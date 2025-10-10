শীত আহিল...অৰুণাচলৰ য়াকৰ গন্তব্য স্থানো সলনি হ'বৰ হ'ল

শীত আহিল...অৰুণাচলৰ য়াকৰ গন্তব্য স্থানো সলনি হ'বৰ হ'ল
সচৰাচৰ শীত অঞ্চলত পোৱা য়াকক গ্ৰীষ্মৰ সময়ছোৱাত ওখ অঞ্চললৈ লৈ যোৱা হয় । শীতৰ আগমনৰ লগে লগে পালকসকলে য়াকবোৰ নামনি অঞ্চললৈ অনাৰ প্ৰস্তুতি চলায় ।
Published : October 10, 2025 at 6:30 PM IST
তেজপুৰ : গ্ৰীষ্মকাল সমাপ্তিৰ লগে লগে ভাৰতবৰ্ষৰ পূব প্ৰান্তত থকা পাহাৰীয়া ৰাজ্য পশ্চিম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ জনপ্ৰিয় পোহনীয়া জন্তু য়াক হিমালয়ৰ কাষৰ পৰা নামনি অংশলৈ ধাৱমান হ'বলৈ ধৰে । ৰাজ্যখনৰ পশ্চিম প্ৰান্তত থকা টাৱাং আৰু ডিৰাং অঞ্চলৰ য়াক পালকসকলে প্ৰায় ৫ মাহৰ পিছত পুনৰ ইহঁতক ঘূৰাই অনাৰ প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিব অক্টোবৰ মাহৰ ১৫ তাৰিখৰ পৰা ।
উল্লেখ্য যে য়াক ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত লাডাখ, হিমাচল প্ৰদেশ, ছিকিম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পশ্চিম প্ৰান্তত পোৱা এবিধ জন্তু । ২০২৪ বৰ্ষত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ য়াকৰ চুৰ্পিয়ে জিআই টেগ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । কিন্তু এই য়াক কোন কোন অঞ্চলত পোৱা যায় সেয়া সকলোৱে জানিবলৈ নিশ্চয় বিচাৰে । বৰ্তমান অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পোহনীয়া য়াকবোৰৰ পালকসকলে সীমান্তৰ অঞ্চলত অৰ্থাৎ অতি ঠাণ্ডা ঠাইত ইহঁতক ৰাখিছে । পশ্চিম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাং, চেলা পাছ, ডিৰাং, পশ্চিম কামেং জিলাৰ পৰা য়াক পালকসকল কেইদিনমান পিছত পাহাৰৰ নামনি অংশলৈ নামি আহিব ।
পশ্চিম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পশ্চিম কামেং জিলা আৰু টাৱাং এই দুখন জিলাত য়াক পোৱা যায় । প্রেম থিনলী নামৰ টাৱাঙৰ এগৰাকী য়াক পালকে ই টিভি ভাৰতক কয়, "এজন পালকৰ প্ৰায় ২০-১০০ টালৈ য়াক আছে । যাৰ ঘৰত বেছিকৈ আছে তেওঁ আটাইতকৈ প্ৰভাৱশালী অৰ্থাৎ ধনী ব্যক্তি আৰু তেওঁলোকে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা এই প্ৰজাতিটোৰ প্ৰতিপালনৰ বাবে চৰকাৰী সাহায্য লাভ কৰে ।"
গ্ৰীষ্মকালত য়াকৰ স্থান :
য়াক সচৰাচৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলত পোৱা এবিধ জন্তু । বিশেষকৈ ঠাণ্ডা আৰু বৰফৰ অঞ্চলত থাকে এই জন্তুবিধ । উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পশ্চিম কামেং জিলা আৰু টাৱাং জিলাত পোৱা যায় য়াক । গ্ৰীষ্মকালত য়াকসমূহ পাহাৰীয়া শুকান অঞ্চলৰ পৰা ঠাণ্ডা অঞ্চললৈ পঠাই দিয়া হয় । লগত একোজন পালক আৰু বহু ৰেচন সামগ্ৰী থাকে । ডিঙৰাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় য়াক গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ সঞ্চালক মিহিৰ সৰকাৰে জনায় যে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ডিৰাং আৰু টাৱাং চেক্টৰত প্ৰায় ৩০০ য়াক পালক আছে আৰু সমগ্ৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰায় ৫০০ এনে য়াক পালক আছে ।
