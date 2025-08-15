ডেৰাডুন : যোৱা ৫ আগষ্টত উত্তৰাখণ্ডৰ উত্তৰকাশী জিলাৰ ধৰালী বজাৰত সংঘটিত হৈছিল এক ভয়াৱহ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ । সেই দুৰ্যোগৰ আজি দহটা দিন পাৰ হৈ গ’ল । খীৰগংগা নদীৰ পৰা অহা বানে ধৰালী বজাৰৰ সকলো তচ-নচ কৰি পেলালে । বৰ্তমান ধৰালী বজাৰ প্ৰায় ৩০ৰ পৰা ৪০ ফুট ধ্বংসাৱশেষৰ তলত পোত খাই আছে ।
এই ধ্বংসাৱশেষৰ তলত পোত যোৱা জীৱনৰ সন্ধান বিচাৰি যোৱা দহ দিন ধৰি উদ্ধাৰ আৰু অনুসন্ধান অভিযান চলি আছে । এই অনুসন্ধান অভিযানত প্ৰতিটো আদুনিক কৌশল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যাৰ সহায়ত ধ্বংসাৱশেষৰ তলত পোত যোৱা মানুহক সন্ধান কৰিব পৰা যায় ।
উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, ধৰালী দুৰ্যোগত ২৪ জন নেপালী শ্ৰমিক আৰু ৯ জন সেনা জোৱানকে ধৰি ৬৬ জন লোক সন্ধানহীন হৈ আছে । অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত মাত্ৰ এজন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে অনুসন্ধানকাৰী দলে । সময়ৰ লগে লগে নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকসকলক বচাবলৈ আশাও ম্লান হৈ আহিছে ।
🛑 धराली बाढ़- अपडेट🛑— SDRF Uttarakhand Police (@uksdrf) August 5, 2025
अतिवृष्टि के कारण उत्तरकाशी जनपद के हर्षिल क्षेत्रान्तर्गत खीर गाड़ का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से धराली में नुकसान की सूचना।
पुलिस, एसडीआरएफ, आर्मी सहित समस्त आपदा प्रबंधन टीमें घटनास्थल हेतु त्वरित राहत एवं बचाव कार्य हेतु रवाना। pic.twitter.com/SjlYYbo7ok
অনুসন্ধানকাৰী দলৰ প্ৰত্যাহ্বান :
ধ্বংসাৱশেষৰ তলত পোত যোৱা জীৱন সন্ধানত নিয়োজিত অনুসন্ধানকাৰী দলটোৱে বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে । আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈছে ধৰালী বজাৰ এতিয়া ৩০ৰ পৰা ৪০ ফুটৰ ধ্বংসাৱশেষ তলত পোত গৈছে, যাৰ ফলত তাৰ তলৰ পৰা জীৱৰ সন্ধান বিচাৰি উলিওৱাটো সহজ কথা নহয় ।
ৰাস্তা সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মাণ নোহোৱালৈকে ইয়াত থকা ধ্বংসাৱশেষবোৰ তুলি আন কোনো ঠাইত ৰাখিবও নোৱাৰি । এনে পৰিস্থিতিত মেচিনৰ সহায়ত ধ্বংসাৱশেষৰ ওপৰৰ পৰাই জীৱৰ বিচাৰিব ধৰিছে ।
প্ৰযুক্তিয়েই একমাত্ৰ ভৰষা : এই দুৰ্যোগৰ ফলতত ধ্বংসাৱশেষৰ তলত পোত যোৱা লোকক বিচাৰিবলৈ অনুসন্ধানকাৰী দলটোৱে বৃহৎ পৰিসৰত প্ৰযুক্তিৰ আশ্ৰয় লৈছে ।
এক্স’ তাপীয় কাটিং: এই মেচিনবোৰৰ সহায়ত ধ্বংসাৱশেষৰ তলত পোত যোৱা অট্টালিকাৰ মাজত সোমাব পাৰি । আচলতে এক্স’ থাৰ্মেল কাটিঙে যিকোনো ধাতু কাটি, বিন্ধিব আৰু খান্দিব পাৰে ।
