Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

চিয়াং নদীবান্ধ নিৰ্মাণ হ'লে চিয়াং বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ বৃহৎ ঘাটি হিচাপে বিবেচিত হব: ওজিং - SIANG RIVER DAM

চিয়াং নদীবান্ধক লৈ ৩২৯ টা পৰিয়ালৰ প্ৰতিনিধিৰ পি এফ আৰৰ বাবে সন্মতি । স্থানীয় লোকৰ ক্ষোভ । কি কয় মন্ত্ৰীয়ে ?

Why is the Siang river dam being constructed, said minister of Arunachal Pradesh
নদীবান্ধ নিৰ্মাণত যাতে বিক্ষিপ্ত ঘটনা নহয় তাৰ বাবে নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়েন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 7, 2025 at 8:18 PM IST

6 Min Read

তেজপুৰ: চীনৰ বৃহৎ নদীবান্ধৰ ভেটা দিবলৈ ভাৰত চৰকাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চিয়াং নদীৰ বক্ষত নিৰ্মাণ কৰিব বৃহৎ নদীবান্ধ । এই নদীবান্ধৰ ফলত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চিয়াং জিলাৰ ৰূপৰেখা সলনি হ'ব আৰ্থিকভাৱে টনকিয়াল হ'ব বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামীণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী ওজিঙ টাচিঙে । চিয়াং নদীবান্ধক লৈ যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হৈ আছিল এইসমূহ বুজাবুজিৰে সমাধান কৰি এক নতুন ৰূপ দিয়াৰ বিষয়ে মন্তব্য কৰে স্থানীয় বিধায়ক তথা ৰাজ্যখনৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

ই টিভি ভাৰতৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰণৱ কুমাৰ দাসৰ লগত হোৱা এক টেলিফোন বার্তালাপত এই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"চিয়াং নদীৰ বান্ধ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ তথ্য আহৰণ কৰাৰ যি ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থাৰ বাবে ইতিমধ্যে স্থানীয় কেবাখনো গাঁৱৰ লগত এক বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈ গৈছে আৰু কিছুসংখ্যক লোক আছে তেওঁলোকৰ সন্মতিৰ বাবে স্বাক্ষৰ অভিযান আৰম্ভ কৰা হ'ব ।"

নদীবান্ধ নিৰ্মাণক লৈ স্থানীয় লোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)

মন্ত্ৰী টাচিঙে স্থানীয় বিধায়ক হিচাপে কয়,"সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি যি প্ৰচাৰ চলিছে আৰু সামাজিক মাধ্যমত হৈ থকা চৰ্চা প্ৰকৃত তথ্য নহয় । আমি গ্ৰাউণ্ড লেবেলত কাম কৰোঁ, আমি জানো আৰু আমাৰ পঞ্চায়তৰ নেতাসকলে ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিছে ।"

তেওঁ কয়,"নদীবান্ধ নিৰ্মাণৰ কাম অহা ২০২৩ বৰ্ষৰ পূৰ্বে আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই বছৰ অক্টোবৰ মাহৰ পৰা প্রি-ফেচিবিলিটি ৰিপোৰ্ট অৰ্থাৎ প্ৰাক-সম্ভাৱ্যতা প্ৰতিবেদনৰ কাম আৰম্ভ হ'লে, ডি পি আৰৰ বাবে কাম আৰম্ভ হ'ব ।" আনহাতে বান্ধ নিৰ্মাণ ঠাইত সুৰক্ষাকৰ্মী মোতায়েন কৰাৰ বিষয়ে তেওঁ কয়,"পূৰ্বতে বহুতো মেচিন জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল । সেই বাবেই সুৰক্ষা বঢ়োৱা হৈছে, ইয়াৰ মান এইটো নহয় যে আমি চৰকাৰে কাৰোবাক আক্ৰমণ কৰিবলৈ এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ ।"

মন্ত্ৰী টাচিঙে কয়,"চীনে যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বক্ষত ৬০ মেগৱাটৰ বান্ধ নিৰ্মাণ কৰিছে আমি ভাৰতেও তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ হিচাপে এটা বান্ধ নিৰ্মাণৰ প্ৰয়োজন আছে । কাৰণ চীনৰ লগত আমি সহযোগিতা কৰাৰ কোনো স্থল নাই । যদি আমি কিবা এটা সাংঘাতিক নকৰোঁ আৰু এই বান্ধ নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছত আমি চীনৰ লগত কথা পাতিব পাৰিম । আমি সকলোৱে জানো চীনৰ লগত ভাৰতৰ জল চুক্তি স্বাক্ষৰ আছে যদিও চীনে কেতিয়াও আমাক কোনো তথ্যৰ ভাগ-বতৰা নকৰে । যদি আমি আমাৰফালে উন্নয়ন কাম কৰোঁ, তেতিয়া আমি চীনৰ লগত ভাগ-বাটোৱাৰা কৰিব পাৰিম ।"

তেওঁ পুনৰ কয়,"এই নদীবান্ধৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সংস্থাপনৰ এক বৃহৎ অংশ মুকলি হ'ব, ঘৰে ঘৰে সংস্থাপনৰ দুৱাৰ মুকলি হ'ব । ফলস্বৰূপে চিয়াং বেল্টৰ দৃশ্যই সলনি হ'ব, কাৰণ বহুতো নতুন নতুন উন্নয়নৰ কাম কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জৰিয়তে লাভ কৰা হৈছে । যদি এই চিয়াং নদীৰ বান্ধ নিৰ্মাণ হয় বোধহয় ভাৰতৰ এইটো প্ৰথমটো নদীবান্ধ হ'ব যিটো কল্পনাৰ বাহিৰত ।"

মন্ত্ৰী ওজিঙ টাচিঙৰ সৈতে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়,"সমগ্ৰ চিয়াং জিলা দেশৰ ভিতৰতে একমাত্ৰ বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰিব । চিয়াং নদীৰ সিপাৰে নিৰ্মাণৰ বাবে কাম হাতত লৈছে । মূল বান্ধটোৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ’লে নদীখনত ৯ বিলিয়ন ঘনমিটাৰ পানী ৰখা হ’ব । কেৱল চিয়াঙৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই প্ৰায় ১১,০০০ মেগাৱাট উৎপাদন কৰিব, যাৰ ফলত ই ভাৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ জলবিদ্যুৎ বান্ধ হ'ব ।"

বিগত ২০০৮ চনত ভাৰত চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰকল্প হিচাপে ঘোষণা কৰা চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্পৰ প্ৰাক-সম্ভাৱ্যতা প্ৰতিবেদনৰ বাবে যোৱা ১২ জুলাইত নামনি অংশ আৰু ৫ আগষ্টত ৰীগা গাঁওবাসীৰ লগত আন এক চুক্তি স্বাক্ষৰ হয় । কাৰণ চিয়াং নদীৰ এই বান্ধৰ বাবে অৰুণাচল প্ৰদেশত এক বৃহৎ প্ৰতিবাদ সৃষ্টি হৈছিল । চিয়াং উচ্চ বহুমুখী প্ৰকল্প ৰীগা গাঁৱৰ গৰিষ্ঠসংখ্যক বাসিন্দাৰ মাজত একমত গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত মত প্ৰদৰ্শন কৰি জাতি আৰু ৰাজ্যৰ স্বাৰ্থক সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন কৰে । উল্লেখ্য যে গাঁওখনৰ ৮০%তকৈ অধিক ঘৰে প্ৰাক-সম্ভাৱ্যতা প্ৰতিবেদনৰ পি এফ আৰক সহায় কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চৰকাৰক ।

উল্লেখযোগ্য যে ,মুঠ ৩২৯ টা পৰিয়ালৰ প্ৰতিনিধিয়ে পি এফ আৰৰ বাবে সন্মতি প্ৰকাশ কৰে । এই চৰ্তমতে চৰকাৰে প্ৰথমে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া প্ৰাৰম্ভিক জৰীপটো সম্পন্ন কৰিব লাগে আৰু যদি সম্ভৱপৰ বুলি ধৰা পৰে তেন্তে সকলো অংশীদাৰক জড়িত কৰি ৰাজহুৱা শুনানিৰ জৰিয়তে অনুসৰণ কৰিব লাগে ।

