কাৰুৰৰ পদপিষ্টৰ ঘটনা: ক্ষতিগ্ৰস্তক আৰ্থিক সাহায্য দিয়াৰ কথা ঘোষণা টি ভি কে নেতা বিজয়ৰ

এই ঘটনাত অতি কমেও ৪০ জন লোকৰ মৃত্যু ঘটাৰ বিপৰীতে বহু লোক আহত হৈছিল ।

Karur tragedy
টি ভি কে নেতা বিজয়ৰ ফাইল ফটো (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 28, 2025 at 7:47 PM IST

2 Min Read
চেন্নাই: শনিবাৰে সন্ধিয়া তামিলনাডুৰ কাৰুৰত ৰাজনৈতিক দল টি ভি কেৰ মুৰব্বী বিজয়ৰ ৰাজনৈতিক সমাৱেশৰ সময়ত সংঘটিত হৈছিল পদপিষ্টৰ ঘটনা ৷ এই ঘটনাত অতি কমেও ৪০ জন লোকৰ মৃত্যু ঘটাৰ বিপৰীতে বহু লোক আহত হৈছিল । তেভাগা ৰেলীত নিহতসকলৰ পৰিয়াললৈ ২০ লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য দিয়া হ’ব বুলি দলটোৰ নেতা বিজয়ে ঘোষণা কৰিছে ।

এই সন্দৰ্ভত জাৰি কৰা এক বিবৃতিত বিজয়ে কয়, ‘‘কালি কাৰুৰত কি ঘটিল সেই কথা ভাবি মোৰ হৃদয় আৰু মন অবিশ্বাস্যভাৱে গধুৰ হৈ পৰিছে । আমাৰ আপোনজনক হেৰুৱাই মই এক বৃহৎ দুখৰ মাজত সোমাই পৰিছো আৰু অনুভৱ কৰা যন্ত্ৰণা কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিব লাগিব নাজানো । মোৰ চকু আৰু মন অশান্ত হৈছে । লগ পোৱা আপোনালোক সকলোৰে মুখবোৰ মোৰ মনলৈ আহিছে । মোক প্ৰিয়জনৰ চিন্তাই ব্যথিত কৰি তুলিছে ।’’

‘‘মোৰ আত্মীয়সকল… আপোনজনক হেৰুৱাই পেলোৱা আপোনালোকৰ প্ৰতি ক'ব নোৱাৰা বেদনাৰে গভীৰ শোকপ্ৰকাশ কৰাৰ সময়তে মই আপোনালোকৰ ওচৰত এই দুখৰ অংশীদাৰ হিচাপে থিয় দিছো । আমাৰ বাবে ই এক অপূৰণীয় ক্ষতি । যিয়েই সান্ত্বনা নিদিওক, আমাৰ আপোনজনক হেৰুৱাই পেলোৱাটো অসহ্যকৰ । অৱশ্যে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ এজন হিচাপে মই আমাৰ আপোনজনক হেৰুৱাই পেলোৱা আমাৰ আত্মীয়ৰ পৰিয়ালক ২০ লাখ টকাকৈ আৰু আহত আৰু চিকিৎসাধীন হৈ থকাসকলক ২ লাখ টকাকৈ দিয়াৰ মনস্থ কৰিছো । লোকচানৰ তুলনাত এই পৰিমাণ বৃহৎ নহয় ৷’’ - তেওঁ কয় ৷

বিজয়ে লগতে কয়, ‘‘অৱশ্যে এই সময়ত আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ এজন সদস্য হিচাপে মোৰ কৰ্তব্য যে আপোনালোকৰ লগত থিয় দিছো, মোৰ আত্মীয়সকল । একেদৰে আহত আৰু চিকিৎসাধীন হৈ থকা সকলো আত্মীয়ই অতি সোনকালে আৰোগ্য লাভ কৰি ঘৰলৈ উভতি আহক ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো । আপোনালোকক আশ্বাস দিছো যে আমাৰ তামিলনাডু বিজয় পাৰ্টীয়ে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ সকলো আত্মীয়ক, চিকিৎসাধীন হৈ থকা সকলোকে সম্ভৱপৰ সকলো সহায় আগবঢ়াব ।’’

এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে কাৰুৰৰ শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাত নিহতসকলৰ পৰিয়াললৈ ২ লাখ টকাৰ এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰা হ’ব ।

লগতে পঢ়ক: তামিলনাডুত অভিনেতা বিজয়ৰ ৰেলী অঘটন; ৩৯ জনৰ মৃত্যু, গুৰুতৰভাৱে আহত ৪৪ জন

