ইংৰাজীত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী মেৰীয়ে সপোন পূৰণ কৰিলে... মেৰীয়ে কি কৰে জানেনে ?

এই মহিলা এম্বুলেন্স চালকগৰাকীৰ কথাৰে আৰ. মণিকন্দনৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

VISUVASA MARY
ভিছুভাছা মেৰী (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 13, 2025 at 6:37 PM IST

6 Min Read
তিৰুনেলভেলি (তামিলনাডু): ২৪ বছৰীয়া ভিছুভাছা মেৰী । জনা হোৱাৰ পৰাই তাইৰ আকৰ্ষণ গাড়ী চলোৱাত । লাহে লাহে যেতিয়া মেৰী ডাঙৰ হবলৈ ধৰিলে তেতিয়া সকলোৱে তাইক প্ৰশ্ন কৰে- ডাঙৰ হৈ কি হ'বা ? যেতিয়া মেৰী জনা-বুজা হ'ল, তাই ঠিক কৰিলে যে ভৱিষতে গাড়ী চলায়ে আনক সহায় কৰিব ।

এনেদৰে পাৰ হ'বলৈ ধৰিলে সময় । মেৰীয়ে পাতল বাহনৰ পৰা আদি কৰি গধূৰ বাহনো চলাব পৰা হ'ল । কলাক্কাডৰ ওচৰৰ মনোনমনিয়াম সুন্দৰানৰ বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ইংৰাজী সাহিত্যত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰা বিসুবাস মেৰীৰ সপোন সৰুৰে পৰাই বেলেগ আছিল । এদিন বাতৰি কাকতত মেৰীয়ে এম্বুলেন্স চালকৰ বিজ্ঞাপন দেখিলে ।

এম্বুলেন্স চলোৱাৰ চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন দেখি মেৰীয়ে দুবাৰ চিন্তা নকৰাকৈয়ে আৱেদন কৰে আৰু নিৰ্বাচিতও হয় । এই চাকৰিৰ জৰিয়তে প্ৰতিমাহে মেৰীয়ে ২১ হাজাৰ টকা উপাৰ্জন কৰে ।

২৪ বছৰীয়া ভিছুভাছা মেৰীয়ে গৌৰৱেৰে কয়, "মই ১০৮ এম্বুলেন্স চালকৰ এই চাকৰিটোত যোগদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছো । কাৰণ মই যাতে এটা জীৱন ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰিব পাৰো । এয়া চিকিৎসা সেৱাতকৈ বেছি মানৱ সেৱাহে ।" ভিছুভাছা মেৰীৰ ভায়েক ৰাহুল পাণ্ডিয়ান স্নাতক ডিগ্ৰীৰ অন্তিম বৰ্ষত অধ্যয়নৰত ।

তেওঁ কয়, "মই অনুভৱ কৰিছিলো যে মই জীৱনত কিবা এটা অৰ্জন কৰিছো । ১০৮ এম্বুলেন্স চলোৱাৰ কেৰিয়াৰ মোৰ আবেগৰ লগত খাপ খোৱা এটা সুযোগ আছিল ।"

উল্লেখ্য যে, তামিলনাডুত থেনি জিলাৰ বীৰলক্ষ্মী ২০১৮ চনত ৰাজ্যখনৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা এম্বুলেন্স চালক হিচাপে পৰিগণিত হয়, তাৰ পিছতে ২০২০ চনত কল্লাকুৰিচি জিলাৰ বিজয়া । ইংৰাজী বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী বিসুভাছ মেৰী তৃতীয় স্থানত আছে ।

মেৰীৰ পৰিয়ালৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, মেৰীয়ে নেল্লাই জিলাৰ বীৰাভানল্লুৰৰ ওচৰৰ মেলাপুথুক্কুডিৰ নেল্লাই-চেংগোটাই ৰে’লপথৰ ওচৰত নিজৰ বিশেষভাৱে সক্ষম পিতৃ-মাতৃ আৰু ভাতৃৰ সৈতে থাকে । ৫১ বছৰীয়া পিতৃ এলেক্সে কুকুৰাৰ দোকান এখন চলাই আছে । তেওঁৰ ৪৮ বছৰীয়া মাতৃ মুথু পুষ্পাই তেওঁক সহায় কৰে । ২৫ বছৰ ধৰি চলি থকা এই কুকুৰাৰ দোকানখনে ল’ৰা-ছোৱালীক ডাঙৰ-দীঘল কৰাত সহায় কৰিছিল । তাইৰ মৰমীয়াল দেউতাকে তাইক কেতিয়াও নিৰাশ কৰা নাছিল । তাইক এখন ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ীও কিনি দিছিল ।

মেৰীয়ে কয়, "মই সৰুৰে পৰাই বাহন চলোৱাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত আছিলো । মই নিজেই গিয়াৰ বাইক চলোৱাত অভ্যস্ত হৈ পৰিছিলো । মই আগতে কেতিয়াও স্কুটাৰ চলোৱা নাছিলো । দেউতাই সেইটো লৈ গৌৰৱ কৰিছিল । তাৰ পিছত মই গাড়ী চলাইছিলো । জীৱনত কিবা এটা অৰ্জন কৰা যেন লাগিছিল । তাৰ পিছত ককাৰ সহায়ত মই ট্ৰাক চলোৱাত অভ্যস্ত হৈ পৰো আৰু গধুৰ বাহন চলোৱাৰ অনুজ্ঞাপত্ৰো লাভ কৰিলো ।"

