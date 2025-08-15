ETV Bharat / bharat

উত্তৰকাশী ধাৰালীত আশাৰ ৰেঙণি; আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত ৫০ ফুট ধ্বংসাৱশেষৰ তলত আজিও জীৱৰ সন্ধান

ধৰালীত প্ৰলয় । আজিও অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান । সম্প্ৰতি ৬৬ জন লোক সন্ধানহীন হৈ আছে ।

ধৰালীত প্ৰলয় (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 15, 2025 at 7:14 PM IST

ডেৰাডুন : যোৱা ৫ আগষ্টত উত্তৰাখণ্ডৰ উত্তৰকাশী জিলাৰ ধৰালী বজাৰত সংঘটিত হৈছিল এক ভয়াৱহ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ । সেই দুৰ্যোগৰ আজি দহটা দিন পাৰ হৈ গ’ল । খীৰগংগা নদীৰ পৰা অহা বানে ধৰালী বজাৰৰ সকলো তচ-নচ কৰি পেলালে । বৰ্তমান ধৰালী বজাৰ প্ৰায় ৩০ৰ পৰা ৪০ ফুট ধ্বংসাৱশেষৰ তলত পোত খাই আছে ।

এই ধ্বংসাৱশেষৰ তলত পোত যোৱা জীৱনৰ সন্ধান বিচাৰি যোৱা দহ দিন ধৰি উদ্ধাৰ আৰু অনুসন্ধান অভিযান চলি আছে । এই অনুসন্ধান অভিযানত প্ৰতিটো আদুনিক কৌশল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যাৰ সহায়ত ধ্বংসাৱশেষৰ তলত পোত যোৱা মানুহক সন্ধান কৰিব পৰা যায় ।

উত্তৰাখণ্ডৰ উত্তৰকাশীত সংঘটিত হোৱা দুৰ্যোগ (ETV Bharat)

উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, ধৰালী দুৰ্যোগত ২৪ জন নেপালী শ্ৰমিক আৰু ৯ জন সেনা জোৱানকে ধৰি ৬৬ জন লোক সন্ধানহীন হৈ আছে । অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত মাত্ৰ এজন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে অনুসন্ধানকাৰী দলে । সময়ৰ লগে লগে নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকসকলক বচাবলৈ আশাও ম্লান হৈ আহিছে ।

অনুসন্ধানকাৰী দলৰ প্ৰত্যাহ্বান :

ধ্বংসাৱশেষৰ তলত পোত যোৱা জীৱন সন্ধানত নিয়োজিত অনুসন্ধানকাৰী দলটোৱে বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে । আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈছে ধৰালী বজাৰ এতিয়া ৩০ৰ পৰা ৪০ ফুটৰ ধ্বংসাৱশেষ তলত পোত গৈছে, যাৰ ফলত তাৰ তলৰ পৰা জীৱৰ সন্ধান বিচাৰি উলিওৱাটো সহজ কথা নহয় ।

উত্তৰকাশীত সংঘটিত হোৱা দুৰ্যোগৰ পাচৰ দৃশ্য (ETV Bharat)

ৰাস্তা সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মাণ নোহোৱালৈকে ইয়াত থকা ধ্বংসাৱশেষবোৰ তুলি আন কোনো ঠাইত ৰাখিবও নোৱাৰি । এনে পৰিস্থিতিত মেচিনৰ সহায়ত ধ্বংসাৱশেষৰ ওপৰৰ পৰাই জীৱৰ বিচাৰিব ধৰিছে ।

ধৰালীত প্ৰলয় (ETV Bharat)

প্ৰযুক্তিয়েই একমাত্ৰ ভৰষা : এই দুৰ্যোগৰ ফলতত ধ্বংসাৱশেষৰ তলত পোত যোৱা লোকক বিচাৰিবলৈ অনুসন্ধানকাৰী দলটোৱে বৃহৎ পৰিসৰত প্ৰযুক্তিৰ আশ্ৰয় লৈছে ।

ধৰালীত আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ (ETV Bharat)

এক্স তাপীয় কাটিং: এই মেচিনবোৰৰ সহায়ত ধ্বংসাৱশেষৰ তলত পোত যোৱা অট্টালিকাৰ মাজত সোমাব পাৰি । আচলতে এক্স’ থাৰ্মেল কাটিঙে যিকোনো ধাতু কাটি, বিন্ধিব আৰু খান্দিব পাৰে ।

লাইভ ডিটেক্টৰ : এই প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত মাটিৰ পৰা ২০ ফুট তলটো পোত যোৱা ব্যক্তিৰ সন্ধান লাভ কৰিব পৰা যায় । এই প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি আছে এন ডি আৰ এফে । লাইভ ডিটেক্টৰৰ সহায়ত দুৰ্যোগৰ ২৪ ঘণ্টাৰ পিছত ধ্বংসাৱশেষৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় এটা গৰু ।