লাইভ ডিটেক্টৰ : এই প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত মাটিৰ পৰা ২০ ফুট তলটো পোত যোৱা ব্যক্তিৰ সন্ধান লাভ কৰিব পৰা যায় । এই প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি আছে এন ডি আৰ এফে । লাইভ ডিটেক্টৰৰ সহায়ত দুৰ্যোগৰ ২৪ ঘণ্টাৰ পিছত ধ্বংসাৱশেষৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় এটা গৰু ।
থাৰ্মেল স্কেনিং কেমেৰা : ধৰালীৰ দৰে দুৰ্যোগত থাৰ্মেল স্কেনিং কেমেৰাৰ প্ৰচুৰ ব্যৱহাৰ হয় । কাৰণ কেমেৰাটোৱে থাৰ্মেল ইমেজিং প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত কাম কৰে । থাৰ্মেল স্কেনিং কেমেৰাই বস্তুৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা তাপ (অতি ৰঙা বিকিৰণ) জুখিব পাৰে । উদাহৰণস্বৰূপে, যদি ধ্বংসাৱশেষৰ ভিতৰত কোনো অট্টালিকা বা বিভিন্ন ৰঙৰ বস্তু (এয়া কাপোৰো হ’ব পাৰে) দেখা যায়, তেন্তে থাৰ্মেল স্কেনিং কেমেৰাই লগে লগে এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে । ইয়াৰ পিছত দলটোৱে সেই ঠাইতে খান্দি পেলায় ।
থাৰ্মেল স্কেনিং কেমেৰাৰ আটাইতকৈ আচৰিত বৈশিষ্ট্যটো হ’ল ই বৰষুণ, ৰ’দ, ধুমুহা আৰু আনকি আন্ধাৰ আদি প্ৰতিটো পৰিস্থিতিতে কাম কৰে । ইয়াৰ দ্বাৰা মানুহ বিচাৰি উলিওৱা হৈছে ।
উশাহ-নিশাহৰ তথ্য যোগান ধৰিব পৰা মেচিন : আমি এতিয়া যিটো প্ৰযুক্তিৰ কথা কৈছো সেয়া হৈছে গ্ৰাউণ্ড পেনেট্ৰেটিং ৰাডাৰ । এই ৰাডাৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বৈশিষ্ট্য হ’ল ই পানী, স্থল বা পৰ্বতৰ যিকোনো ঠাইতে ভূপৃষ্ঠৰ তলৰ ৫০ মিটাৰ পৰ্যন্ত কাৰ্যকলাপ ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে । যদি তাত কোনো ধৰণৰ গতিবিধি হয় (যেনেকৈ এজন ব্যক্তিয়ে উশাহ লোৱা) তেন্তে ই লগে লগে সেই বিষয়ে কয়, তাৰ পিছত উদ্ধাৰকাৰী দলে তাত খান্দি সেই ব্যক্তিজনক বচাবলৈ চেষ্টা কৰে ।
২০ ফুট গভীৰতাতো কাম কৰে : দুৰ্যোগত প্ৰায়ে লাইভ ডিটেক্টৰ প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হয় । লাইভ ডিটেক্টৰ মেচিনটোৱে মাটিৰ পৰা ২০ ফুট তলটো পোত যোৱা এজন ব্যক্তিক ধৰা পেলাব পাৰে । আন্ধাৰতো ই কাম কৰে । ইয়াৰ উপৰিও ধৰালীত উদ্ধাৰকাৰী দলৰ সৈতে এণ্ড’স্কপি কেমেৰা আৰু লেজাৰ ৰাডাৰৰ দৰে সঁজুলিও আছে, যিবোৰ সময় আহিলে ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব ।
সমগ্ৰ অভিযানৰ ন’ডেল অফিচাৰ অৰুণ মোহন যোশীয়ে জনোৱা মতে, ''সকলো দলে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাইছে । এই ধ্বংসাৱশেষ যি ঠাইত আছে তাত হাতেৰে উদ্ধাৰৰ কাম কৰিব নোৱাৰি । ইয়াত মেচিনৰ প্ৰয়োজন, কিন্তু তথাপিও আমাৰ দল আৰু সকলো জোৱানে মানুহৰ সন্ধানত দিনে নিশাই কাম কৰি আছে । ধ্বংসাৱশেষ অতি ডাঠ হোৱাৰ বাবে জেচিবি আৰু বুলডজাৰৰো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । পথটো নিৰ্মাণ হোৱাৰ পিছত ইয়াত আৰু অধিক মেচিন আনিব পৰা যাব । আমি বিভিন্ন কৌশল আৰু বিভিন্ন সঁজুলিৰে মানুহ বিচাৰিছো ।''