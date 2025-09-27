তামিলনাডুত অভিনেতা বিজয়ৰ ৰেলী অঘটন; ৩৬ জনৰ মৃত্যু, গুৰুতৰভাৱে আহত ৫৮ জন
শনিবাৰে তামিলনাডুৰ কাৰুৰত বিজয় কুমাৰৰ সমাৱেশত হোৱা বিপুল জনসমাগমত সংঘটিত হয় এক অঘটন। ফলত ৩৬জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ৫৮জনতকৈ অধিক লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয়।
Published : September 27, 2025 at 11:43 PM IST
কৰুৰ : শনিবাৰে তামিলনাডুত প্ৰখ্যাত অভিনেতা তথা তামিলাগা ভেট্ৰি কাঝাগামৰ (TVK) সভাপতি বিজয় কুমাৰে অংশগ্ৰহণ কৰা এক ৰেলীত সৃষ্টি হয় হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ । খবৰ অনুসৰি, বাতৰি লিখা পৰলৈকে ৩৬ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে । জানিব পৰা মতে, ৫৮ জনতকৈ অধিক লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ।
কাৰুৰত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী ষ্টেলিন
আহতসকলক চিকিৎসাৰ বাবে কাৰুৰৰ চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ লৈ যোৱা হয় । পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’বলৈ কাৰুৰত উপস্থিত হয় তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টেলিন । তেওঁ কাৰুৰ চিকিৎসালয়সমূহক পৰ্যাপ্ত সকলো ব্যৱস্থা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । খবৰ অনুসৰি শনিবাৰে তামিলনাডুৰ কাৰুৰত বিজয় কুমাৰৰ উপস্থিতিৰ সময়ত এক বৃহৎ জনসমাগম সমবেত হয় । এই জনসমাগমতে সৃষ্টি হয় এই হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ ।
#WATCH | Tamil Nadu: A large number of people attended the campaign of TVK (Tamilaga Vettri Kazhagam) chief and actor Vijay in Karur— ANI (@ANI) September 27, 2025
A stampede-like situation reportedly occurred here. Several people fainted and were taken to a nearby hospital. More details are awaited.… pic.twitter.com/4f2Gyrp0v5
শোক প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্ট কৰি এই ঘটনাটোক অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁ কয়, "তামিলনাডুৰ কাৰুৰত ৰাজনৈতিক সমাৱেশৰ সময়ত সংঘটিত হোৱা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাটো অতি দুখজনক । আপোনজনক হেৰুৱা পৰিয়ালসমূহৰ প্ৰতি মোৰ সমবেদনা । এই কঠিন সময়ত তেওঁলোকক ভগৱানে শক্তি প্ৰদান কৰক । আহতসকলৰ আশু আৰোগ্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো ।"
The unfortunate incident during a political rally in Karur, Tamil Nadu, is deeply saddening. My thoughts are with the families who have lost their loved ones. Wishing strength to them in this difficult time. Praying for a swift recovery to all those injured.— Narendra Modi (@narendramodi) September 27, 2025
শোক প্ৰকাশ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এই কৰুণ ঘটনাক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তামিলনাডুৰ ৰাজ্যপাল আৰ এন ৰৱীৰ সৈতেও কথা পাতি ৰাজ্যখনত সংঘটিত ঘটনাটোৰ পৰিস্থিতি বুজ লয় । প্ৰয়োজন হ’লে তেওঁকেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সমৰ্থনৰ আশ্বাস দিয়ে ।
Deeply pained by the tragic loss of lives in a stampede in Karur, Tamil Nadu. My heartfelt condolences to the families of the deceased. I pray to the Almighty to give them the strength to bear this grief and for the speedy recovery of the injured.— Amit Shah (@AmitShah) September 27, 2025
বিজয়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত কাৰুৰত হুলস্থূল
২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তামিলনাডুৰ ভেট্টি কাঝাগমৰ নেতা বিজয়ে "উংগা বিজয় না ভাৰেন" নামেৰে সমগ্ৰ তামিলনাডুত প্ৰচাৰ অভিযানত নামে । ত্ৰিচি আৰু আৰিয়ালুৰ জিলাত প্ৰচাৰ চলাই ১৩ তাৰিখে প্ৰথম প্ৰচাৰ ভ্ৰমণ আৰম্ভ কৰে । আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে আজি নামককল আৰু কাৰুৰ জিলাত প্ৰচাৰ চলায় বিজয়ে ।
খবৰ অনুসৰি আজি (শনিবাৰ) পুৱা নামাক্কাল জিলাত এক প্ৰচাৰ সভাত বৃহৎ সংখ্যক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে কাৰুৰ জিলাত সন্ধিয়া ৭ বজাত এক সভাত বৃহৎ সংখ্যক TVK কৰ্মীও সমবেত হয় । খবৰ অনুসৰি বিজয়ে ভাষণ দিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে এগৰাকী মহিলা অজ্ঞান হৈ পৰে । লগে লগে তেওঁক প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হয় । ইয়াৰ পিছতে ইজনৰ পিছত সিজনকৈ কমেও ৩০ জনতকৈ অধিক লোক অজ্ঞান হৈ পৰে ।
আৰক্ষীয়ে ততাতৈয়াকৈ অচেতন লোকসকল চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে
ততাতৈয়াকৈ আৰক্ষীয়ে অচেতন লোকসকলক এম্বুলেন্সেৰে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে । জানিব পৰা মতে, এই পৰ্যন্ত চিকিৎসা অবিহনে ৩৬ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে । সংকটজনক অৱস্থাত ৫৮ জনতকৈ অধিক লোক বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।
এনে পৰিস্থিতিত বিষয়ে তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰী ষ্টেলিনে চিকিৎসালয়সমূহ সাজু হ’বলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । লগতে মন্ত্ৰী এম সুব্ৰমণিয়াম আৰু অনবিল মহেশক ব্যক্তিগতভাৱে সেই স্থানলৈ যাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
#WATCH | Karur, Tamil Nadu: Visuals from the Government Medical College and Hospital in Karur, where the injured have been brought after a stampede during a public event of TVK (Tamilaga Vettri Kazhagam) chief and actor Vijay— ANI (@ANI) September 27, 2025
Former Tamil Nadu Minister and DMK leader V Senthil… pic.twitter.com/vfmScORiN8
এদাপ্পাদি কে পালানিস্বামীয়ে কয়, "অত্যন্ত চাঞ্চল্যকৰ আৰু দুখজনক খবৰ ।"
তামিলনাডুৰ বিৰোধী দলপতি তথা এআইএডিএমকেৰ সাধাৰণ সম্পাদক এদাপ্পাদি কে পালানিস্বামীয়ে টুইট কৰি কয়, "কাৰুৰত তামিলাগা ভেট্ৰি কাঝাগাম দলৰ নিৰ্বাচনী সমাৱেশৰ সময়ত ২৯ জনতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন বহু লোক অজ্ঞান হৈ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে । এই খবৰটো অতি দুখজনক । নিহতসকলৰ পৰিয়াললৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো..."
প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী সেনথিল বালাজীয়ে কাৰুৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ নিহতসকলৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰে
প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী সেনথিল বালাজীয়ে কাৰুৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয় পৰিদৰ্শন কৰি তাত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰা লোকসকলৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰে । কাৰুৰ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকেও পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কাম কৰি আছে । ইফালে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত তামিলনাডুৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান (আইন-শৃংখলা) ডেভিডছন দেৱচিৰৱথে ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছে ।