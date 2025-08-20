নতুন দিল্লী : দিল্লীৰ বিদ্যালয়ত তিনিদিন ধৰি একেৰাহে বোমা বিস্ফোৰণৰ ভাবুকি পোৱাৰ ফলত আৰক্ষী দোমোজাত পৰিছে ৷ আজি অৰ্থাৎ বুধবাৰে আকৌ দিল্লীৰ বহুকেইখন বিদ্যালয়লৈ আহিছে ভাবুকিপূৰ্ণ ইমেইল ৷ আজি পুৱা প্ৰায় ৭:৪০ আৰু ৭:৪২ বজাত এই ভাবুকিপূৰ্ণ ইমেইলসমূহ বিদ্যালয়সমূহে লাভ কৰে ৷ ইয়াৰ পাছতেই আৰক্ষী আৰু অন্যান্য সংস্থাসমূহে বিদ্যালয়সমূহত উপস্থিত হৈ তালাচী অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, এই ভাবুকিপূৰ্ণ ইমেইলসমূহ এছ কে ভি মালবিয়া নগৰ আৰু অন্ধ্ৰ স্কুল, প্ৰসাদ নগৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু অধিক বিদ্যালয়ক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ৷
Several schools in Delhi have received threatening emails. Bomb threats were reported at two schools at 7:40 AM and 7:42 AM. Police and other agencies have reached the schools and are conducting searches. Threat emails were sent to SKV Malviya Nagar and Andhra School, Prasad… pic.twitter.com/qxdPfIYlMq— IANS (@ians_india) August 20, 2025
দিল্লী অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জনোৱা মতে, দিল্লীৰ বহু বিদ্যালয়লৈ ভাবুকিপূৰ্ণ ইমেইল আহিছে ৷ পুৱা ৭:৪০ আৰু ৭:৪২ বজাত দুখন বিদ্যালয়ত বোমা বিস্ফোৰণৰ ভাবুকি লাভ কৰে ৷ সাৱধানতা স্বৰূপে কৰ্তৃপক্ষই বিদ্যালয়ৰ চৌহদ খালী কৰিছে ৷ তালাচীৰ বাবে আৰক্ষী আৰু বোমা নিষ্কাশন দলক সেই স্থানলৈ মাতি অনা হৈছে ৷
কিছুদিন পূৰ্বেও আহিছিল ভাবুকি
ইয়াৰ পূৰ্বেও চাণক্যপুৰী আৰু দিল্লীৰ অন্যান্য বিদ্যালয়সমূহে ডাকযোগে বোমাৰ ভাবুকি লাভ কৰিছে ৷ যোৱা বছৰো বহু বিদ্যালয়ে একেধৰণৰ ভাবুকিৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল ৷
দিল্লী আৰক্ষীয়ে বিষয়টোৰ ওপৰত পুংখানুপুংখ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ৷ বৰ্তমান পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত আছে আৰু কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় সকলো নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷ বিদ্যালয় আৰু দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত অতিৰিক্ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে ৷
চাইবাৰ চেলৰ পৰা সহায়
দিল্লী আৰক্ষীৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি পূৰ্বে লাভ কৰা ভাবুকিপূৰ্ণ ই-মেইলৰ উৎস বিচাৰি উলিয়াবলৈ চাইবাৰ চেলৰ সহায় লোৱা হৈছিল ৷ আৰক্ষীয়ে জনসাধাৰণক উৰাবাতৰিৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নিদি শান্তি বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় ৷ উল্লেখ্য যে, ২০২৪ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ আৰম্ভণিতে দিল্লীৰ বহু বিদ্যালয়লৈ একেধৰণৰ ভাবুকিপূৰ্ণ ই-মেইল আহিছিল, যিবোৰ পিছত ভুৱা বুলি প্ৰমাণিত হৈছিল ৷ এই ভাবুকিবোৰে দিল্লীৰ জনসাধাৰণক চিন্তিত কৰি তুলিছিল ৷