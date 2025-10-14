ভাৰতৰ নিম্নমানৰ অৰেল কফ চিৰাপৰ বিৰুদ্ধে WHO ৰ সতৰ্কবাণী জাৰি
WHO এ নিম্নমানৰ সামগ্ৰীৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা দেশ আৰু অঞ্চলসমূহত যোগানৰ ক্ষেত্ৰত নজৰ ৰখাৰ লগতে সতৰ্কতা বৃদ্ধি কৰাৰ আহ্বান জনাইছে ।
Published : October 14, 2025 at 2:09 PM IST
নতুন দিল্লী: ভাৰতত চিনাক্ত হোৱা তিনিটা নিম্নমানৰ অৰেল কাহৰ ঔষধৰ বিৰুদ্ধে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)ই বিশ্বজুৰি ৰাষ্ট্ৰীয় নিয়ন্ত্ৰণ কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান জনাইছে যে যদিহে এইবোৰ তেওঁলোকৰ দেশত ধৰা পৰে তেন্তে এই সন্দৰ্ভত তৎক্ষণাত অৱগত কৰক ।
ইয়াৰ উপৰিও পেছাদাৰী স্বাস্থ্যসেৱকসকলক এই নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ধৰা পৰিলে আৰু বিৰূপ প্ৰভাৱৰ যিকোনো পৰিঘটনা বা প্ৰত্যাশিত প্ৰভাৱৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিয়ন্ত্ৰণ কৰ্তৃপক্ষ বা ৰাষ্ট্ৰীয় ফাৰ্মাকোভিজিলেন্স কেন্দ্ৰক অৱগত কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে ।
মধ্যপ্ৰদেশত ক’লড্ৰিফ প্ৰয়োগ কৰি বৃক্ক বিকল হোৱাৰ সন্দেহত কমেও ২২টা শিশুৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছতে এই সতৰ্কবাণী প্ৰকাশ কৰিছে WHO এ । তদুপৰি ৰাজস্থানৰ বিভিন্ন জিলাত কফ চিৰাপ সেৱন কৰি কমেও তিনিটা শিশুৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
এই নিম্নমানৰ সামগ্ৰীৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা দেশ আৰু অঞ্চলসমূহৰ যোগান শৃংখলৰ ভিতৰত চোৰাংচোৱাগিৰি আৰু অধ্যৱসায় বৃদ্ধিৰ আহ্বান জনাইছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই ।
সোমবাৰে জাৰি কৰা সতৰ্কবাণীত কোৱা হৈছে যে এই অনানুষ্ঠানিক/অনিয়ন্ত্ৰিত বজাৰখনৰ ওপৰত চোৰাংচোৱাগিৰি বৃদ্ধি কৰাটোও পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । আক্ৰান্ত সামগ্ৰীসমূহ হ’ল সাধাৰণতে চৰ্দি, ফ্লু বা কাহৰ লক্ষণসমূহৰ পৰা উপশম পাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা সক্ৰিয় উপাদান থকা অৰেল লিকুইড ঔষধ ।
এই সতৰ্কবাণী অনুসৰি ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় ড্ৰাগছ ষ্টেণ্ডাৰ্ড কণ্ট্ৰল অৰ্গেনাইজেশ্যনে (চি ডি এছ চি অ’) ৮ অক্টোবৰত কমেও তিনিটা অৰেল লিকুইড ঔষধত ডাইথাইলিন গ্লাইকল (ডি ই জি)ৰ উপস্থিতিৰ বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাক জনাইছিল । চি ডি এছ চি অ’ই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাক জনাই যে দূষিত সামগ্ৰীসমূহ আক্ৰান্ত শিশুসকলে সেৱন কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু নিশ্চিত কৰিছে যে ৰাজ্যৰ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই উৎপাদন স্থানসমূহত উৎপাদন তৎকালীনভাৱে বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে আৰু সামগ্ৰীৰ অনুমোদন বন্ধ কৰি দিছে ।
ইয়াৰ উপৰিও সংশ্লিষ্ট ৰাজ্যিক কৰ্তৃপক্ষই দূষিত সামগ্ৰীসমূহ পুনৰ আহ্বানৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে ।