তেওঁ কয়, "মই মোৰ আবেগক কেৰিয়াৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ সুযোগ পাইছিলো । সেইটোৱেই আছিল ১০৮ এম্বুলেন্স চলোৱাৰ কাম । মই ইণ্টাৰভিউলৈ যোৱাৰ সময়ত সকলোৱে আচৰিত হৈ মোৰ ফালে চাইছিল । তাত থকা মানুহবোৰে সুধিছিল যে মই নাৰ্ছৰ চাকৰিৰ বাবে আহিছো নেকি বুলি । মই ক'লো নহয়, মই ড্ৰাইভাৰৰ চাকৰিৰ বাবেহে আহিছো । একে সময়তে, দুই এজনে মোক ঠাট্টা-মস্কৰাৰ দৃষ্টিৰেও চাইছিল । অৱশ্যে বিষয়াসকলে মোক উৎসাহিত কৰিছিল ।"

"লিখিত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এম্বুলেন্স চলাবলৈ কোৱাত মই অলপ ভয় খাইছিলো । কিন্তু মই ভালকৈ গাড়ী চলাবলৈ কোৱাত মই সুখী হৈছিলো । মোৰ প্ৰতি দেউতাৰ আস্থা থকাৰ বাবেই মই এই চাকৰিটো বাছি ল'ব পাৰিলো । যি কামৰ বাবেই যাওঁ, মই এটা ভাল নাম অৰ্জন কৰিব বিচাৰো আৰু মানুহৰ মেৰী হ'ব বিচাৰো । মই এই চাকৰিটোত যোগদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলো কাৰণ মই এটা জীৱন ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰিব পাৰো ।” গৌৰৱেৰে মেৰীয়ে কয়।

  • মোৰ ছোৱালীজনী নিৰ্ভীক

ই টিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকে এলেক্সৰ লগত হোৱা বাৰ্তালাপত তেওঁ কয়, “মই মোৰ ছোৱালীজনীক দেখি বৰ সুখী অনুভৱ কৰো । তাই জীৱন যুঁজক যুঁজি থকা লোকক তৎক্ষণাত চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱাত সহায় কৰে ।” জীয়েকৰ কথা কওঁতে তেওঁৰ চকুত গৌৰৱৰ ভাব স্পষ্ট হৈ পৰিছিল ।

"আমি বিচাৰিছিলো যে মোৰ ছোৱালীজনী পুলিচ অফিচাৰ বা উকীল হওক । কিন্তু যেতিয়া তাই এম্বুলেন্সৰ চালক হ'ব বিচাৰিছিল তেতিয়া মই একো কোৱা নাছিলো । মোৰ ছোৱালীজনী নিৰ্ভীক । মই তাইক সৰুৰে পৰাই সাহসী হ’ব শিকাইছো । তাই মোৰ লগত কুকুৰাৰ দোকানত বহুদিন আছিল । কুকুৰাৰ যদিও তাই কেঁচা তেজ দেখিছিল । গতিকে তাই একো ভয় নকৰে । যিকোনো পৰিস্থিতি তাই চম্ভালিব ল’ব জানে ।" তেওঁ কয় ।

মেৰীৰ মাতৃয়ে কিছু চিন্তিত হৈ কয়, “মোৰ ছোৱালীয়ে এম্বুলেন্স চলাই থকা দেখাটো মোৰ বাবে কঠিন । মোৰ ভাল নালাগে । অৱশ্যে তাইৰ ইচ্ছাৰ বাবে আমি আপত্তি কৰা নাছিলো ।“

তামিলনাডুত এম্বুলেন্স সেৱা

ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম্য স্বাস্থ্য অভিযানৰ অধীনত তামিলনাডুত চলি আছে ১০৮ এম্বুলেন্স সেৱা । ৰাজ্যৰ ৩৮খন জিলাত মুঠ ১৩৫৩খন এম্বুলেন্স চলি আছে । ইয়াৰে ৯৭৭খন বাহনত মৌলিক সা-সুবিধা আছে । ৩০৭ টা উন্নীত কৰা হৈছে । ১০৮ এম্বুলেন্সত কৰ্তব্যৰত এজন ড্ৰাইভাৰ আৰু এগৰাকী নাৰ্ছ থাকে ।

কেৱল যোৱা বছৰ সমগ্ৰ তামিলনাডুত ১০৮খন এম্বুলেন্স সেৱাৰ জৰিয়তে গৰ্ভৱতী মহিলাকে ধৰি ১৫,৩৯,৮১৮জন লোক লাভৱান হৈছিল । ইয়াৰ বাহিৰেও ৭০,১৮৪ জন জনজাতীয় আৰু পাহাৰীয়া লোক উপকৃত হৈছে ।

তিৰুনেলভেলী জিলাত ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম্য স্বাস্থ্য অভিযানৰ অধীনত ২২খন এম্বুলেন্স চলাই আছে । ইয়াত চালক আৰু নাৰ্ছকে ধৰি ১১০ জন লোকে কাম কৰে । এই এম্বুলেন্সেৰে ৰোগীক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় ।

