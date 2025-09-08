কাইলৈ দেশে পাব নতুন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি; সাংসদসকলে কেনেকৈ ভোট দিব জানো আহক...
এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী চি পি ৰাধাকৃষ্ণন আৰু ইণ্ডিয়া ব্লকৰ প্ৰাৰ্থী অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বি সুদৰ্শন ৰেড্ডীৰ মাজত প্ৰত্যক্ষ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা ।
Published : September 8, 2025 at 8:36 PM IST
সন্তু দাস
নতুন দিল্লী : কাইলৈ (মঙলবাৰে) উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ নিৰ্বাচন । নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে প্ৰস্তুতি । মঙলবাৰে নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ আৰু গণনা অনুষ্ঠিত হ’ব ।
বিজেপি নেতৃত্বাধীন ৰাষ্ট্ৰীয় গণতান্ত্ৰিক মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী চি পি ৰাধাকৃষ্ণন আৰু ইণ্ডিয়া ব্লকৰ প্ৰাৰ্থী ন্যায়াধীশ (অৱসৰপ্ৰাপ্ত) বি সুদৰ্শন ৰেড্ডীৰ মাজত প্ৰত্যক্ষ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ’ব । এই নিৰ্বাচনত মুঠ ৭৮২ গৰাকী সাংসদে (লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ সদস্য) ভোটদানকৰি দুয়োজন প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব ।
সংবিধানৰ ৬৬ (১) অনুচ্ছেদ অনুসৰি ভাৰতৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন এক নিৰ্বাচক মণ্ডলীৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত হয় । দেশৰ দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচন মঙলবাৰে পুৱা ১০ বজাৰ পৰা সংসদ ভৱনত আৰম্ভ হ’ব আৰু সন্ধিয়া ৫ বজালৈ ভোটদান চলিব । ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগক ৩২৪ অনুচ্ছেদৰ অধীনত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হৈছে ।
- প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ :
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত নিৰ্বাচন আয়োগৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়াই কয়, "মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে । মুঠ ৭৮২ জন সদস্য (লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা দুয়োটাৰে) ভোটদানৰ যোগ্য । পুৱা ১০ বজাৰ পৰা বিয়লি ৫ বজালৈ সংসদ ভৱনৰ এফ-১০১ নং কোঠাত বেলট পেপাৰৰ জৰিয়তে ভোটগ্ৰহণ কৰা হ’ব । সন্ধিয়া ৬ বজাৰ পৰা ভোটগণনা আৰম্ভ হ’ব আৰু ইয়াৰ পিছত অতি সোনকালে ফলাফল ঘোষণা কৰা হ’ব ।"
জ্যেষ্ঠ নিৰ্বাচনী বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "একেটা সময়ত ছয়জন সদস্যই ভোট দিবলৈ কোঠাটোত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব । ছটা কেবিন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে য'ত তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ বেলট পেপাৰত চিহ্ন লগাব পাৰে । তাৰ পিছত বেলট বাকচত ভৰাই থ'ব পাৰে ।" তেওঁ কয় যে সকলো ভোটাৰে ভোটদানৰ বাবে এই কোঠাটোতে উপস্থিত হ’ব লাগিব ।
- ভোটদানৰ ভিডিঅ'গ্ৰাফী :
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত লোকসভাৰ প্ৰাক্তন সচিব প্ৰধান পিডিটি আচাৰ্যই উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে বিতংভাৱে ব্যাখ্যা কৰে । তেওঁ কয়, "এই প্ৰক্ৰিয়াটো সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ দৰেই । পাৰ্থক্যটো হ'ল সাধাৰণ নিৰ্বাচনত ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিন (ইভিএম) ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াত ভোটদান ইভিএমৰ সৈতে নহয়, বেলট পেপাৰেৰে কৰা হয় । ইয়াত ভোটাৰ হৈছে দুয়োটা সদনৰ সকলো সাংসদেই ।"
- কেনেকৈ ভোট দিব :
আচাৰ্যই কয়, "সাংসদসকলে ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰ (আৰ অ')ৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব, য'ত ভোটগ্ৰহণ হ'ব । তাত তেওঁলোকক এখন বেলট পেপাৰ দিয়া হ'ব । বেলট পেপাৰত প্ৰাৰ্থীৰ নাম বৰ্ণানুক্ৰমিকভাৱে লিপিবদ্ধ কৰা আছে । গতিকে যেতিয়া বেলট পেপাৰ তেওঁলোকৰ হাতত গতাই দিয়া হ'ব, তেতিয়া আৰ অ'ই ভোটাৰ তালিকাত সাংসদজনৰ নামৰ সন্মুখত এটা চিহ্ন লগাব ।"
তেওঁ কয়, "ইয়াৰ পিছত সাংসদসকলে যিবোৰ কেবিন বনোৱা হৈছে সেইবোৰলৈ গৈ ভোট দিব । ভোট দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে ওলাই আহি বেলট পেপাৰখন বেলট বাকচত ভৰাই দিব পাৰিব, যিটো কোঠাৰ মাজত ৰখা হ'ব ।"
- তত্বাৱধায়কসকলে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহৰ ওপৰত চকু ৰাখে :
লোকসভাৰ প্ৰাক্তন সচিব প্ৰধানগৰাকীয়ে কয়, "ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াৰ সৈতে প্ৰাৰ্থীৰ এজন প্ৰতিনিধি উপস্থিত থাকিব পাৰে । ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰিব । কিবা অনিয়ম হ'লে আপত্তি কৰি ৰিটাৰ্নিং বিষয়াৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব । তাত নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰ্যবেক্ষকও উপস্থিত থাকিব । সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰে ।"
- প্ৰাৰ্থীয়ে ভোট দিব পাৰিবনে ?
আচাৰ্যই কয়, "প্ৰাৰ্থীগৰাকী সাংসদ হ'লেহে ভোট দিব পাৰিব । সাংসদ নহ'লে ভোট দিব নোৱাৰে ।"
- সংখ্যাৰ শক্তি কিমান :
লোকসভাত এন ডি এৰ সদস্য ২৯৩ আৰু বিৰোধী দলৰ ২৩৪ জন, ৰাজ্যসভাত ক্ৰমে ১৩২ আৰু ৭৭ জন সদস্য আছে । উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দেওবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত বিজেপিৰ সাংসদসকলৰ বাবে দুদিনীয়া কৰ্মশালা আৰম্ভ হয় । সোমবাৰে সংসদৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰেক্ষাগৃহত ভাৰত ব্লক সাংসদসকলৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যি ভোটগ্ৰহণৰ এদিন পূৰ্বে ঐক্যৰ প্ৰদৰ্শন হিচাপে চাব পাৰি ।
- কিয় নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে ?
জুলাই মাহত জগদীপ ধনখড়ে পদত্যাগৰ পিছত খালী হৈ পৰিছিল উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদ । জগদীপ ধনখড়ে স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত ২১ জুলাই সোমবাৰে উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰে । ২০২২ চনৰ আগষ্ট মাহত ধনখড়ে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল । তেওঁৰ কাৰ্যকাল ২০২৭ চনলৈকে আছিল । সংসদৰ বাৰিষা অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনাই তেওঁ পদত্যাগ কৰে ।