ পঞ্চায়তৰ বাসিন্দা ৰস্নাৰ স্বামীৰ নাম ৰাধা ৰমন গৌলদাৰ ৷ ৰস্নাৰ নামতেই তেওঁলোকৰ খেতিৰ পথাৰখন পঞ্জীয়ন হৈ আছে ৷

Woman Millionaire
সৌভাগ্যৱতী ৰস্না গৌলদাৰ (ETV Bharat)

এই পথাৰতে খনন চলাওতে যোৱা এটা সপ্তাহত মাটিৰ তলৰ পৰা ওলাল আঠডোখৰকৈ মহা মূল্যৱান হীৰা ৷ লগে লগে মহিলাগৰাকীয়ে এই আঠোটুকুৰা হীৰাই সংশ্লিষ্ট চৰকাৰী বিভাগক চমজাই দিয়ে আৰু বিভাগেও ইয়াৰ গুণাগুণ বিশ্লেষণ কৰি ইয়াৰ মূল্য নিৰূপন কৰে ৷

এতিয়া এই হীৰা আঠডোখৰ চৰকাৰীভাৱে নিলাম কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা আয় হোৱা ধন ৰস্না গৌলদাৰে লাভ কৰিব ৷ ভাগ্যৱতী ৰস্না গৌলদাৰে ক'লে- "খেতি মাটিডোখৰ হীৰা পঞ্জীয়নৰ বাবে মোৰ নামত চৰকাৰীভাৱে পঞ্জীয়ন কৰা হৈছিল আৰু তাত সেইমতে খনন কৰিছিলো ৷ সেই খননত যোৱা এটা সপ্তাহত মই আঠডোখৰ হীৰা পাইছো ৷ মই যিহেতু ঘৰখনত অকলে থাকো আৰু মোৰ ঘৰটোও পথাৰৰ মাজত, সেয়ে হীৰাখিনি চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত জমা দিছো ৷"

Woman Millionaire
ৰস্না গৌলদাৰৰ ঘৰটো (ETV Bharat)

আনহাতে সংশ্লিষ্ট চৰকাৰী হীৰা খনন বিভাগৰ বিষয়া অনুপম সিঙে ক'লে- "ৰস্না গৌলদাৰে খননত পোৱা আঠোটুকুৰা হীৰাৰেই ওজন বেলেগ বেলেগ আৰু তাৰ গুণগত মানো সুকীয়া সুকীয়া ৷ কিন্তু ইয়াৰ মূল্য কেবালাখো হ'ব ৷ এই হীৰা কেইডোখৰ শীঘ্ৰে চৰকাৰীভাৱে নিলাম কৰা হ'ব ৷"

লগতে পঢ়ক: ছত্তীশগড়ৰ সুকমাত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত নিহত মহিলা নক্সালবাদী

ETV Bharat Logo

