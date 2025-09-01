বিজয়ৱাড়া : যিসময়ত কিছুমান ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় আৰু চিকিৎসকে ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ নামত চিকিৎসা বৃত্তিক কলুষিত কৰিছে, সেই সময়তে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিজয়ৱাড়াৰ গুড়িৱাড়াৰ ওচৰৰ তামিৰিছা গাঁৱৰ এজন চকু চিকিৎসকে মানৱতাৰ সেৱা কৰি এই বৃত্তিটোক মহান কৰি ৰাখিছে । ডাঃ আল্লা ৰামাশ্বেশায়াই তেওঁৰ ৰোগীসকলক সুলভ আৰু প্ৰায়ে বিনামূলীয়া স্বাস্থ্যসেৱা আগবঢ়াই আহিছে । ইয়াৰ বাবেই তেওঁ ‘একটকীয়া ডাক্তৰ’ বুলি সকলোতে জনপ্ৰিয় ।
এইগৰাকী অশীতিপৰ চিকিৎসকে চিকিৎসা সেৱা আৰম্ভ কৰাৰ সময়ৰ দৰেই নিষ্ঠাৰে নিজৰ বৃত্তিটো অব্যাহত ৰাখিছে । যদিও তেওঁ এটা ধনী পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল, তথাপিও তেওঁ সৰুৰে পৰাই দৰিদ্ৰৰ সংগ্ৰামবোৰ বুজি পাইছিল । ল’ৰালি অৱস্থাতো তেওঁ যিখিনি ধন লাভ কৰিছিল, সেইখিনিও বন্ধু-বান্ধৱীৰ লগত ভাগ কৰিছিল । তেওঁৰ মাতৃয়ে এই দয়াৰ মনোভাবক উৎসাহিত কৰিছিল । আনহাতে, মাতৃৰ দুচকুত আনন্দৰ আভা দেখিবলৈ তেওঁ নিজৰ জীৱনটো আৰ্তজনৰ সেৱাত উৎসৰ্গা কৰাৰ সংকল্প লৈছিল । সেই সিদ্ধান্তই তেওঁৰ সমগ্ৰ যাত্ৰাত পথ প্ৰদৰ্শন কৰিছে ।
গুণ্টুৰ মেডিকেল কলেজৰ পৰা এম বি বি এছ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত ডাঃ ৰমাশ্বেশ্বয়াই ১৯৬৯ চনত আগ্ৰাহাৰমত চিকিৎসা বৃত্তি আৰম্ভ কৰে । তেওঁ চিকিৎসা মাচুল নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ নিজৰ ক্লিনিকৰ বাহিৰত এটা বাকচ ৰাখিছিল । তাত ৰোগীসকলে সামৰ্থ্য অনুসৰি যিকোনো পৰিমাণৰ ধন সুমুৱাই থৈ যাব পাৰে । এই ধনেৰে আকৌ তেওঁ দুখীয়া লোকক সহায় কৰে ।
প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁ চকুৰ চিকিৎসাৰ বাবে ৫ টকা লৈছিল । কিন্তু বৰ্তমান তেওঁ মাচুল হিচাপে মাত্ৰ ১ টকা লৈ মানৱ সেৱা সেৱা অব্যাহত ৰাখিছে ।
বহু বছৰ ধৰি তেওঁ নিজৰ ঘৰৰ পৰাই ৰোগীৰ চিকিৎসা কৰিছিল । কিন্তু দুবছৰ পূৰ্বে তেওঁ বিজয়াৱাড়াৰ অটোনগৰ পথত অমৰাৱতী চকু চিকিৎসালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰে । এই চিকিৎসালয়খনে কেৱল চকুৰ বিনামূলীয়া পৰীক্ষা কৰাই নহয়, বিনামূলীয়াকৈ অস্ত্ৰোপচাৰো কৰে ।
সদায় দুখীয়াৰ কাষত থিয় দিবলৈ মাতৃৰ পৰামৰ্শ অনুসৰণ কৰি ডাঃ ৰমাশ্বেশায়াই সামৰ্থ্য নথকা হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ বাবে স্বাস্থ্যসেৱা সুলভ কৰি তুলিছে ।
তেওঁৰ এই সেৱা কেৱল ঔষধ প্ৰদানতে সীমাবদ্ধ নহয় । তেওঁ নিজৰ ৰোগীসকলক উষ্ম সম্ভাষণ জনায়, তেওঁলোকৰ আনন্দ আৰু সংগ্ৰামৰ কথা শুনি আনকি আৰ্তজনক কাপোৰ-কানি আৰু জোতাও আগবঢ়াই উদাৰতা প্ৰকাশ কৰে । বিজয়াৱাড়াৰ পাৰ্বতীৰ দৰে ৰোগীয়ে কৈছে যে কেৱল তেওঁৰ মৰমিয়াল স্বভাৱ আৰু নিস্বাৰ্থ সেৱাৰ বাবেই দূৰ দূৰণিৰ পৰা ইয়ালৈ মানুহ আহে ।
‘সৰ্বেন্দ্ৰিয়নাম নয়নম প্ৰধানম’ (চকু সকলো ইন্দ্ৰিয়ৰ ভিতৰত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ) এই প্ৰাচীন উক্তি অনুসৰণ কৰি ডাঃ ৰমাশ্বেশায়াই বহুতৰে দৃষ্টিশক্তি পুনৰুদ্ধাৰ কৰি তেওঁলোকৰ জীৱন পোহৰাই তুলিছে ।
আনহাতে, আন দহজনক অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ স্বাৰ্থত মৃত্যুৰ পিছত চৰকাৰী চিকিৎসালয়লৈ তেওঁ নিজৰ মৃতদেহ দান কৰাৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে । ইয়াৰ উপৰি অংগদানৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰিছে ।
ডাঃ ৰমাশ্বেশায়াই এক দৃষ্টান্ত দাঙি ধৰি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে যে চিকিৎসা বিজ্ঞান কেৱল এটা বৃত্তি নহয়, বৰঞ্চ এক সেৱা । মাত্ৰ ১ টকা আদায় কৰিও সীমাহীন যত্ন দি তেওঁ দুখীয়াৰ বাবে আশাৰ ৰেঙনি আৰু সকলো চিকিৎসা পেছাদাৰীৰ বাবে বৰ্তমান আদৰ্শ হৈ পৰিছে ।