সতৰ্কবাণীটোত কোৱা হৈছে যে দূষিত অৰেল লিকুইড ঔষধসমূহ স্ৰেছান ফাৰ্মাচিউটিকেল, ৰেডনেক্স ফাৰ্মাচিউটিকেলছ, আৰু শ্বেপ ফাৰ্মাই নিৰ্মাণ কৰা কল্ড্ৰিফ, ৰেস্পিফ্ৰেছ টি আৰ আৰু ৰিলাইফৰ নিৰ্দিষ্ট বেচ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। সতৰ্কবাণীটোত কোৱা হৈছে যে চি ডি এছ চি অ’ই ডব্লিউ এইচ অ’ক জনাইছে যে ভাৰতৰ পৰা কোনো এটা দূষিত ঔষধ ৰপ্তানি কৰা হোৱা নাই আৰু বৰ্তমান অবৈধ ৰপ্তানিৰ কোনো প্ৰমাণ পোৱা নাই ।
সতৰ্কবাণীটোত উল্লেখ কৰা হৈছে এনেদৰে,"তথাপিও, ডব্লিউ এইচ অ'ই ৰাষ্ট্ৰীয় নিয়ন্ত্ৰণ কৰ্তৃপক্ষক (এন আৰ এ) লক্ষ্যভিত্তিক বজাৰ চোৱাচিতাৰ কথা বিবেচনা কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰে, বিশেষকৈ অনানুষ্ঠানিক আৰু অনিয়ন্ত্ৰিত যোগান শৃংখলৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দি য'ত সামগ্ৰী ধৰা নপৰাকৈ চলাচল কৰিব পাৰে । এন আৰ এসকলক একেটা উৎপাদন স্থানৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা যিকোনো অৰেল লিকুইড ঔষধৰ সৈতে জড়িত বিপদসমূহ সযতনে মূল্যায়ন কৰিবলৈও পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে, বিশেষকৈ ২০২৪ চনৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা উৎপাদিত ঔষধৰ সৈতে জড়িত বিপদসমূহ ।"-সতৰ্কবাণীত উল্লেখ কৰে এই কথা ।
এই সতৰ্কবাণীত চিনাক্ত কৰা সামগ্ৰীসমূহক নিষিদ্ধ বুলি গণ্য কৰা হয় কাৰণ ইয়াৰ গুণগত মান আৰু ইয়াৰ নিৰ্দিষ্টতাসমূহ পূৰণ কৰিব নোৱাৰি । এই দূষিত সামগ্ৰীয়ে ৰোগীৰ বাবে যথেষ্ট বিপদৰ সৃষ্টি কৰে আৰু ই গুৰুতৰ আৰু সম্ভাৱ্য জীৱন সংকটজনক ৰোগৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বুলি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাটোৱে প্ৰকাশ কৰিছে ।
ডাইথাইলিন গ্লাইকল সেৱন কৰাটো মানুহৰ বাবে বিষাক্ত আৰু ই মাৰাত্মক বুলি প্ৰমাণিত হৈছে । এই সতৰ্কবাণীত উল্লেখ কৰা দূষিত অৰেল লিকুইড ঔষধসমূহ অসুৰক্ষিত আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰ বিশেষকৈ শিশুৰ ক্ষেত্ৰত বিপদজনক বা ইয়াৰ ফলত মৃত্যু হ'ব পাৰে । বিষাক্ত প্ৰভাৱৰ ভিতৰত পেটৰ বিষ, বমি, ডায়েৰিয়া, প্ৰস্ৰাৱ কৰিব নোৱাৰা, মূৰৰ বিষ, মানসিক অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন আৰু বৃক্কৰ তীব্ৰ আঘাত যিয়ে মৃত্যুৰ কাৰণ হ’ব পাৰে । ৰোগীক সুৰক্ষা দিবলৈ এই দূষিত সামগ্ৰীসমূহ ধৰা পেলাই সৰবৰাহ নিষিদ্ধ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি সতৰ্কবাণীত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
সতৰ্কবাণীত কোৱা হয়,"যদি আপোনাৰ হাতত এনেধৰণৰ কোনো সামগ্ৰী আছে, তেন্তে WHO এ আপুনি এই সামগ্ৰীসমূহ ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে । যদি আপুনি, বা আপোনাৰ চিনাকি কোনোবাই এই সামগ্ৰীসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিছে বা ব্যৱহাৰৰ পিছত কোনো বিৰূপ পৰিঘটনা বা অপ্ৰত্যাশিত পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ সন্মুখীন হৈছে, তেন্তে তৎক্ষণাত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক বা বিষ নিয়ন্ত্ৰণ কেন্দ্ৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক ।"