Why is the Siang river dam being constructed, said minister of Arunachal Pradesh
বৃদ্ধি কৰা হৈছে নিৰাপত্তাৰক্ষী (ETV Bharat Assam)

ৰিগা মবুক ছিয়াং আপাৰ প্ৰজেক্টৰ বহুমুখী বান্ধ সমিতিৰ অধ্যক্ষ টেপিং টালিয়ে কয়,"আমি এই বান্ধ নিৰ্মাণে কি কৰিব সেই বিষয়ে যথেষ্ট শুনিছোঁ, যিসকলে দাবী কৰে যে বান্ধ নিৰ্মাণ হ’লে কেইবাখনো গাঁও আৰু অঞ্চল ডুব যাব । গতিকে আমি চৰকাৰৰ কথাও শুনিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু পি এফ আৰৰ কাৰ্যকলাপক সমৰ্থন কৰিম যাতে সঠিকভাৱে কি হ’ব, আমাৰ অঞ্চলটোৰ কিমানখিনি ডুব যাব আৰু তাৰবাবে কি ক্ষতিপূৰণ দিয়া হ’ব ? তাৰ পিছত আমি সিদ্ধান্ত ল'ম যে বান্ধ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত আমি ঠিকেই আছোঁ নে নাই । এতিয়াৰ বাবে আমি কেৱল পিএফআৰৰ বাবে আমাৰ সন্মতিহে দিছোঁ ।"

মঙলবাৰৰ বৈঠকৰ সময়ত গাঁওবাসীয়েও চাৰি দফীয়া প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে, যাৰ প্ৰতিলিপি ভিডিঅ’ বাৰ্তাৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰা হয় । এই প্ৰস্তাৱটোৱে প্ৰকল্পটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ চৰ্তসাপেক্ষ্য সমৰ্থনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে আৰু প্ৰকল্পটো আগবাঢ়িলে স্বচ্ছতা আৰু ন্যায্য ক্ষতিপূৰণৰ দাবীসমূহ পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছে ।

আনহাতে, স্থানীয় লোক ৰীগাৰ বাসিন্দা অনি তাপাকে ইটিভি ভাৰতক কয়,"মই ইয়াৰ বাসিন্দা হিচাপে দুখৰে জনাওঁ যে চৰকাৰে সকলো গাঁওবাসীৰ লগত ভালদৰে আলোচনা নকৰাকৈ এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ লগত যি চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছে সেয়া যি সকলে এই স্বাক্ষৰ কৰিছে তেওঁলোকে ভুলতে কৰিছে আৰু ইয়াৰ বাবে চৰকাৰে চিয়াংবাসীৰ লগত অন্যায় কৰিছে বুলি কয় । এনে লোকৰ নাম অন্য গাঁৱৰ ব্যৱহাৰ কৰি এই বুজাবুজি কৰিছে ।"

Why is the Siang river dam being constructed, said minister of Arunachal Pradesh
মন্ত্ৰী ওজিং টাচিং (ETV Bharat Assam)

পূৰ্বে এই বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰোধিতাৰ মূল স্থান হিচাপে পৰিগণিত হোৱা ৰিগা গাঁৱৰ বাসিন্দাৰ আলোচনা আৰু জ্ঞাত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ সাপেক্ষে নিজৰ স্থিতি পুনৰ বিবেচনা কৰে । প্ৰস্তাৱিত চিয়াং উচ্চ বহুমুখী প্ৰকল্পটো অৰুণাচল প্ৰদেশৰ অন্যতম বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প আৰু ই বছৰ বছৰ ধৰি অংশীদাৰসকলৰ পৰা মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া লাভ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: পৰৱৰ্তী দুদিনলৈ বন্ধ কেদাৰনাথ যাত্ৰা, নৈৰ পাৰলৈ যোৱাত নিষেধাজ্ঞা প্ৰশাসনৰ - KEDARNATH YATRA 2025

উত্তৰকাশীৰ ধৰালী দুৰ্যোগৰ প্ৰকৃত কাৰণ কি ? - UTTARKASHI DHARALI DISASTER

তেজপুৰ: চীনৰ বৃহৎ নদীবান্ধৰ ভেটা দিবলৈ ভাৰত চৰকাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চিয়াং নদীৰ বক্ষত নিৰ্মাণ কৰিব বৃহৎ নদীবান্ধ । এই নদীবান্ধৰ ফলত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চিয়াং জিলাৰ ৰূপৰেখা সলনি হ'ব আৰ্থিকভাৱে টনকিয়াল হ'ব বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামীণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী ওজিঙ টাচিঙে । চিয়াং নদীবান্ধক লৈ যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হৈ আছিল এইসমূহ বুজাবুজিৰে সমাধান কৰি এক নতুন ৰূপ দিয়াৰ বিষয়ে মন্তব্য কৰে স্থানীয় বিধায়ক তথা ৰাজ্যখনৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

ই টিভি ভাৰতৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰণৱ কুমাৰ দাসৰ লগত হোৱা এক টেলিফোন বার্তালাপত এই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"চিয়াং নদীৰ বান্ধ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ তথ্য আহৰণ কৰাৰ যি ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থাৰ বাবে ইতিমধ্যে স্থানীয় কেবাখনো গাঁৱৰ লগত এক বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈ গৈছে আৰু কিছুসংখ্যক লোক আছে তেওঁলোকৰ সন্মতিৰ বাবে স্বাক্ষৰ অভিযান আৰম্ভ কৰা হ'ব ।"

নদীবান্ধ নিৰ্মাণক লৈ স্থানীয় লোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)

মন্ত্ৰী টাচিঙে স্থানীয় বিধায়ক হিচাপে কয়,"সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি যি প্ৰচাৰ চলিছে আৰু সামাজিক মাধ্যমত হৈ থকা চৰ্চা প্ৰকৃত তথ্য নহয় । আমি গ্ৰাউণ্ড লেবেলত কাম কৰোঁ, আমি জানো আৰু আমাৰ পঞ্চায়তৰ নেতাসকলে ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিছে ।"

তেওঁ কয়,"নদীবান্ধ নিৰ্মাণৰ কাম অহা ২০২৩ বৰ্ষৰ পূৰ্বে আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই বছৰ অক্টোবৰ মাহৰ পৰা প্রি-ফেচিবিলিটি ৰিপোৰ্ট অৰ্থাৎ প্ৰাক-সম্ভাৱ্যতা প্ৰতিবেদনৰ কাম আৰম্ভ হ'লে, ডি পি আৰৰ বাবে কাম আৰম্ভ হ'ব ।" আনহাতে বান্ধ নিৰ্মাণ ঠাইত সুৰক্ষাকৰ্মী মোতায়েন কৰাৰ বিষয়ে তেওঁ কয়,"পূৰ্বতে বহুতো মেচিন জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল । সেই বাবেই সুৰক্ষা বঢ়োৱা হৈছে, ইয়াৰ মান এইটো নহয় যে আমি চৰকাৰে কাৰোবাক আক্ৰমণ কৰিবলৈ এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ ।"

মন্ত্ৰী টাচিঙে কয়,"চীনে যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বক্ষত ৬০ মেগৱাটৰ বান্ধ নিৰ্মাণ কৰিছে আমি ভাৰতেও তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ হিচাপে এটা বান্ধ নিৰ্মাণৰ প্ৰয়োজন আছে । কাৰণ চীনৰ লগত আমি সহযোগিতা কৰাৰ কোনো স্থল নাই । যদি আমি কিবা এটা সাংঘাতিক নকৰোঁ আৰু এই বান্ধ নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছত আমি চীনৰ লগত কথা পাতিব পাৰিম । আমি সকলোৱে জানো চীনৰ লগত ভাৰতৰ জল চুক্তি স্বাক্ষৰ আছে যদিও চীনে কেতিয়াও আমাক কোনো তথ্যৰ ভাগ-বতৰা নকৰে । যদি আমি আমাৰফালে উন্নয়ন কাম কৰোঁ, তেতিয়া আমি চীনৰ লগত ভাগ-বাটোৱাৰা কৰিব পাৰিম ।"

তেওঁ পুনৰ কয়,"এই নদীবান্ধৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সংস্থাপনৰ এক বৃহৎ অংশ মুকলি হ'ব, ঘৰে ঘৰে সংস্থাপনৰ দুৱাৰ মুকলি হ'ব । ফলস্বৰূপে চিয়াং বেল্টৰ দৃশ্যই সলনি হ'ব, কাৰণ বহুতো নতুন নতুন উন্নয়নৰ কাম কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জৰিয়তে লাভ কৰা হৈছে । যদি এই চিয়াং নদীৰ বান্ধ নিৰ্মাণ হয় বোধহয় ভাৰতৰ এইটো প্ৰথমটো নদীবান্ধ হ'ব যিটো কল্পনাৰ বাহিৰত ।"

মন্ত্ৰী ওজিঙ টাচিঙৰ সৈতে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়,"সমগ্ৰ চিয়াং জিলা দেশৰ ভিতৰতে একমাত্ৰ বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰিব । চিয়াং নদীৰ সিপাৰে নিৰ্মাণৰ বাবে কাম হাতত লৈছে । মূল বান্ধটোৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ’লে নদীখনত ৯ বিলিয়ন ঘনমিটাৰ পানী ৰখা হ’ব । কেৱল চিয়াঙৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই প্ৰায় ১১,০০০ মেগাৱাট উৎপাদন কৰিব, যাৰ ফলত ই ভাৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ জলবিদ্যুৎ বান্ধ হ'ব ।"

বিগত ২০০৮ চনত ভাৰত চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰকল্প হিচাপে ঘোষণা কৰা চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্পৰ প্ৰাক-সম্ভাৱ্যতা প্ৰতিবেদনৰ বাবে যোৱা ১২ জুলাইত নামনি অংশ আৰু ৫ আগষ্টত ৰীগা গাঁওবাসীৰ লগত আন এক চুক্তি স্বাক্ষৰ হয় । কাৰণ চিয়াং নদীৰ এই বান্ধৰ বাবে অৰুণাচল প্ৰদেশত এক বৃহৎ প্ৰতিবাদ সৃষ্টি হৈছিল । চিয়াং উচ্চ বহুমুখী প্ৰকল্প ৰীগা গাঁৱৰ গৰিষ্ঠসংখ্যক বাসিন্দাৰ মাজত একমত গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত মত প্ৰদৰ্শন কৰি জাতি আৰু ৰাজ্যৰ স্বাৰ্থক সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন কৰে । উল্লেখ্য যে গাঁওখনৰ ৮০%তকৈ অধিক ঘৰে প্ৰাক-সম্ভাৱ্যতা প্ৰতিবেদনৰ পি এফ আৰক সহায় কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চৰকাৰক ।

উল্লেখযোগ্য যে ,মুঠ ৩২৯ টা পৰিয়ালৰ প্ৰতিনিধিয়ে পি এফ আৰৰ বাবে সন্মতি প্ৰকাশ কৰে । এই চৰ্তমতে চৰকাৰে প্ৰথমে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া প্ৰাৰম্ভিক জৰীপটো সম্পন্ন কৰিব লাগে আৰু যদি সম্ভৱপৰ বুলি ধৰা পৰে তেন্তে সকলো অংশীদাৰক জড়িত কৰি ৰাজহুৱা শুনানিৰ জৰিয়তে অনুসৰণ কৰিব লাগে ।

Why is the Siang river dam being constructed, said minister of Arunachal Pradesh
বৃদ্ধি কৰা হৈছে নিৰাপত্তাৰক্ষী (ETV Bharat Assam)

ৰিগা মবুক ছিয়াং আপাৰ প্ৰজেক্টৰ বহুমুখী বান্ধ সমিতিৰ অধ্যক্ষ টেপিং টালিয়ে কয়,"আমি এই বান্ধ নিৰ্মাণে কি কৰিব সেই বিষয়ে যথেষ্ট শুনিছোঁ, যিসকলে দাবী কৰে যে বান্ধ নিৰ্মাণ হ’লে কেইবাখনো গাঁও আৰু অঞ্চল ডুব যাব । গতিকে আমি চৰকাৰৰ কথাও শুনিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু পি এফ আৰৰ কাৰ্যকলাপক সমৰ্থন কৰিম যাতে সঠিকভাৱে কি হ’ব, আমাৰ অঞ্চলটোৰ কিমানখিনি ডুব যাব আৰু তাৰবাবে কি ক্ষতিপূৰণ দিয়া হ’ব ? তাৰ পিছত আমি সিদ্ধান্ত ল'ম যে বান্ধ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত আমি ঠিকেই আছোঁ নে নাই । এতিয়াৰ বাবে আমি কেৱল পিএফআৰৰ বাবে আমাৰ সন্মতিহে দিছোঁ ।"

