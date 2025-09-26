উৰণত ব্যৰ্থ বাৰাণসী-বেংগালুৰু আকাছা বিমান, ওৰেনিশা আবদ্ধ ১৪৩ যাত্ৰী
বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া বিমানবন্দৰত তিনি ঘণ্টা অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছিল যাত্ৰীসকলে । বিমান সংস্থাটোৱে জনোৱা মতে, মেৰামতি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত শুকুৰবাৰে বিমানখন বেংগালুৰু অভিমুখে ৰাওনা হ’ব ।
Published : September 26, 2025 at 1:34 PM IST
বাৰাণসী : পুনৰ এক বিমান বিভ্ৰাটৰ ঘটনা । বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া বাৰাণসীত উত্তৰ প্ৰদেশৰ লালবাহাদুৰ শাস্ত্ৰী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ পৰা বেংগালুৰু অভিমুখে যাত্ৰা কৰিবলগীয়া বাৰাণসী-বেংগালুৰু আকাছা এয়াৰলাইনছৰ কিউ পি ১৪২৪ বিমানখনত পাইলটৰ দৃষ্টিত কাৰিকৰী অসুবিধা ধৰা পৰাত উৰা মাৰিব নোৱাৰিলে । ফলস্বৰূপে বিমানখনত থকা ১৪৩ জন যাত্ৰীক নিশাটোৰ বাবে হোটেললৈ স্থানান্তৰিত কৰা হয় । ইয়াৰ পূৰ্বে যাত্ৰীসকলে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা বিমানবন্দৰত অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হয় ।
প্ৰায় ৭.২০ বজাত বাৰাণসীত উপস্থিত হোৱা বিমানখন সন্ধিয়া ৭.৫৫ বজাত যাত্ৰা কৰাৰ বাবে সাজু হৈছিল । কিন্তু যাত্ৰীসকলে বিমানখনত উঠিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ পিছতেই পাইলটে এই সমস্যাটো লক্ষ্য কৰি লগে লগে কাৰিকৰী দলটোক সতৰ্ক কৰি দিয়ে ।
অভিযন্তাসকলে সমস্যা সমাধানৰ চেষ্টা চলায় যদিও বিমানখন মেৰামতি কৰিব পৰা নাছিল । অৱশেষত ইতিমধ্যে প্ৰায় তিনি ঘণ্টা ধৰি অপেক্ষা কৰি থকা যাত্ৰীসকলক বিমানখনৰ পৰা নমাই অনা হয় আৰু মেৰামতিৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থকাৰ বাবে তেওঁলোকক অপেক্ষা কৰিবলৈ কোৱা হয় ।
কিন্তু নিশা ১১.৩০ বজালৈকে সমস্যাৰ সমাধান কৰিব নোৱৰা বাবে বিমান সংস্থাৰ বিষয়াসকলে ১৪৩ জন যাত্ৰীক ওচৰৰ হোটেল এখনত নিশাটো থকাৰ ব্যৱস্থা কৰে ।
বিমান সংস্থাটোৱে জনোৱা মতে, বিমানখন মেৰামতিৰ কাম চলি আছে আৰু শুকুৰবাৰে বিমানখন বেংগালুৰু অভিমুখে যাত্ৰা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে জুন মাহত আকাছা এয়াৰে ভাৰতৰ পি পি পি বিমানবন্দৰৰ সৰ্ববৃহৎ পৰিচালক আদানী এয়াৰপ'ৰ্ট হ'ল্ডিংছ লিমিটেডৰ (এ এ এইচ এল) সৈতে কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব ঘোষণা কৰিছিল যাতে আগন্তুক নৱি মুম্বাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ পৰা (এন এম আই এ) বাণিজ্যিক বিমান সেৱা আৰম্ভ কৰিব পাৰে ।
বিমান সংস্থাটোৱে প্ৰথম অৱস্থাত সাপ্তাহিকভাৱে শতাধিক ঘৰুৱা যাত্ৰা চলাব । শীতকালীন সময়সূচীত সাপ্তাহিকভাৱে ৩ শতাধিক ঘৰুৱা আৰু অৰ্ধশতাধিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উৰণলৈ সেৱা বৃদ্ধি কৰিব । ইয়াৰ বিস্তৃত নেটৱৰ্ক কৌশলৰ অংশ হিচাপে বিমান সংস্থাটোৱে ২০২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে ১০টা পাৰ্কিং বেছলৈও আগবাঢ়িবলৈ সাজু হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত মধ্যপ্ৰাচ্য আৰু দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ মূল বজাৰসমূহত কেন্দ্ৰীভূত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্প্ৰসাৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।