অসমকে ধৰি উত্তৰ-পূৱত বতৰে ল'ব ভিন্ন ৰূপ, ক’ৰবাত যদি বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আকৌ ক’ৰবাত গৰমৰ, জানি লওক আজিৰ বতৰৰ অৱস্থা - WEATHER FORECAST

উত্তৰ-পূৱকে ধৰি কেইবাখনো ৰাজ্যলৈ সতৰ্কবাণী ( ETV Bharat Assam )

Published : June 5, 2025 at 10:47 AM IST | Updated : June 5, 2025 at 11:04 AM IST

দিল্লী: অসমকে ধৰি উত্তৰ-পূৱৰ কেইবাখনো ৰাজ্যলৈ সতৰ্কবাণী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ । অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ আদি ৰাজ্যসমূহত ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ লগতে ধুমুহা অহাৰো সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে । ইফালে সমগ্ৰ দেশতে বতৰৰ ৰূপ সলনি হোৱাৰো তথ্য প্ৰকাশ কৰে বিভাগটোৱে । উত্তৰ-পূৱসহ কেইবাখনো ৰাজ্যত বৰষুণৰ সতৰ্কবাণীৰ লগতে দেশৰ কোনো কোনো প্ৰান্তত গৰমৰ প্ৰকোপ পুনৰ বৃদ্ধি পোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে । ক'ত ক'ত হ'ব বৰষুণ : অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মেঘালয়, ছিক্কিম, পশ্চিমবংগৰ গংগা নদীৰ সমীপৱৰ্তী অঞ্চল, গুজৰাট, কোংকন, পশ্চিম মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ৰাজস্থানৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰচুৰ বৰষুণ হ'ব । ইয়াৰে কেইবাখনো ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড ধুমুহা অহাও পৰিলক্ষিত হৈছে । পশ্চিমবংগ, বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড, হিমাচল প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড, পঞ্জাৱ, হাৰিয়ানা, চণ্ডীগড়, দিল্লী, পশ্চিম উত্তৰ প্ৰদেশ, ৰাজস্থান, মধ্য প্ৰদেশ, বিদৰ্ভ, তামিলনাডু, পুডুচেৰী, কড়াইকানল, কৰ্ণাটক ৰায়লসীমাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে প্ৰচণ্ড ধুমুহা অহা দেখা গৈছে । আন কেইবাস্থানতো শিলাবৃষ্টি হোৱাৰো খবৰ আহিছে । বতৰৰ পূৰ্বানুমান আৰু সতৰ্কবাণী: উত্তৰ-পূৱ ভাৰত: আই এম ডিয়ে দেশৰ উত্তৰ-পূৱ প্ৰান্তৰ কেইবাস্থানত আগন্তুক দুই এদিনত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰে । ইয়াৰে কোনো কোনো স্থানত প্ৰচণ্ড বৰষুণ হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে । পূৱ আৰু মধ্য ভাৰত: হিমালয়ৰ পাদদেশ, পশ্চিমবংগ, উত্তৰ-পূৱৰ ৰাজ্য ছিক্কিমত আগন্তুক দুদিনত অধিকাংশ স্থানতে মধ্যমীয়া বৰষুণ অব্যাহত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে । লগতে মধ্যপ্ৰদেশ, বিদৰ্ভ, চত্তীশগড়, বিহাৰ, পশ্চিমবংগৰ গংগা নদীৰ সমীপৱৰ্তী অঞ্চলসহ ঝাৰখণ্ডৰ কিছু কিছু অঞ্চলত বৰষুণৰ লগতে প্ৰচণ্ড ধুমুহা অহাৰ সম্ভাৱনা আছে । বৰষুণৰ লগতে বজ্রপাত, বিজুলী-ঢেৰেকনি হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে । উত্তৰ-পশ্চিম ভাৰত:

