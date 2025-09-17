২০০১ চনত মুম্বাইৰ হত্য়াকাণ্ড: গেংষ্টাৰ ছোটা ৰাজনৰ জামিন বাতিল

২০০১ চনত মুম্বাইৰ হত্য়াকাণ্ড: গেংষ্টাৰ ছোটা ৰাজনৰ জামিন বাতিল
ৰাজন ২৭ বছৰ ধৰি পলাতক হৈ থকাৰ লগতে চাৰিটা গোচৰত দোষী সাব্যস্ত হোৱা বুলি শুনানিৰ সময়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয় ৷
নতুন দিল্লী: ২০০১ চনত মুম্বাইৰ এখন হোটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী জয়া শ্বেট্টীৰ হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰত নাম সাঙোৰ খোৱা গেংষ্টাৰ ছোটা ৰাজনক দিয়া জামিন নাকচ কৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে । ন্যায়াধীশ বিক্ৰম নাথ আৰু সন্দীপ মেহতাৰে গঠিত দুজনীয়া বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত এই বিষয়টো শুনানিৰ বাবে উত্থাপন কৰা হৈছিল ।
শুনানিৰ সময়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে লক্ষ্য কৰিছিল যে ২৭ বছৰ ধৰি ছোটা ৰাজন পলাতক অৱস্থাত আছিল আৰু চাৰিটা গোচৰত দোষী সাব্যস্ত হৈছিল । ৰাজনৰ অধিবক্তাই যুক্তি দিছিল যে এইটো এক প্ৰমাণবিহীন গোচৰ আৰু এনে ৭১ টা গোচৰৰ ভিতৰত চি বি আয়ে ৪৭ টা গোচৰত ৰাজনৰ বিৰুদ্ধে কোনো তথ্য়-প্ৰমাণ লাভ কৰা নাছিল । ৰাজনৰ অধিবক্তাই একপ্ৰকাৰ দাবী কৰিয়েই কয় যে তদন্তকাৰী সংস্থাই পৰৱৰ্তী সময়ত সেই গোচৰসমূহ বন্ধ কৰি দিছিল ।
অতিৰিক্ত ছলিচিটৰ জেনেৰেল এছ ভি ৰাজুৱে চি বি আইক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি বিচাৰপীঠত কয় যে উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই গোচৰৰ অভিযুক্ত ছোটা ৰাজনৰ যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড স্থগিত ৰাখিছে । কিন্তু বিচাৰপীঠে ওলোটাকৈ প্ৰশ্ন কৰে, ‘‘এনে ব্যক্তিৰ শাস্তি কিয় স্থগিত ৰাখিব লাগে ?’’
ৰাজনৰ অধিবক্তাই কয় যে তেওঁক সুকীয়া হত্যাৰ গোচৰত দোষী সাব্যস্ত কৰি যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছে । তেতিয়া বিচাৰপীঠে কয়, ‘‘এই গোচৰত আমি জামিন বাতিল কৰিম ।’’
ৰাজনৰ অধিবক্তাই যুক্তি দিছিল যে তেওঁক কেইবাটাও গোচৰৰ পৰা দোষমুক্ত ঘোষণা কৰা হৈছে । ৰাজনৰ অধিবক্তাই দৃঢ়তাৰে কয় যে গোচৰটোৰ কোনো তথ্য-প্ৰমাণ নাই । প্ৰত্যুত্তৰত বিচাৰপীঠে কয়, ‘‘আপোনাৰ নামটো নিজেই যথেষ্ট ডাঙৰ…৷’’ বিচাৰপীঠে লক্ষ্য কৰে যে ছোটা ৰাজনে ইতিমধ্যে আন এটা গোচৰত দোষী সাব্যস্ত হৈ শাস্তি হিচাপে ন্যায়িক জিম্মাত আছিল ।
উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই চি বি আইৰ আবেদন মানি লৈ তেওঁৰ জামিন বাতিল কৰে । ২০২৪ চনৰ মে’ মাহত এখন বিশেষ আদালতে এখন হোটেলৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰত ৰাজনক দোষী সাব্যস্ত কৰি যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰে ।
ৰাজনে এই নিৰ্দেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰাৰ লগতে তেওঁৰ শাস্তি স্থগিত ৰখাৰ লগতে তেওঁক অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন প্ৰদান কৰিবলৈও অনুৰোধ জনায় ।
উল্লেখ্য যে, মধ্য মুম্বাইৰ গামদেৱীত থকা গোল্ডেন ক্রাউন হোটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী জয়া শ্বেট্টীক ২০০১ চনৰ ৪ মে’ত হোটেলখনৰ প্রথম মহলাত ৰাজন গেঙৰ দুজন সদস্যই গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল ৷ ইতিমধ্যে জ্যেষ্ঠ অপৰাধ সংবাদদাতা জে দেৰ হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰত আজীৱন কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি ভূগি আছে গেংষ্টাৰ ছোটা ৰাজনে ।
