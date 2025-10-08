মুম্বাইত উপস্থিত ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কেইৰ ষ্টাৰমাৰ
ভাৰত-ব্ৰিটেইনৰ কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ হিচাপে বৃহস্পতিবাৰে মুম্বাইত এখন বৈঠকত মিলিত হ’ব মোদী-ষ্টাৰমাৰ ।
মুম্বাই: বুধবাৰে পুৱা ভাৰত ভ্ৰমণৰ প্ৰথমটো আনুষ্ঠানিক ভাৰত ভ্ৰমণৰ কাৰ্যসূচী লৈ মুম্বাইত উপস্থিত হয় ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কেইৰ ষ্টাৰমাৰ । লণ্ডনৰ পৰা এটা ব্যৱসায়িক প্ৰতিনিধি দলৰ সৈতে ভাৰতলৈ অহা ষ্টাৰমাৰক ছত্ৰপতি শিৱাজী মহাৰাজ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যপাল আচাৰ্য দেৱব্ৰত, মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নৱীছ, উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ শিণ্ডে আৰু অজিত পাৱাৰে আদৰণি জনায় ।
ভাৰত আৰু ব্ৰিটেইনৰ কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ হিচাপে বৃহস্পতিবাৰে মুম্বাইত এখন বৈঠকত মিলিত হ’ব ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী ষ্টাৰমাৰ । মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া চি ই অ’ ফ’ৰাম আৰু গ্ল’বেল ফিনটেক ফেষ্টৰ ষষ্ঠ সংস্কৰণতো তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
এই দুদিনীয়া ভ্ৰমণৰ সময়ত দুয়োগৰাকী নেতাই বাণিজ্য, বিনিয়োগ আৰু প্ৰযুক্তিৰ সম্পৰ্ককে ধৰি দ্বিপাক্ষিক অংশীদাৰিত্বৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব । দুয়োজন নেতাই উদ্যোগ বিশেষজ্ঞ, নীতি নিৰ্ধাৰক আৰু উদ্ভাৱকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি ভাৰত-ইউ কে কম্প্ৰিহেন্সিভ ইক'নমিক এণ্ড ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট (চি ই টি এ)ৰ দ্বাৰা উপস্থাপন কৰা সুযোগসমূহ অন্বেষণ কৰিব, যিটো ভৱিষ্যতৰ অৰ্থনৈতিক অংশীদাৰিত্বৰ কেন্দ্ৰবিন্দু বুলি বিশ্বাস কৰা হৈছে । আঞ্চলিক আৰু বিশ্বব্যাপী গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহৰ ওপৰতো মত বিনিময় কৰিব দুয়োৱে ।
ব্ৰিটেইন চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতি অনুসৰি ষ্টাৰমাৰৰ সৈতে ব্ৰিটেইনৰ ১২৫ জন বিশিষ্ট চি ই অ’, আগশাৰীৰ উদ্যোগী, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰতিষ্ঠান ভাৰতলৈ আহিছে ।
বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে, “ৰ’লছ ৰয়েচ, ব্ৰিটিছ টেলিকম, ডাইজিঅ', লণ্ডন ষ্টক এক্সচেঞ্জ আৰু ব্ৰিটিছ এয়াৰৱেজৰ দৰে ডাঙৰ প্ৰতিষ্ঠানে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিনিধি দলটোত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৷ কিয়নো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ বাবে ভাৰতীয় বজাৰত বৃদ্ধি আৰু সম্প্ৰসাৰণৰ সুযোগ নিশ্চিত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ।”
গ্ল'বেল ফিনটেক ফেষ্ট:
৯ অক্টোবৰত পুৱা মুম্বাইৰ জিঅ’ ৱৰ্ল্ড চেণ্টাৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া চি ই অ’ ফ’ৰামত অংশগ্ৰহণ কৰিব মোদী আৰু ষ্টাৰমাৰে । বিয়লি প্ৰায় ২:৪৫ বজাত দুয়োগৰাকী নেতাই গ্ল’বেল ফিনটেক ফেষ্টৰ ষষ্ঠ সংস্কৰণত অংশগ্ৰহণ কৰিব, য’ত সমগ্ৰ বিশ্বৰ উদ্ভাৱক, নীতি নিৰ্ধাৰক, কেন্দ্ৰীয় বেংকাৰ, নিয়ন্ত্ৰক, বিনিয়োগকাৰী, শিক্ষাবিদ আৰু উদ্যোগৰ নেতাসকলক একত্ৰিত কৰা হ’ব ।
এইবাৰৰ সংস্কৰণত ৭৫খনতকৈও অধিক দেশৰ পৰা এক লাখৰো অধিক অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে, যাৰ ফলত ই বিশ্বৰ অন্যতম বৃহৎ ফিনটেক সমাৱেশ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । ইয়াত প্ৰায় ৭,৫০০ কোম্পানী, ৮০০ বক্তা, ৪০০ প্ৰদৰ্শক আৰু ভাৰতীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উভয় ন্যায়িক অধিকাৰক্ষেত্ৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ৭০ নিয়ন্ত্ৰক প্ৰতিষ্ঠানে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
অংশগ্ৰহণকাৰী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ভিতৰত আছে ছিংগাপুৰৰ মুদ্ৰা কৰ্তৃপক্ষ, জাৰ্মানীৰ ডয়চে বুণ্ডেছ বেংক, বেংক ডি ফ্ৰান্স আৰু চুইজাৰলেণ্ডৰ বিত্তীয় বজাৰ তত্বাৱধায়ক কৰ্তৃপক্ষ (ফিনমা)ৰ দৰে বিখ্যাত নিয়ন্ত্ৰক। তেওঁলোকৰ অংশগ্ৰহণে বিত্তীয় নীতিৰ আলোচনা আৰু সহযোগিতাৰ বাবে বিশ্বব্যাপী মঞ্চ হিচাপে জি এফ এফৰ ক্ৰমবৰ্ধমান উচ্চতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
ব্ৰিটেইনৰ ইমিগ্ৰেচন পৰীক্ষাৰ পদক্ষেপ:
ভাৰতীয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকে ধৰি অনুপ্ৰৱেশকাৰীক দমন কৰিবলৈ ব্ৰিটেইনে লোৱা পদক্ষেপৰ পিছতো ষ্টাৰমাৰৰ এই ভাৰত ভ্ৰমণ । যোৱা মাহত ব্ৰিটেইনৰ সংসদে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ শ্বেতপত্ৰ নীতি অনুসৰি ভিছা আৰু নিষ্পত্তিৰ নিয়মৰ পৰিৱৰ্তনৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল । ২০২৫ চনৰ ১২ মে’ত ব্ৰিটেইন চৰকাৰে প্ৰব্ৰজন ব্যৱস্থাৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ পুনৰুদ্ধাৰ কৰা নামৰ এখন শ্বেতপত্ৰৰ নীতি প্ৰকাশ কৰি ভিছাৰ কঠোৰ নিয়মৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় ।
