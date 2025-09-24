ETV Bharat / bharat

গ্লোবেল চাউথৰ ওপৰত অধিক আলোচনাৰ আহ্বান এছ জয়শংকৰৰ

সংহতি আৰু সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে গ্লোবেল চাউথৰ মাজত আলোচনা শক্তিশালী কৰিবলৈ বৰ্তমানৰ মঞ্চসমূহ ব্যৱহাৰ কৰাৰ আহ্বান জনাই এছ জয়শংকৰে ।

External Affairs Minister S Jaishankar with leaders of like-minded Global South Countries
গ্লোবেল চাউথৰ ওপৰত অধিক আলোচনাৰ আহ্বান এছ জয়শংকৰৰ (X@DrSJaishankar)
September 24, 2025 at 1:12 PM IST

নতুন দিল্লী : নিউয়ৰ্কত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ (UNGA) ৮০ সংখ্যক অধিৱেশনৰ মাজতে অনুষ্ঠিত গ্লোবেল চাউথৰ দেশসমূহৰ এই উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠকত ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে উন্নয়নশীল ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত সহযোগিতা, সংহতি আৰু বহুপক্ষীয় যোগাযোগ বৃদ্ধিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

জলবায়ু ন্যায়, ডিজিটেল প্ৰযুক্তি, বহুপক্ষীয় সংস্কাৰৰ জৰুৰী প্ৰয়োজনীয়তাকে ধৰি বিশ্বৰ মূল বিষয়সমূহক কেন্দ্ৰ কৰি বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হয় । উন্নয়নশীল দেশসমূহৰ মাজত তেওঁলোকৰ অগ্ৰাধিকাৰসমূহক ভালদৰে প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ বিশ্ব আলোচনাক গঢ় দিয়াৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত ক্ৰমবৰ্ধমান একমতৰ মাজতে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।

এক্সৰ এটা পোষ্টত জয়শংকৰে উন্নয়নশীল ৰাষ্ট্ৰসমূহে সন্মুখীন হোৱা বিশ্বব্যাপী উদ্বেগ আৰু বিপদসমূহ মোকাবিলা কৰিবলৈ বহুপক্ষীয়তাবাদৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

জয়শংকৰে কয়, "আজি নিউয়ৰ্কত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদ ৮০ৰ মাজতে একে দৃষ্টিভংগীৰ গ্লোবেল চাউথ দেশসমূহৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠক আয়োজন কৰি মই আনন্দিত হৈছো । ক্ৰমবৰ্ধমান উদ্বেগ আৰু বিপদৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গ্লোবেল চাউথে সমাধানৰ বাবে বহুপক্ষীয়তাবাদৰ ফালে যোৱাটো স্বাভাৱিক ।"

দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰস্তাৱসমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি জয়শংকৰে লগতে কয়, "গ্লোবেল চাউথৰ বাবে বিশ্বৰ বিষয়সমূহ আলোচনাৰ বাবে তলত দিয়া প্ৰস্তাৱসমূহ আগবঢ়াইছিল: সংহতি বৃদ্ধি আৰু সহযোগিতাক উৎসাহিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে গ্লোবেল চাউথৰ মাজত আলোচনা শক্তিশালী কৰিবলৈ বৰ্তমানৰ মঞ্চসমূহ ব্যৱহাৰ কৰা । ভেকচিন, ডিজিটেল ক্ষমতা, শিক্ষা ক্ষমতা, কৃষি পদ্ধতি আৰু ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ সংস্কৃতি ইয়াৰ ভাল উদাহৰণ ।"

তেওঁ জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গ্লোবেল নৰ্থতকৈ গ্লোবেল চাউথক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া পদক্ষেপৰ আহ্বান জনায় । তেওঁ কয়, "জলবায়ু কাৰ্য্য আৰু জলবায়ু ন্যায়ৰ দৰে ক্ষেত্ৰত, গ্লোবেল নৰ্থক ন্যায্যতা প্ৰদান নকৰি গ্ল'বেল চাউথৰ সেৱা কৰা পদক্ষেপ লওক । প্ৰযুক্তিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, বিশেষকৈ এআই আৰু সামগ্ৰিকভাৱে ৰাষ্ট্ৰসংঘ আৰু বহুপক্ষীয়তাবাদৰ সংস্কাৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰক ।"

বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ সময়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈদেশিক মন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে তেওঁৰ উৎপাদনশীল কূটনৈতিক যোগাযোগৰ আপডেটসমূহো শ্বেয়াৰ কৰে । তেওঁ ছিংগাপুৰৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী ভিভিয়ান বালাকৃষ্ণণৰ সৈতে আলোচনা কৰি উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠকৰ মাজত ইয়াক দ্ৰুত বাৰ্তালাপ বুলি অভিহিত কৰে ।

জয়শংকৰে ছেইণ্ট লুচিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী আলভা বাপ্টিষ্টকো সাক্ষাৎ কৰে । তেওঁ পোষ্ট কৰে যে, "আজি ছেইণ্ট লুচিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী আলভা বেপ্টিষ্টৰ সৈতে এক সুন্দৰ কথা-বতৰা হয় ।"

জয়শংকৰে মৰিচাছৰ এফ এম ঋতিশ ৰামফুলক সাক্ষাৎ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী জগনাউথৰ ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে ।

নিউয়ৰ্কত ডাচ বৈদেশিক মন্ত্ৰী ডেভিদ ভান ৱেলৰ সৈতেও বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী জয়শংকৰে বৈঠকত মিলিত হয় । এক্সৰ এটা পোষ্টত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, "আজি সন্ধিয়া নিউয়ৰ্কত ডাচ বৈদেশিক মন্ত্ৰী ডেভিদ ভান ৱেলৰ সৈতে হোৱা মোৰ সাক্ষাৎকাৰৰ শলাগ লৈছোঁ । ইউৰোপীয় কৌশলগত পৰিস্থিতি আৰু ভাৰতৰ দৃষ্টিভংগীৰ ওপৰত গভীৰ আলোচনা কৰিলোঁ ।"

