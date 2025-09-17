ETV Bharat / bharat

তেওঁ এক ডাঙৰ কাম কৰি আছে: প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ফোনত জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পৰ; মোদীয়েও দিলে প্ৰত্যুত্তৰ

আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ৭৫ সংখ্যক জন্মদিন ৷ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে প্ৰধানমন্ত্ৰীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনায় আৰু দুয়োৰে মাজত ভাৰত-আমেৰিকাৰ সম্পৰ্কত গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা হয় ।

TRUMP GREETS MODI ON BIRTHDAY
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্প (Etv Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 17, 2025 at 7:51 AM IST

নতুন দিল্লী : আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে মঙলবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ফোন কৰি ৭৫ সংখ্যক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনায় ৷ কেইবামাহৰ বিৰতিৰ পাছত প্ৰথমবাৰ ফোনত কথা পাতিছে দুয়োগৰাকী নেতাই, যাক নতুন দিল্লীৰ সৈতে সম্পৰ্ক পুনৰ স্থাপনৰ বাবে ৱাশ্বিংটনৰ এক নতুন পদক্ষেপ হিচাপে দেখা গৈছে ৷

ট্ৰুথ ছ’চিয়েলত দিয়া এটা বাৰ্তাত ট্ৰাম্পে কয়, "মাত্ৰ মোৰ বন্ধু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে এটা সুন্দৰ ফোন কল কৰিলোঁ । তেওঁৰ জন্মদিনৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল ! তেওঁ এক ডাঙৰ কাম কৰি আছে । নৰেন্দ্ৰ: ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজৰ যুদ্ধ শেষ কৰাত আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে ধন্যবাদ ! ৰাষ্ট্ৰপতি ডিজেটি ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ট্ৰাম্পৰ এই ফোন কলৰ বাবে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে টুইটাৰ (এক্স) যোগে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ৷ তেওঁ কয়, "মোৰ বন্ধু ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্প, মোৰ ৭৫ সংখ্যক জন্মদিনত আপোনাৰ ফোন কল আৰু উষ্ম শুভেচ্ছাৰ বাবে ধন্যবাদ । আপোনাৰ দৰে ময়ো ভাৰত-আমেৰিকাৰ ব্যাপক আৰু বিশ্বব্যাপী অংশীদাৰিত্বক নতুন উচ্চতালৈ লৈ যোৱাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ । ইউক্ৰেইন সংঘাতৰ শান্তিপূৰ্ণ সমাধানৰ দিশত আপোনাৰ পদক্ষেপক আমি সমৰ্থন কৰোঁ ৷"

বিশেষকৈ আমেৰিকা চৰকাৰে ভাৰতৰ ওপৰত শুল্ক আৰোপ কৰাৰ পিছত দুয়োখন দেশৰ মাজত বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক তিক্ত হৈ পৰা সময়ত দুয়োৰে মাজত এই কথা-বতৰা হয় ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰত আৰু আমেৰিকাই নতুন দিল্লীত ষষ্ঠ ৰাউণ্ডৰ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনাও সম্পূৰ্ণ কৰিছিল, যিটো দীৰ্ঘদিনীয়া বাণিজ্যিক চুক্তিৰ দিশত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হিচাপে বিবেচিত হৈছে ৷

প্ৰায় সাত ঘণ্টা ধৰি চলি থকা বাণিজ্যিক আলোচনাত দুয়োপক্ষই পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থত যিমান পাৰি সোনকালে চুক্তিত উপনীত হোৱাৰ সংকল্প লয় ৷ এই আলোচনাৰ ভাৰতীয় পক্ষৰ হৈ নেতৃত্ব দিয়ে অতিৰিক্ত সচিব ৰাজেশ আগৰৱালাই, আমেৰিকাৰ দলটোৰ নেতৃত্বত দিছিল ব্ৰেণ্ডন লিঞ্চে ৷ দুয়োপক্ষই ইতিবাচক আৰু ভৱিষ্যদ্বাণীমূলক আলোচনাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পৰ এই ফোন কথোপকথনক ৰাজনৈতিক পৰ্যায়ত ইতিবাচক লক্ষণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে, যিয়ে দুয়োখন দেশৰ মাজত বাণিজ্য আৰু কূটনৈতিক সম্পৰ্ক পুনৰ শক্তিশালী কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ৷ বিশ্ব পৰ্যায়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰা ভাৰত-আমেৰিকাৰ অংশীদাৰিত্ব গভীৰ আৰু বহল কৰাৰ বাবে দুয়োজন নেতাই প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ৷

আমেৰিকা আৰু ভাৰতৰ মাজত বাণিজ্যিক চুক্তিৰ ওপৰত দীৰ্ঘদিনীয়া আলোচনাৰ অন্তত এই নতুন ৰাজনৈতিক যোগাযোগে অনাগত মাহত দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক উন্নত হ’ব আৰু দুয়োখন দেশৰ মাজত সহযোগিতা বৃদ্ধি পাব বুলি আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে ৷