ধৰালীত প্ৰলয় (ETV Bharat)

থাৰ্মেল স্কেনিং কেমেৰা : ধৰালীৰ দৰে দুৰ্যোগত থাৰ্মেল স্কেনিং কেমেৰাৰ প্ৰচুৰ ব্যৱহাৰ হয় । কাৰণ কেমেৰাটোৱে থাৰ্মেল ইমেজিং প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত কাম কৰে । থাৰ্মেল স্কেনিং কেমেৰাই বস্তুৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা তাপ (অতি ৰঙা বিকিৰণ) জুখিব পাৰে । উদাহৰণস্বৰূপে, যদি ধ্বংসাৱশেষৰ ভিতৰত কোনো অট্টালিকা বা বিভিন্ন ৰঙৰ বস্তু (এয়া কাপোৰো হ’ব পাৰে) দেখা যায়, তেন্তে থাৰ্মেল স্কেনিং কেমেৰাই লগে লগে এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে । ইয়াৰ পিছত দলটোৱে সেই ঠাইতে খান্দি পেলায় ।

ধৰালীত আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ (ETV Bharat)

থাৰ্মেল স্কেনিং কেমেৰাৰ আটাইতকৈ আচৰিত বৈশিষ্ট্যটো হ’ল ই বৰষুণ, ৰ’দ, ধুমুহা আৰু আনকি আন্ধাৰ আদি প্ৰতিটো পৰিস্থিতিতে কাম কৰে । ইয়াৰ দ্বাৰা মানুহ বিচাৰি উলিওৱা হৈছে ।

ধৰালীত আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ (ETV Bharat)

উশাহ-নিশাহৰ তথ্য যোগান ধৰিব পৰা মেচিন : আমি এতিয়া যিটো প্ৰযুক্তিৰ কথা কৈছো সেয়া হৈছে গ্ৰাউণ্ড পেনেট্ৰেটিং ৰাডাৰ । এই ৰাডাৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বৈশিষ্ট্য হ’ল ই পানী, স্থল বা পৰ্বতৰ যিকোনো ঠাইতে ভূপৃষ্ঠৰ তলৰ ৫০ মিটাৰ পৰ্যন্ত কাৰ্যকলাপ ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে । যদি তাত কোনো ধৰণৰ গতিবিধি হয় (যেনেকৈ এজন ব্যক্তিয়ে উশাহ লোৱা) তেন্তে ই লগে লগে সেই বিষয়ে কয়, তাৰ পিছত উদ্ধাৰকাৰী দলে তাত খান্দি সেই ব্যক্তিজনক বচাবলৈ চেষ্টা কৰে ।

২০ ফুট গভীৰতাতো কাম কৰে : দুৰ্যোগত প্ৰায়ে লাইভ ডিটেক্টৰ প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হয় । লাইভ ডিটেক্টৰ মেচিনটোৱে মাটিৰ পৰা ২০ ফুট তলটো পোত যোৱা এজন ব্যক্তিক ধৰা পেলাব পাৰে । আন্ধাৰতো ই কাম কৰে । ইয়াৰ উপৰিও ধৰালীত উদ্ধাৰকাৰী দলৰ সৈতে এণ্ড’স্কপি কেমেৰা আৰু লেজাৰ ৰাডাৰৰ দৰে সঁজুলিও আছে, যিবোৰ সময় আহিলে ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব ।

ধৰালীত আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ (ETV Bharat)

সমগ্ৰ অভিযানৰ ন’ডেল অফিচাৰ অৰুণ মোহন যোশীয়ে জনোৱা মতে, ''সকলো দলে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাইছে । এই ধ্বংসাৱশেষ যি ঠাইত আছে তাত হাতেৰে উদ্ধাৰৰ কাম কৰিব নোৱাৰি । ইয়াত মেচিনৰ প্ৰয়োজন, কিন্তু তথাপিও আমাৰ দল আৰু সকলো জোৱানে মানুহৰ সন্ধানত দিনে নিশাই কাম কৰি আছে । ধ্বংসাৱশেষ অতি ডাঠ হোৱাৰ বাবে জেচিবি আৰু বুলডজাৰৰো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । পথটো নিৰ্মাণ হোৱাৰ পিছত ইয়াত আৰু অধিক মেচিন আনিব পৰা যাব । আমি বিভিন্ন কৌশল আৰু বিভিন্ন সঁজুলিৰে মানুহ বিচাৰিছো ।''

