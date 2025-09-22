মানহানিক অপৰাধৰ শ্ৰেণীৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ এয়া সঠিক সময়: উচ্চতম ন্যায়ালয়

মানহানিক অপৰাধৰ শ্ৰেণীৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ এয়া সঠিক সময়: উচ্চতম ন্যায়ালয়
নিউজ পৰ্টেল দ্য ৱায়াৰৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী প্ৰাক্তন অধ্যাপকে দাখিল কৰা মানহানিৰ গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি আদালতৰ পৰ্যবেক্ষণ ।
Published : September 22, 2025 at 8:17 PM IST
নতুন দিল্লী : উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সোমবাৰে কয় যে অপৰাধৰ শ্ৰেণীৰ পৰা মানহানি গোচৰ আঁতৰোৱাৰ সময় আহি পৰিছে । ন্যায়াধীশ এম এম সুন্দৰেশ আৰু সতীশ চন্দ্ৰ শৰ্মাৰে গঠিত বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত এই বিষয়টো শুনানিৰ বাবে উত্থাপন হয় । জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপিকা অমিতা সিঙে দাখিল কৰা মানহানিৰ গোচৰৰ সন্দৰ্ভত অনলাইন নিউজ পৰ্টেল দ্য ৱায়াৰলৈ জাৰি কৰা চমনক প্ৰত্যাহ্বান জনাই বিচাৰপীঠে এক আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি আছিল ।
এই আবেদনৰ ওপৰত জাননী জাৰি কৰিবলৈ সন্মত হোৱাৰ সময়তে ন্যায়াধীশ সুন্দৰে মৌখিকভাৱে মন্তব্য কৰে, “মই ভাবো এই সকলোবোৰ অপৰাধমুক্ত কৰাৰ সময় আহি পৰিছে...।” নিউজ পৰ্টেলটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা কপিল ছিবালে বিচাৰপীঠে কৰা পৰ্যবেক্ষণৰ সৈতে একমত প্ৰকাশ কৰে ।
চুটিকৈ দাখিল কৰা তথ্য শুনানিৰ পিছত বিচাৰপীঠে দ্য ৱায়াৰ পৰিচালনা কৰা ফাউণ্ডেশ্যন ফৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট জাৰ্নেলিজমে আগবঢ়োৱা আবেদনৰ ওপৰত অধ্যাপকগৰাকীক জাননী জাৰি কৰে । ২০১৬ চনত দ্য ৱায়াৰত প্ৰকাশিত এটা লেখাৰ সৈতে জড়িত এই মানহানিৰ গোচৰটো দাখিল কৰা হৈছিল ।
২০১৭ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত বিচাৰ আদালতে এই বিষয়ত পৰ্টেলটোলৈ চমন জাৰি কৰিছিল । যোৱা বছৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে চমন বাতিল কৰিছিল । ইয়াৰ পিছত আদালতে দণ্ডাধীশক বাতৰিৰ লেখাটো পৰীক্ষা কৰি চমন জাৰি কৰাৰ সন্দৰ্ভত নতুনকৈ আহ্বান জনাইছিল ।
দণ্ডাধীশগৰাকীয়ে, চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহত পুনৰ নিউজ পৰ্টেলটো আৰু ইয়াৰ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা সম্পাদক অজয় আশীৰ্বাদ মহাপ্ৰশস্তলৈ চমন জাৰি কৰে । মে’ মাহত উচ্চ ন্যায়ালয়ে চমন গৃহীত কৰিছিল । উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ বিৰুদ্ধে আবেদনকাৰীয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰে ।