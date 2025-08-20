ETV Bharat / bharat

আকৌ টাৰ্গেটত শিক্ষানুষ্ঠান ; পুৱাই আহিল বহুকেইখন বিদ্যালয়ক বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি - DELHI BOMB THREAT

দিল্লীৰ বহুকেইখন বিদ্যালয়ে পুৱা লাভ কৰে ভাবুকিপূৰ্ণ ই-মেইল ৷ ইয়াৰ পাছতেই খালী কৰা হয় বিদ্যালয়ৰ চৌহদ ৷ তদন্ত অব্যাহত ৷

DELHI BOMB THREAT
বোমাৰ ভাবুকিৰ পিছত এখন বিদ্যালয়ত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে তালাচী চলোৱা সময়ত (ফাইল ফটো) (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 20, 2025 at 10:00 AM IST

2 Min Read

নতুন দিল্লী : দিল্লীৰ বিদ্যালয়ত তিনিদিন ধৰি একেৰাহে বোমা বিস্ফোৰণৰ ভাবুকি পোৱাৰ ফলত আৰক্ষী দোমোজাত পৰিছে ৷ আজি অৰ্থাৎ বুধবাৰে আকৌ দিল্লীৰ বহুকেইখন বিদ্যালয়লৈ আহিছে ভাবুকিপূৰ্ণ ইমেইল ৷ আজি পুৱা প্ৰায় ৭:৪০ আৰু ৭:৪২ বজাত এই ভাবুকিপূৰ্ণ ইমেইলসমূহ বিদ্যালয়সমূহে লাভ কৰে ৷ ইয়াৰ পাছতেই আৰক্ষী আৰু অন্যান্য সংস্থাসমূহে বিদ্যালয়সমূহত উপস্থিত হৈ তালাচী অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷

উল্লেখ্য যে, এই ভাবুকিপূৰ্ণ ইমেইলসমূহ এছ কে ভি মালবিয়া নগৰ আৰু অন্ধ্ৰ স্কুল, প্ৰসাদ নগৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু অধিক বিদ্যালয়ক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ৷

দিল্লী অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জনোৱা মতে, দিল্লীৰ বহু বিদ্যালয়লৈ ভাবুকিপূৰ্ণ ইমেইল আহিছে ৷ পুৱা ৭:৪০ আৰু ৭:৪২ বজাত দুখন বিদ্যালয়ত বোমা বিস্ফোৰণৰ ভাবুকি লাভ কৰে ৷ সাৱধানতা স্বৰূপে কৰ্তৃপক্ষই বিদ্যালয়ৰ চৌহদ খালী কৰিছে ৷ তালাচীৰ বাবে আৰক্ষী আৰু বোমা নিষ্কাশন দলক সেই স্থানলৈ মাতি অনা হৈছে ৷

কিছুদিন পূৰ্বেও আহিছিল ভাবুকি

ইয়াৰ পূৰ্বেও চাণক্যপুৰী আৰু দিল্লীৰ অন্যান্য বিদ্যালয়সমূহে ডাকযোগে বোমাৰ ভাবুকি লাভ কৰিছে ৷ যোৱা বছৰো বহু বিদ্যালয়ে একেধৰণৰ ভাবুকিৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল ৷

দিল্লী আৰক্ষীয়ে বিষয়টোৰ ওপৰত পুংখানুপুংখ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ৷ বৰ্তমান পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত আছে আৰু কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় সকলো নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷ বিদ্যালয় আৰু দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত অতিৰিক্ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে ৷

চাইবাৰ চেলৰ পৰা সহায়

দিল্লী আৰক্ষীৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি পূৰ্বে লাভ কৰা ভাবুকিপূৰ্ণ ই-মেইলৰ উৎস বিচাৰি উলিয়াবলৈ চাইবাৰ চেলৰ সহায় লোৱা হৈছিল ৷ আৰক্ষীয়ে জনসাধাৰণক উৰাবাতৰিৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নিদি শান্তি বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় ৷ উল্লেখ্য যে, ২০২৪ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ আৰম্ভণিতে দিল্লীৰ বহু বিদ্যালয়লৈ একেধৰণৰ ভাবুকিপূৰ্ণ ই-মেইল আহিছিল, যিবোৰ পিছত ভুৱা বুলি প্ৰমাণিত হৈছিল ৷ এই ভাবুকিবোৰে দিল্লীৰ জনসাধাৰণক চিন্তিত কৰি তুলিছিল ৷

লগতে পঢ়ক : যেন কালিকা লাগিছে এয়াৰ ইণ্ডিয়াত ! থাইলেণ্ডত এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানৰ জৰুৰী অৱতৰণ

ইটোৰ পিছত সিটোকৈ ভাবুকি, দুষ্কৃতিকাৰীয়ে উৰুৱাই দিব নেকি জয়পুৰ চহৰ ?