ছাঙ্গে ৱাংগ নামৰ এজন য়াক পালকে জনায় যে তেওঁলোকে গ্ৰীষ্মকালত য়াকসমূহ চেলা পাছৰ পৰা লগুথাঙলৈ স্থানান্তৰ কৰিছিল । এতিয়া নামনিৰ ফালে ঠাণ্ডা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগেই টাৱাঙলৈ পুনৰ ঘূৰাই অনাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে ।
প্ৰজাতিগত নাম :
ৰাষ্ট্ৰীয় গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ তথ্য অনুসৰি অৰুণাচলী য়াকৰ প্ৰজাতিক ব্ৰকপা নামেৰে জনা যায় । এই য়াক জনজাতীয় পশুপালকসকলৰ ওচৰত পোৱা যায়, যিসকলে গ্ৰীষ্মকালত নিজৰ য়াকৰ সৈতে অধিক উচ্চতাৰ অঞ্চললৈ (১০,০০০ ফুট আৰু তাতকৈ অধিক উচ্চতাত) প্ৰব্ৰজন কৰে আৰু শীতকালত মধ্য উচ্চতাৰ পাহাৰীয়া অঞ্চললৈ নামি আহে । খাদ্য সামগ্ৰী য়াকৰ পিঠিত বোজা দি আগন্তুক ৫ মাহৰ বাবে প্ৰতিটো পৰিয়ালৰে দুই এজন লোকে লৈ যায় । পিঠিত প্ৰায় ৫০ কেজিলৈকে ওজন বান্ধি সীমান্তলৈ যাত্ৰা কৰে তেওঁলোকে । উল্লেখ্য যে দুৰ্গম অঞ্চলৰ বিশেষ ঠাইত সুৰক্ষা বাহিনীয়েও য়াকৰ পিঠিত বোজা কঢ়িয়াই নিয়ে । যিহেতু এই প্ৰজাতিটো অতি উচ্চতাত বসবাস কৰে, সেইবাবে এই য়াক জনজাতীয় পশুপালকসকলক সমৃদ্ধ পুষ্টি প্ৰদান কৰাৰ প্ৰধান আহিলা হিচাপে ব্যৱহৃত হৈ আহিছে ।
য়াকৰ আকৃতি :
ডিৰাঙৰ য়াক গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ তথ্য অনুসৰি য়াক হৈছে সাধাৰণ গৰু বা ম'হৰ দৰে এবিধ ডাঙৰ জন্তু । মাত্ৰ ইয়াৰ তললৈ ওলমি থকা অতি ঘন, দীঘল নোমৰ বাবে এই জন্তুবিধ দেখিবলৈ বাকীবোৰৰ তুলনাত সুকীয়া । য়াক বনৰীয়া আৰু ঘৰচীয়া দুবিধ আছে । বনৰীয়া য়াকৰ ৰং সাধাৰণতে গাঢ়, ক'লাৰ পৰা বাদামী হ'লেও ঘৰচীয়া য়াকৰ ৰঙৰ যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হয় । প্ৰায়ে বাদামী আৰু ক্ৰীম ৰঙৰ দাগ থাকে । ইয়াৰ কাণ সৰু আৰু কপাল বহল, মসৃণ শিং সাধাৰণতে গাঢ় ৰঙৰ । মতা য়াকৰ শিংবোৰ মূৰৰ কাষৰ পৰা ওলাই যায় আৰু তাৰ পিছত পিছলৈ বক্ৰ হয়; সাধাৰণতে ইহঁতৰ দৈৰ্ঘ্য ৪৮ৰ পৰা ৯৯ চে.মি. (১৯ৰ পৰা ৩৯ ইঞ্চি) হয় ।
মাইকী য়াকৰ শিং সৰু, ২৭ৰ পৰা ৬৪ চেণ্টিমিটাৰ (১১ৰ পৰা ২৫ ইঞ্চি) দীঘল আৰু অধিক উলম্ব আকৃতিৰ । দুয়ো প্ৰকাৰৰ য়াকৰ ডিঙি চুটি আৰু কান্ধৰ ওপৰত ওখ কুঁজ থাকে যদিও মতাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো ডাঙৰ আৰু অধিক দেখা যায় । মতা য়াকৰ ওজন ৩৫০ৰ পৰা ৫৮৫ কিলোগ্ৰাম (৭৭২ৰ পৰা ১,২৯০ পাউণ্ড), মাইকী য়াকৰ ওজন ২২৫ৰ পৰা ২৫৫ কিলোগ্ৰাম (৪৯৬ৰ পৰা ৫৬২ পাউণ্ড) হয় । বনৰীয়া য়াক যথেষ্ট ডাঙৰ হ'ব পাৰে । ইয়াৰ ওজন ১০০০ কিলোগ্ৰাম (২,২০০ পাউণ্ড) পৰ্যন্ত হয় । ইয়াৰ প্ৰজাতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ঘৰচীয়া মতা য়াকৰ উচ্চতা ১১১-১৩৮ চেণ্টিমিটাৰ (৪৪-৫৪ ইঞ্চি) । আনহাতে মাইকীবোৰৰ উচ্চতা ১০৫-১১৭ চেণ্টিমিটাৰ (৪১-৪৬ ইঞ্চি) (তথ্য ডিৰাং য়াক গৱেষণা কেন্দ্ৰ) ।
জি আই টেগ :
বিগত ২০২৪ বৰ্ষত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ য়াকৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা এবিধ সামগ্ৰীয়ে জি আই টেগ লাভ কৰিছে । য়াক গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ সঞ্চালকে কয়- "য়াকৰ ঘি (Yak ghee), য়াকৰ চুৰকাম (Yak churkam), য়াকৰ চামৰ (Yak chamar), য়াকৰ চিপ্পা যাম (Chippa jamu), য়াক কম্বল (Lieu/blanket) আৰু য়াকৰ পৰা নিৰ্মিত স্থানীয় জেকেট (Phu chuppa jacket)ৰ জি আই টেগৰ বাবেও আবেদন কৰা হৈছে ।"
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাং জিলাৰ মক'টো অঞ্চলত য়াকৰ নোমৰ পৰা টুপী ঘৰুৱাভাৱে প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু ই প্ৰচণ্ড শীতৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ স্থানীয় লোকে ব্যৱহাৰ কৰে । কিন্তু এই টুপী ঠাই বিশেষে পৃথক পৃথক আকৃতিৰ হয় ।
অৰুণাচলী য়াক :
বিশেষকৈ য়াকক মাংস, গাখীৰ আৰু পৰিবহণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু অধিক উচ্চতাৰ অঞ্চলৰ বসতি কৰা লোকসকল য়াকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । স্থানীয় সম্প্ৰদায়সমূহৰ জীৱিকাৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ য়াক আৰু ইয়াৰ স্থিতিস্থাপকতা আৰু চৰম পৰিস্থিতিৰ সৈতে খাপ খাই থকাৰ বাবে ই স্বীকৃতি লাভ কৰিছে । ভাৰতত বিশেষকৈ লাডাখ, ছিকিম, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু হিমাচল প্ৰদেশত য়াক পোৱা যায় আৰু সম্প্ৰতি ইয়াৰ বৰ্ধিত সংখ্যাই চৰণীয়া পথাৰ হ্ৰাস, জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, ৰোগ আৰু জিনীয় পৰিৱৰ্তনকে ধৰি অসংখ্য প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে ।
বিগত ২০২৪ চনৰ জুন মাহত ভাৰতীয় গৱেষণাকাৰী দলে অত্যাধুনিক লং ৰিড ছিকুৱেন্সিং প্ৰযুক্তি আৰু জৈৱ তথ্য বিজ্ঞানৰ সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰি ক্ৰম'জম তথা বংশ বৃদ্ধিৰ ৰহস্য ভেদ কৰিছিল ।
চৰকাৰী তথ্য মতে জম্মু-কাশ্মীৰত ভাৰতৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক য়াক আছে, য'ত গৰিষ্ঠসংখ্যক য়াক কেৱল লাডাখতে পোৱা যায় । লাডাখ অঞ্চলৰ অৰ্থনীতিৰ এক উল্লেখযোগ্য অংশ হৈছে য়াক । বোজা কঢ়িওৱাৰ উপৰিও য়াকক কৃষিকৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰা হয় । আনহাতে ছিকিমৰ উত্তৰ ছিকিম আৰু পূব ছিকিম জিলাত য়াক পোৱা যায় । য'ত বিশেষকৈ ডকপা সম্প্ৰদায়ৰ ই পোহনীয়া জন্তু । উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰত ছিকিমৰ সমান্তৰালভাৱে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিশেষকৈ ওখ পাহাৰত য়াক পোৱা যায় । হিমাচল প্ৰদেশ আৰু উত্তৰাখণ্ডতো অতি উচ্চ অঞ্চলত য়াক পোৱা যায় ।
লগতে পঢ়ক :ধান কটাক লৈ খাছি-অসমীয়াৰ যুঁজ, নিহত এজন