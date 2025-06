ETV Bharat / bharat

জে এন ইউৰ উপাচাৰ্যক এতিয়াৰে পৰা জনা যাব 'কুলগুৰু' নামেৰে - VC OF JNU KNOWN AS KULGURU

জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতীকী ফটো ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Assamese Team Published : June 3, 2025 at 5:01 PM IST 2 Min Read

নতুন দিল্লী: ৰাজধানী চহৰস্থিত জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যগৰাকী এতিয়াৰে পৰা পৰিচিত হ’ব 'কুলগুৰু' হিচাপে ৷ এই পৰিৱৰ্তন কেৱল শব্দৰ নহয়, চিন্তাধাৰা আৰু পৰম্পৰাৰ সৈতেও জড়িত । জে এন ইউৰ বৰ্তমানৰ উপাচাৰ্য অধ্যাপক শান্তিশ্ৰী ধুলিপুড়ী পণ্ডিতে নিজে এই প্ৰস্তাৱ কাৰ্যনিৰ্বাহক পৰিষদৰ বৈঠকত দাখিল কৰিছিল ৷ যিখন সভাই প্ৰস্তাৱটোত ইতিমধ্যে অনুমোদন দিছে । প্ৰস্তাৱটো অনুসৰি উপাচাৰ্যৰ সলনি বিশ্ববিদ্যালয়খনত এতিয়াৰে পৰা থাকিব কুলগুৰু ৷ বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ উপাচাৰ্যগৰাকীৰ হিন্দী নাম কুলপতিৰ সলনি কুলগুৰুলৈ সলনি কৰাৰ সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷ উপাচাৰ্যৰ পদক লিংগ নিৰপেক্ষ কৰাৰ বাবে লোৱা হৈছে এই সিদ্ধান্ত । উপাচাৰ্যৰ প্ৰস্তাৱত পৰিষদৰ সন্মতি এতিয়াৰে পৰা বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ডিগ্ৰী আৰু অন্যান্য শৈক্ষিক নথিপত্ৰত উপাচাৰ্যৰ সলনি কুলগুৰু শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব । জে এন ইউৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক পৰিষদৰ বৈঠকত এই প্ৰস্তাৱ নিজেই দাখিল কৰে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ বৰ্তমানৰ উপাচাৰ্য অধ্যাপক শান্তিশ্ৰী ধুলিপুড়ী পণ্ডিতে । এই সিদ্ধান্ত চলিত বছৰৰ পৰাই কাৰ্যকৰী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । লিংগ নিৰপেক্ষ ভাষাৰ প্ৰসাৰৰ বাবে কৰা পৰিৱৰ্তন কুলপতি শব্দৰ অৰ্থ হৈছে গোত্ৰৰ স্বামী বা পৰিয়ালৰ মুৰব্বী । ইয়াক লিংগ নিৰ্দিষ্ট (পুৰুষকেন্দ্ৰিক) বুলি গণ্য কৰা হয় । আনহাতে, কুলগুৰুৰ অৰ্থ হৈছে শিক্ষক বা আধ্যাত্মিক পথ প্ৰদৰ্শক । ই লিংগ নিৰপেক্ষ আৰু যিকোনো লিংগৰ ব্যক্তিৰ বাবে উপযোগী ।