RDXৰ সহায়ত তাজমহল উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি, কেৰালাৰ পৰা আহিছে এই ই-মেইল, ৩ ঘণ্টা ধৰি চলিল অনুসন্ধান

নতুন দিল্লী : দিল্লীৰ বিদ্যালয়ত তিনিদিন ধৰি একেৰাহে বোমা বিস্ফোৰণৰ ভাবুকি পোৱাৰ ফলত আৰক্ষী দোমোজাত পৰিছে ৷ আজি অৰ্থাৎ বুধবাৰে আকৌ দিল্লীৰ বহুকেইখন বিদ্যালয়লৈ আহিছে ভাবুকিপূৰ্ণ ইমেইল ৷ আজি পুৱা প্ৰায় ৭:৪০ আৰু ৭:৪২ বজাত এই ভাবুকিপূৰ্ণ ইমেইলসমূহ বিদ্যালয়সমূহে লাভ কৰে ৷ ইয়াৰ পাছতেই আৰক্ষী আৰু অন্যান্য সংস্থাসমূহে বিদ্যালয়সমূহত উপস্থিত হৈ তালাচী অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷

উল্লেখ্য যে, এই ভাবুকিপূৰ্ণ ইমেইলসমূহ এছ কে ভি মালবিয়া নগৰ আৰু অন্ধ্ৰ স্কুল, প্ৰসাদ নগৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু অধিক বিদ্যালয়ক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ৷

দিল্লী অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জনোৱা মতে, দিল্লীৰ বহু বিদ্যালয়লৈ ভাবুকিপূৰ্ণ ইমেইল আহিছে ৷ পুৱা ৭:৪০ আৰু ৭:৪২ বজাত দুখন বিদ্যালয়ত বোমা বিস্ফোৰণৰ ভাবুকি লাভ কৰে ৷ সাৱধানতা স্বৰূপে কৰ্তৃপক্ষই বিদ্যালয়ৰ চৌহদ খালী কৰিছে ৷ তালাচীৰ বাবে আৰক্ষী আৰু বোমা নিষ্কাশন দলক সেই স্থানলৈ মাতি অনা হৈছে ৷

কিছুদিন পূৰ্বেও আহিছিল ভাবুকি

ইয়াৰ পূৰ্বেও চাণক্যপুৰী আৰু দিল্লীৰ অন্যান্য বিদ্যালয়সমূহে ডাকযোগে বোমাৰ ভাবুকি লাভ কৰিছে ৷ যোৱা বছৰো বহু বিদ্যালয়ে একেধৰণৰ ভাবুকিৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল ৷

দিল্লী আৰক্ষীয়ে বিষয়টোৰ ওপৰত পুংখানুপুংখ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ৷ বৰ্তমান পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত আছে আৰু কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় সকলো নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷ বিদ্যালয় আৰু দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত অতিৰিক্ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে ৷

চাইবাৰ চেলৰ পৰা সহায়

দিল্লী আৰক্ষীৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি পূৰ্বে লাভ কৰা ভাবুকিপূৰ্ণ ই-মেইলৰ উৎস বিচাৰি উলিয়াবলৈ চাইবাৰ চেলৰ সহায় লোৱা হৈছিল ৷ আৰক্ষীয়ে জনসাধাৰণক উৰাবাতৰিৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নিদি শান্তি বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় ৷ উল্লেখ্য যে, ২০২৪ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ আৰম্ভণিতে দিল্লীৰ বহু বিদ্যালয়লৈ একেধৰণৰ ভাবুকিপূৰ্ণ ই-মেইল আহিছিল, যিবোৰ পিছত ভুৱা বুলি প্ৰমাণিত হৈছিল ৷ এই ভাবুকিবোৰে দিল্লীৰ জনসাধাৰণক চিন্তিত কৰি তুলিছিল ৷

লগতে পঢ়ক : যেন কালিকা লাগিছে এয়াৰ ইণ্ডিয়াত ! থাইলেণ্ডত এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানৰ জৰুৰী অৱতৰণ

ইটোৰ পিছত সিটোকৈ ভাবুকি, দুষ্কৃতিকাৰীয়ে উৰুৱাই দিব নেকি জয়পুৰ চহৰ ?

RDXৰ সহায়ত তাজমহল উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি, কেৰালাৰ পৰা আহিছে এই ই-মেইল, ৩ ঘণ্টা ধৰি চলিল অনুসন্ধান

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI SCHOOLDELHI POLICE ON BOMB THREATইটিভি ভাৰত অসমBOMB THREAT IN SCHOOLDELHI BOMB THREAT

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি নিবিড় ভালপোৱা নৱ-প্ৰজন্মৰ এইগৰাকী অভিনেতাৰ

ম’ম’, নুডলছ, চক‘লেটো হ’ব পাৰে প্ৰসাদ ! বিশ্বাস নহ’লেও দেশৰ কিছুমান মন্দিৰত দেৱ-দেৱীক আগবঢ়োৱা হয় এইসমূহ ভোগ

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

দেশতকৈ বিদেশৰ কোটি টকাৰ লোভনীয় চাকৰি ডাঙৰ নহয় যাৰ বাবে, সেই মানুহজনৰ কথাৰে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.