মঙলবাৰৰ বৈঠকৰ সময়ত গাঁওবাসীয়েও চাৰি দফীয়া প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে, যাৰ প্ৰতিলিপি ভিডিঅ’ বাৰ্তাৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰা হয় । এই প্ৰস্তাৱটোৱে প্ৰকল্পটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ চৰ্তসাপেক্ষ্য সমৰ্থনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে আৰু প্ৰকল্পটো আগবাঢ়িলে স্বচ্ছতা আৰু ন্যায্য ক্ষতিপূৰণৰ দাবীসমূহ পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছে ।

আনহাতে, স্থানীয় লোক ৰীগাৰ বাসিন্দা অনি তাপাকে ইটিভি ভাৰতক কয়,"মই ইয়াৰ বাসিন্দা হিচাপে দুখৰে জনাওঁ যে চৰকাৰে সকলো গাঁওবাসীৰ লগত ভালদৰে আলোচনা নকৰাকৈ এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ লগত যি চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছে সেয়া যি সকলে এই স্বাক্ষৰ কৰিছে তেওঁলোকে ভুলতে কৰিছে আৰু ইয়াৰ বাবে চৰকাৰে চিয়াংবাসীৰ লগত অন্যায় কৰিছে বুলি কয় । এনে লোকৰ নাম অন্য গাঁৱৰ ব্যৱহাৰ কৰি এই বুজাবুজি কৰিছে ।"

Why is the Siang river dam being constructed, said minister of Arunachal Pradesh
মন্ত্ৰী ওজিং টাচিং (ETV Bharat Assam)

পূৰ্বে এই বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰোধিতাৰ মূল স্থান হিচাপে পৰিগণিত হোৱা ৰিগা গাঁৱৰ বাসিন্দাৰ আলোচনা আৰু জ্ঞাত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ সাপেক্ষে নিজৰ স্থিতি পুনৰ বিবেচনা কৰে । প্ৰস্তাৱিত চিয়াং উচ্চ বহুমুখী প্ৰকল্পটো অৰুণাচল প্ৰদেশৰ অন্যতম বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প আৰু ই বছৰ বছৰ ধৰি অংশীদাৰসকলৰ পৰা মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া লাভ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: পৰৱৰ্তী দুদিনলৈ বন্ধ কেদাৰনাথ যাত্ৰা, নৈৰ পাৰলৈ যোৱাত নিষেধাজ্ঞা প্ৰশাসনৰ - KEDARNATH YATRA 2025

উত্তৰকাশীৰ ধৰালী দুৰ্যোগৰ প্ৰকৃত কাৰণ কি ? - UTTARKASHI DHARALI DISASTER

For All Latest Updates

TAGGED:

MINISTER OJING TASINGARUNACHAL PRADESHইটিভি ভাৰত অসমDAM IN SIANG RIVERSIANG RIVER DAM

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

বিবাহ বিচ্ছেদ কেৱল অভিনেত্ৰীৰে নহয়, সাধাৰণ মানুহৰো হয়: শিল্পী শিখা দেৱী

দুবছৰৰ ভিতৰত এক মিলিয়ন গছপুলি ৰোপণ, কোন এইগৰাকী বিশেষ যুৱতী

এয়া কাজিৰঙাৰ সন্ন্যা সিনী- বেলিফুলত তাই আঁকিছে জীৱনৰ ৰঙচঙীয়া কাহিনী

চাকৰিৰ আশা এৰি কেঁচুৰ সৈতে বন্ধুত্ব কৰি এতিয়া জীৱনৰ ছন্দ বিচাৰি পাইছে; নাম তাইৰ তৃষ্ণামণি

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.