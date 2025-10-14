ETV Bharat / bharat

অনুপ্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে সেনাৰ গুলীত নিহত দুই সন্ত্ৰাসবাদী

জম্মু-কাশ্মীৰৰ কুপৱাৰা ছেক্টৰত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ কাষত সোমবাৰে সন্ধিয়া সন্দেহজনক কাৰ্যকলাপ লক্ষ্য কৰি ভাৰতীয় সেনাৰ সৈন্যই গুলীচালনা কৰে ।

JAMMU KASHMIR TERRORISTS KILLED
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো (PTI)
শ্ৰীনগৰ : জম্মু-কাশ্মীৰৰ কুপৱাৰা জিলাত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ কাষত সেনাই অনুপ্ৰৱেশৰ চেষ্টা বিফল কৰাৰ সময়তে গুলীচালনাত দুটা সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হয় ৷ মঙলবাৰে বিষয়াসকলৰ উদ্ধৃতিৰে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে এ এন আইয়ে ৷

সোমবাৰৰ মাজনিশা কুপৱাৰাত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ কাষেৰে সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য কৰি জোৱানসকলে অনুপ্ৰৱেশকাৰীক প্ৰত্যাহ্বান জনায় ৷ বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, দুয়োপক্ষৰ মাজত গুলীচালনাও হয় ৷ সম্প্ৰতি অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে তালাচী অভিযান ৷

সোমবাৰে ভাৰতীয় সেনাৰ এজন বিষয়াই কয়, "জম্মু-কাশ্মীৰৰ কুপৱাৰা খণ্ডত ভাৰতীয় সেনাৰ সৈন্যই এল অ' চিৰ কাষেৰে কিছু সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য কৰি সন্ধিয়া ৭ বজাৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰে ৷ অঞ্চলটোত অভিযান চলি আছে ৷ অধিক তথ্যৰ বাবে অপেক্ষা কৰা হৈছে ৷"

জম্মু-কাশ্মীৰৰ ৰাজৌৰী জিলাৰ কান্দি থানাৰ অন্তৰ্গত বীৰন্থাব অঞ্চলত সন্ত্ৰাসবাদী আৰু জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষীৰ বিশেষ অভিযান গোট (এছ অ’ জি)ৰ মাজত হোৱা গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ মাত্ৰ কেইদিনমানৰ পিছত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷

যোৱা সপ্তাহত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে নিৰাপত্তা বাহিনীক হাই এলাৰ্টত থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল আৰু বৰফ আৰু প্ৰতিকূল বতৰৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি জম্মু-কাশ্মীৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত পাৰ হৈ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে যাতে অনুপ্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিবলৈ কৈছিল ৷

কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ স্থল পৰিস্থিতিৰ মূল্যায়নৰ বাবে ৯ অক্টোবৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত অমিত শ্বাহৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হোৱা উচ্চ পৰ্যায়ৰ নিৰাপত্তা পৰ্যালোচনা বৈঠকৰ সময়ত এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছিল ৷

প্ৰায় তিনি ঘণ্টীয়া বৈঠকত জম্মু-কাশ্মীৰৰ উপ ৰাজ্যপাল মনোজ সিনহা, কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব, চোৰাংচোৱা ব্যুৰোৰ সঞ্চালক প্ৰধান, সেনা মুৰব্বী, জম্মু-কাশ্মীৰৰ মুখ্য সচিব আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান, কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ সঞ্চালক প্ৰধানকে ধৰি ভাৰত চৰকাৰ, সেনা, আৰু জম্মু-কাশ্মীৰৰ অন্যান্য জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে ৷

